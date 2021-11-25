سر لا يتوقعه أحد لنجاح البريوش التركي بالجبنة بمكونات سهلة وغير مكلفة

سوف نتعرف على طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة بخطوات بسيطة ومفصلة للجميع، وتعد هذه المعجنات من الأنواع التي يتم تناولها في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب أو من غير ذلك لأنه محشي بالجبنة، ويستخدم أيضاً كبديل للسندويتشات في المدرسة أو في الخروجات وهو يكون مغذي جداً لأن تم إعداده في المنزل بطريقة صحية ومضمونة، ويمكن حشوه بالشوكولاتة أو المربي أو أي شئ آخر على حسب المتوفر في البيت، والآن سوف نعرض لكم مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة وطريقة تحضيره من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة

البريوش التركي بالجبنة لإفطار شهي وممتع لكل عشاق المعجنات السريعة سوف نتحدث على مكوناته بكل تفصيل وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من السكر.

٤ أكواب من الدقيق.

3/2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

ربع كوب من الزبدة.

٢ حبة من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

4/3 كوب من الجبنة المبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من المخبوزات من الطرق البسيطة التي لا تتطلب الكثير من الوقت وهي كما يلي:

نقوم بتدفئة الحليب على النار قليلاً ثم نضع به السكر والخميرة ونقلبهم مع بعض ونتركه لمدة ربع ساعة. ثم نضع في إناء العجن البيض والزبدة ونخفق جيداً، ثم ننخل كمية الدقيق بالمنخل ونقلب به رشة الملح. نضيف الدقيق على خليط البيض ونقلب ثم نسكب عليهم خليط الخميرة، ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل. نغطي إناء العجين بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتى يخمر ويتضاعف حجمه. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية ونفرد كل قطعه ونضع داخلها حشوة الجبنة ونغلقها ثم نشكلها على حسب الرغبة. نضع العجين المشكل في صينية مدهونة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يخمر العجين مرة أخرى. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة حتى يأخذ العجين اللون الذهبي. بعد ذلك نتركه حتى يبرد ويطري ثم نقدمه بجانب الشاي أو الحليب.

طريقة عمل البريوش الحلو

سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش الحلو وطريقة تحضيره بخطوات بسيطة وهي كما يلي:

المكونات

ربع كوب من السكر.

٢ حبة من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة حليب.

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

الطريقة

نضع في الخلاط الكهربائي الخميرة والزبدة والبيض والسكر ونضربهم جيداً ثم نضيف الدقيق والملح والحليب ونستمر في الضرب. نسكب الخليط في القوالب المخصصة المدهونة ونتركها لمدة ٣ ساعات في مكان دافئ. ندخل القوالب الفرن على حرارة ١٨٠ درجة ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج.

بعض النصائح عند عمل البريوش

سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على بعض من النصائح عند عمل البريوش وهي كالتالي:-

إضافة السوائل بالتدريج إلى المكونات الجافة لأن نوعية الدقيق تختلف.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع أي نوع من المخبوزات بها.

من المهم أن ندهن الصينية بقليل من الزيت أو الزبدة حتى لا تلتصق بها المخبوزات بعد خروجها من الفرن.

ندهن وجه البريوش بعد أن ينضج بالزبدة حتى يكون لامع وذو رائحة جميلة ونغطيه.

نقوم بعجن العجين مدة كافية حتى يكون ناجح ونتركه يرتاح قليلاً.

فوائد الجبن التركي

يحتوي الجبن التركي على مجموعة من الفوائد فهيا بنا نتعرف الآن وهي كما يلي:-