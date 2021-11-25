طريقة عمل البقلاوة بالفستق الأصلية بمذاق لذيذ وشهي وبطريقة سهلة وبسيطة

البقلاوة بالفستق الأصلية ، مفضلة لدي كثير من الناس ولها مذاق خاص ولذيذ للغاية كما أنها تتميز بشكل فريد وشهي، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البقلاوة بالفستق الأصلية.

مكونات البقلاوة بالفستق الأصلية

تتكون البقلاوة بالفستق الأصلية من مكونات متوفرة في البيت وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ربع كيلو فستق مفروم خشن.

ثلاث ملاعق كبار ماء زهر.

أربع ملاعق كبار سكر أبيض حبيبات.

١٤ ورقة جلاش.

مقدار مناسب من السمن ويفضل السمن الحيواني (البلدي).

قطر أو شربات بالمقدار المرغوب فيه.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البقلاوة بالفستق الأصلية في البيت بطريقة سهلة وطعم لذيذ وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط الفستق المفروم فرم خشن مع ماء الورد والسكر جيدا ونقوم بعجنهم مع بعضهم البعض لمدة دقيقتين.

ثم نقوم بجلب صينية بمقاس مناسب وندهنها بالسمن.

ثم نضع بداخلها سبع ورقات جلاش وندهن بالسمن جيدا بين كل ورقة.

ونقوم بتوزيع خليط الفستق والسكر فوق الجلاش ونوزعه بالتساوي جيدا، ثم ندهن الفستق بالقليل من السمن.

بعد ذلك نقوم بوضع سبع ورقات أخري فوق خليط الفستق وندهن بالسمن جيدا بين كل ورقة وأخرى.

وبعدما ننتهي نقوم بالضغط جيدا علي الجلاش ونقوم بإزالة الجلاش الزائد من أطراف الصينية.

ثم نضع الصينية في الفريزر لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ثم وبعدما تتماسك نقوم بتقطيعها بالشكل المتعارف عليه أو حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بصب ١٣٠ جرام من السمن فوق الصينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة نصف ساعة.

وبعد مرور النصف ساعة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي لمدة عشر دقائق حتي يتحمر وجه الصينية.

وبعدما نخرجها من الفرن نصب فوقها القطر أو الشربات بالمقدار المرغوب فيه ونتركها تبرد.

ثم تكون البقلاوة بالفستق الأصلية بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول البقلاوة بالفستق الأصلية مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل البقلاوة بالفستق الأصلية مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل البقلاوة بالفستق الأصلية مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي وتكون بعد ذلك الكريمة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: