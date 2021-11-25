مقلوبة القرنبيط اللذيذة بمكونات بسيطة جددي بيها سفرتك وفرحي بيها أسرتك

تعتبر مقلوبة القرنبيط من أشهر الأكلات العربية المعروفة منذ القدم والتي أطلق عليها هذا الاسم لأنها تعد في إناء واحد ثم تقلب بحيث يكون عند التقديم أسفل الإناء أعلاه، وتتعدد أنواع المقلوبة فهناك مقلوبة الدجاج ومقلوبة اللحم ومقلوبة الباذنجان ومقلوبة القرنبيط التي هى موضوع مقالنا اليوم.

ويعتبر القرنبيط من أكثر أنواع المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تناول القرنبيط في فصل الشتاء حيث موسمه الحقيقي، وهناك من يبحثون عن طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط لإعدادها كوجبة جديدة على سفرتنا لإسعاد أفراد الأسرة كباراً وصغار، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط بمكونات بسيطة موجودة داخل كل بيت،تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

مقلوبة القرنبيط

يتم تحضير مقلوبة القرنبيط من خلال إحضار كلًا من المكونات التي سوف نعرضها لحضراتكم في السطور التالية.

كيلو جرام من اللحم البقري الخالي من الدهون. بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة. أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقتان صغيرتان من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل الحلو. عود من القرفة الخشب. أربعة أكواب من مرق اللحم. ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم. كوبان من الأرز البسمتي. ملعقة من السمن. ثلاثة أكواب من المياه الساخنة. ملح طعام ناعم.

مقادير مقلوبة القرنبيططريقة تحضير مقلوبة القرنبيط

يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بخطوات سهلة وسريعة تضمن لحضراتكم نجاح المقلوبة من أول مرة والخطوات بالتفصيل هي كالآتي.

يحضر إناء كبير ويتم وضع فيه الزيت حتى يسخن ثم يتم تحمير اللحم والبصل فيه مع إضافة الملح والتوابل. يغطى اللحم بعد تشويحه بكمية من المياه الساخنة ويترك الخليط لحين أن يغلي لمدة ساعة. يوضع القرنبيط في الزيت يتم تركه في الزيت لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. يحضر إناء آخر ويتم وضع السمن فيه ويتم رفعه على النار ثم إضافة الأرز له ويتم التقليب جيداً. يتم فرد نصف كمية الأرز في إناء ثم يتم رص طبقة من القرنبيط مع طبقة من اللحم فوق الأرز ويتم تكرار ذلك لحين الانتهاء من الكمية. يتم إضافة ثلاثة كبايات من مرق اللحم الساخن إلى الأرز واللحم والقرنبيط ويتم ترك الإناء على النار عالية حتى يتشرب المرق مع خفض الحرارة لتسوية جيدة وترك الإناء على النار لمدة ربع ساعة أخرى حتى تنضج المقلوبة بالكامل. يتم رفع إناء المقلوبة من على النار وتركه لمدة خمسة دقائق حتى يهدأ قبل أن يتم تقديمه. نحضر طبق تقديم كبير ويتم قلب إناء المقلوبة عايه بحيث يصبح أسفل الإناء أعلى طبف التقديم. تزين المقلوبة بالمكسرات حسب الرغبة وتقدم ساخنة بألف هنا.

خطوات تحضير مقلوبة الباذنجانطريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش

يتم تحضير القرنبيط المقلي اللذيذ المقرمش الذي لا يشرب الزيت وذلك من خلال إحضار كلًا من المكونات التالية.

ثمرة من القرنبيط متوسطة الحجم. أربعة حبات من البيض. كأس من الدقيق. نصف كأس من الشبت المفروم. نصف كأس من الكزبرة المفرومة. فصان من الثوم المحروس. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة من الكمون والشطة.

يتم تقطيع القرنبيط ثم سلقه في المياه المغلية مع إضافة الملح والكمون. يتم الخلط بين كلًا من الحليب والملح والفلفل الأسود والبيض والثوم والدقيق والكزبرة والكمون ويتم الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط سائل. يتم وضع القرنبيط في الخليط ثم نقله إلى مقلاة بها زيت ساخن وقليه. يتم تصفيته من الزيت على مناديل المطبخ وتقديمه ساخناً.

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