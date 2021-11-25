خلطة سحرية لتطويل الشعر وفرده وتنعيمه بمكونات منزلية

خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام، حيث تبحث كل فتاة عن شعر طويل وجذاب يميزها عن غيرها، والجدير بالذكر أن الشعر يتعرض دائماً إلى عوامل تؤثر عليه بشكل كبير سواء كانت أتربة أو أشعة الشمس، بالإضافة إلى استخدام الزيوت، لذلك تبحث الفتاة عن وصفات لتعيد لشعرها الحيوية والجمال، كما تساعده على التكثيف والتخلص من التقصف والهيشان، وفي تلك المقال نتناول خلطة لتطويل الشعر بشكل سريع وآمن.خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر بمكونات منزلية
تتعدد الخلطات والوصفات الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه وكذلك تساعد في تطويله، بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر وتسبب الضرر له على المدى البعيد، ولكن توجد خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام وهي كالتالي:خلطة البيض وزيت الخروع
المكونات
- بيضة.
- معلقة من الخل.
- 3 ملاعق من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- يحضر وعاء ويتم إضافة المكونات السابقة به، يتم الاستمرار في التقليب حتى يختلط كل منهما ببعض.
- يوضع هذا الخليط بعد ذلك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، والتأكد أنه يصل إلى كل الشعر.
- يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.
- يفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.
تعد هذه الوصفة من الوصفات التي تزيد من كثافة الشعر، كما تعمل على زيادة طوله، وتضم عدة مكونات كالآتي:
المكونات
- ملعقة من الزبادي.
- مقدار ملعقة من الخردل البودرة.
- ملعقة من العسل.
- مقدار معلقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء وإضافة به بودر الخردل مع القليل من الماء، ويستمر في التقليب حتى يختلط كل منهما إلى الآخر.
- يضاف إليهم بعد ذلك الزبادي والعسل، بالإضافة إلى عصير الليمون.
- يتم تقسيم الشعر، ثم يوضع هذا الخليط من الأسفل إلى الأعلى، ثم يقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 20 ساعة.
- يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو.
- يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
الوسوم
خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام، حيث تبحث كل فتاة عن شعر طويل وجذاب يميزها عن غيرها، والجدير بالذكر أن الشعر يتعرض دائماً إلى عوامل تؤثر عليه بشكل كبير سواء كانت أتربة أو أشعة الشمس، بالإضافة إلى استخدام الزيوت، لذلك تبحث الفتاة عن وصفات لتعيد لشعرها الحيوية والجمال، كما تساعده على التكثيف والتخلص من التقصف والهيشان، وفي تلك المقال نتناول خلطة لتطويل الشعر بشكل سريع وآمن.خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر بمكونات منزلية
تتعدد الخلطات والوصفات الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه وكذلك تساعد في تطويله، بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر وتسبب الضرر له على المدى البعيد، ولكن توجد خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام وهي كالتالي:خلطة البيض وزيت الخروع
المكونات
- بيضة.
- معلقة من الخل.
- 3 ملاعق من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- يحضر وعاء ويتم إضافة المكونات السابقة به، يتم الاستمرار في التقليب حتى يختلط كل منهما ببعض.
- يوضع هذا الخليط بعد ذلك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، والتأكد أنه يصل إلى كل الشعر.
- يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.
- يفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.
تعد هذه الوصفة من الوصفات التي تزيد من كثافة الشعر، كما تعمل على زيادة طوله، وتضم عدة مكونات كالآتي:
المكونات
- ملعقة من الزبادي.
- مقدار ملعقة من الخردل البودرة.
- ملعقة من العسل.
- مقدار معلقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء وإضافة به بودر الخردل مع القليل من الماء، ويستمر في التقليب حتى يختلط كل منهما إلى الآخر.
- يضاف إليهم بعد ذلك الزبادي والعسل، بالإضافة إلى عصير الليمون.
- يتم تقسيم الشعر، ثم يوضع هذا الخليط من الأسفل إلى الأعلى، ثم يقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 20 ساعة.
- يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو.
- يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة سحرية لتطويل الشعر وفرده وتنعيمه بمكونات منزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.