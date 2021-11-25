خلطة سحرية لتطويل الشعر وفرده وتنعيمه بمكونات منزلية

خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام، حيث تبحث كل فتاة عن شعر طويل وجذاب يميزها عن غيرها، والجدير بالذكر أن الشعر يتعرض دائماً إلى عوامل تؤثر عليه بشكل كبير سواء كانت أتربة أو أشعة الشمس، بالإضافة إلى استخدام الزيوت، لذلك تبحث الفتاة عن وصفات لتعيد لشعرها الحيوية والجمال، كما تساعده على التكثيف والتخلص من التقصف والهيشان، وفي تلك المقال نتناول خلطة لتطويل الشعر بشكل سريع وآمن.

خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر بمكونات منزلية

تتعدد الخلطات والوصفات الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه وكذلك تساعد في تطويله، بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر وتسبب الضرر له على المدى البعيد، ولكن توجد خلطة سحرية لتطويل وفرد الشعر من أول استخدام وهي كالتالي:

خلطة البيض وزيت الخروع

المكونات

بيضة.

معلقة من الخل.

3 ملاعق من زيت الخروع.

طريقة التحضير

يحضر وعاء ويتم إضافة المكونات السابقة به، يتم الاستمرار في التقليب حتى يختلط كل منهما ببعض.

يوضع هذا الخليط بعد ذلك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، والتأكد أنه يصل إلى كل الشعر.

يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

يفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.

وصفة الخردل والزبادي

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي تزيد من كثافة الشعر، كما تعمل على زيادة طوله، وتضم عدة مكونات كالآتي:

المكونات

ملعقة من الزبادي.

مقدار ملعقة من الخردل البودرة.

ملعقة من العسل.

مقدار معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير