طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة في البيت خلال 10 دقائق أفضل من الحلواني

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة نعرضها لكي يتمكن كل محبي الكوكيز من إعدادها في المنزل بكل سهولة، باستخدام مكونات متاحة ومتوفرة، وتعتبر الكوكيز من أنواع البسكويت المحببة للأطفال والكبار ويفضلها الجميع كنوع من أنواع الأسناكس بين الوجبات، وهي كذلك تحتوي على قيمة غذائية بسبب احتوائها على البيض والشوكولاتة التي تضيف السعادة للشخص الذي يتناولها، كما يمكن أن يتم تحضيرها باستخدام الشوفان أو استخدام الفواكه المجففة بديلًا الشوكولاتة، كما يمكن إعداد الكوكيز للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية للتخسيس، وسوف نوضح كذلك طريقة تحضير الكوكيز للرجيم، فتابعونا خلال السطور التالية.طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة
تحضير الكوكيز المقرمش بالشكولاتة يتم من مكونات بسيطة، وهذه هي مكونات وطريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة.المكوّنات
- 2 كوب من الطحين.
- 2 كوب من قطع (رقائق) الشوكولاتة.
- ¼ كأس من السكر.
- 2 عدد بيض.
- كوب من الزبدة.
- رشة ص ملح.
- 2 ملعقة ص من الفانيلا.
- معلقة ص كربونات الصودا.
- خلط السكر مع الزبدة والفانيلا ومعهم البيض ويتم خلطهم جميعاً بالضرب الكهربائي.
- ثم نخلط كل المكونات الجافة مع بعضها، ثم توضع على الخليط السابق بالتدريج.
- بعد تماسك الخميرة يتم إضافة رقائق الشوكولاتة، ويتم الخلط ببطء، حتى تتماسك العجينة.
- تقسم إلى كرات متوسطة الحجم أو صغيرة حسب الرغبة، ثم الضغط عليها في صينية الخبز.
- بعد ذلك توضع في الفرن الذي سبق تسخينه، وتوضع على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة، ثم تقدم بعد أن تبرد.
يحضر كوكيز الرجيم من خلال تغيير في بعض المكونات أو في الكميات التي تستخدم؛ وهذا حتى لا يرفع من قيمة السعرات الحرارية الكوكيز الواحدة، وهذه هي طريقة تحضير كوكيز الرجيم:المكوّنات
- كوبين من الطحين الأسمر أو يمكن استخدام الشوفان مع كوب من الطحين.
- ملعقة ص بيكنج بودر أو بيكربونات الصودا.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد من السكر البني.
- رشه ملح صغيرة.
- ثلاث ملاعق ك من ماء.
- ملعقة ص من الفانيلا.
- ¼ كأس من من زيت الخالي من الكوليسترول.
- ½ كأس من الشوكولاتة الغامقة أو من الشوكولاتة المحلاة بشكل خفيف.
- نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وهي الطحين، والملح والبيكربونات.
- ثم وضع كل من الماء والبيض والفانيلا وخلطهم مع بعض.
- نقوم بخلط السكر مع الزيت ثم نضيف عليهم خليط البيض، ويتم خلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة ثم بعدها يتم إضافة الطحين.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتوضع في صينيه، يمكن دهنها بطبقه بسيطة من الزيت أو يوضع على ورق الزبد، ثم توضع في الفرن لمدة لا تزيد عن 9 دقائق.
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طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة نعرضها لكي يتمكن كل محبي الكوكيز من إعدادها في المنزل بكل سهولة، باستخدام مكونات متاحة ومتوفرة، وتعتبر الكوكيز من أنواع البسكويت المحببة للأطفال والكبار ويفضلها الجميع كنوع من أنواع الأسناكس بين الوجبات، وهي كذلك تحتوي على قيمة غذائية بسبب احتوائها على البيض والشوكولاتة التي تضيف السعادة للشخص الذي يتناولها، كما يمكن أن يتم تحضيرها باستخدام الشوفان أو استخدام الفواكه المجففة بديلًا الشوكولاتة، كما يمكن إعداد الكوكيز للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية للتخسيس، وسوف نوضح كذلك طريقة تحضير الكوكيز للرجيم، فتابعونا خلال السطور التالية.طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة
تحضير الكوكيز المقرمش بالشكولاتة يتم من مكونات بسيطة، وهذه هي مكونات وطريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة.المكوّنات
- 2 كوب من الطحين.
- 2 كوب من قطع (رقائق) الشوكولاتة.
- ¼ كأس من السكر.
- 2 عدد بيض.
- كوب من الزبدة.
- رشة ص ملح.
- 2 ملعقة ص من الفانيلا.
- معلقة ص كربونات الصودا.
- خلط السكر مع الزبدة والفانيلا ومعهم البيض ويتم خلطهم جميعاً بالضرب الكهربائي.
- ثم نخلط كل المكونات الجافة مع بعضها، ثم توضع على الخليط السابق بالتدريج.
- بعد تماسك الخميرة يتم إضافة رقائق الشوكولاتة، ويتم الخلط ببطء، حتى تتماسك العجينة.
- تقسم إلى كرات متوسطة الحجم أو صغيرة حسب الرغبة، ثم الضغط عليها في صينية الخبز.
- بعد ذلك توضع في الفرن الذي سبق تسخينه، وتوضع على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة، ثم تقدم بعد أن تبرد.
يحضر كوكيز الرجيم من خلال تغيير في بعض المكونات أو في الكميات التي تستخدم؛ وهذا حتى لا يرفع من قيمة السعرات الحرارية الكوكيز الواحدة، وهذه هي طريقة تحضير كوكيز الرجيم:المكوّنات
- كوبين من الطحين الأسمر أو يمكن استخدام الشوفان مع كوب من الطحين.
- ملعقة ص بيكنج بودر أو بيكربونات الصودا.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد من السكر البني.
- رشه ملح صغيرة.
- ثلاث ملاعق ك من ماء.
- ملعقة ص من الفانيلا.
- ¼ كأس من من زيت الخالي من الكوليسترول.
- ½ كأس من الشوكولاتة الغامقة أو من الشوكولاتة المحلاة بشكل خفيف.
- نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وهي الطحين، والملح والبيكربونات.
- ثم وضع كل من الماء والبيض والفانيلا وخلطهم مع بعض.
- نقوم بخلط السكر مع الزيت ثم نضيف عليهم خليط البيض، ويتم خلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة ثم بعدها يتم إضافة الطحين.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتوضع في صينيه، يمكن دهنها بطبقه بسيطة من الزيت أو يوضع على ورق الزبد، ثم توضع في الفرن لمدة لا تزيد عن 9 دقائق.
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