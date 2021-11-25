طريقة تحضير فطائر البطاطس المقلية الشهية بطريقة سريعة في المنزل

تعد البطاطس من أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً بشكل كبير وذلك لمذاقها المميز وفوائدها العديدة كما أنها تدخل في أطباق كثيرة ونقدم ألذ وجبة من فطائر البطاطس المقلية وتقدم في الإفطار أو العشاء سريعة وسهلة وخفيفة في البيت ولا تأخذ أيّ وقت أو مجهود ونقدم طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس المقلية طريقة تحضير البطاطس المقلية المقادير: أثنين ونصف إلي ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. مقادير للحشوة: ثلاث حبات بطاطس كبيرة الحجم وثم تقطع إلي مكعبات صغيرة.

جزرة واحده مبشورة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

أثنين ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزيت.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود. طريقة التحضير: في البداية نقوم بقلي مكعبات البطاطس في الزيت حتى تصبح لونها ذهبياً ثم نرفعها من الزيت ونقوم برش الملح والفلفل الأسود على مكعبات البطاطس. ثم بعد ذلك نضع البصل في الزيت علي نار متوسطة والتقليب حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف الثوم ونقلبه لمدة دقيقة ثم نقوم بوضع الجزر ثم الكمون وتقليبه لمدة ثلاث دقائق. في الخطوة التالية نقوم بإحضار إناء كبير ونضع البطاطس ثم خليط البصل والجزر ثم البقدونس ونقلبهم جيداً. في إناء آخر نضع الماء الدافئ ثم إضافة الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ثم نتركه لمدة خمس عشر دقيقة. ثم بعد ذلك في إناء آخر كبير نضع الدقيق ثم اللبن ونقوم بإضافة الزيت والملح ونعجن الخليط جيداً، ثم نقوم بإضافة الخميرة ونعجن ثم نضيف الماء ببطئ ونعجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. وبعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بفوطة جيدة ثم نقوم بوضعها في مكان دافئ لمدة ساعه ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة. ثم نشكل العجينة على شكل التي ترغبين فيه ونقوم بوضع الحشو في الداخل ثم نقوم بغلق العجينة لتصبح جاهزة. نقوم بوضع الفطائر على ورق زبدة في الصينية ونقوم بدهن وجه الفطائر بالزبدة ثم نضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين الثلاثين دقيقة إلي خمس وثلاثين دقيقة بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. مقادير للحشوة:طريقة التحضير: الوسوم

تعد البطاطس من أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً بشكل كبير وذلك لمذاقها المميز وفوائدها العديدة كما أنها تدخل في أطباق كثيرة ونقدم ألذ وجبة من فطائر البطاطس المقلية وتقدم في الإفطار أو العشاء سريعة وسهلة وخفيفة في البيت ولا تأخذ أيّ وقت أو مجهود ونقدم طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس المقلية طريقة تحضير البطاطس المقلية المقادير: أثنين ونصف إلي ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. مقادير للحشوة: ثلاث حبات بطاطس كبيرة الحجم وثم تقطع إلي مكعبات صغيرة.

جزرة واحده مبشورة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

أثنين ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزيت.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود. طريقة التحضير: في البداية نقوم بقلي مكعبات البطاطس في الزيت حتى تصبح لونها ذهبياً ثم نرفعها من الزيت ونقوم برش الملح والفلفل الأسود على مكعبات البطاطس. ثم بعد ذلك نضع البصل في الزيت علي نار متوسطة والتقليب حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف الثوم ونقلبه لمدة دقيقة ثم نقوم بوضع الجزر ثم الكمون وتقليبه لمدة ثلاث دقائق. في الخطوة التالية نقوم بإحضار إناء كبير ونضع البطاطس ثم خليط البصل والجزر ثم البقدونس ونقلبهم جيداً. في إناء آخر نضع الماء الدافئ ثم إضافة الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ثم نتركه لمدة خمس عشر دقيقة. ثم بعد ذلك في إناء آخر كبير نضع الدقيق ثم اللبن ونقوم بإضافة الزيت والملح ونعجن الخليط جيداً، ثم نقوم بإضافة الخميرة ونعجن ثم نضيف الماء ببطئ ونعجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. وبعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بفوطة جيدة ثم نقوم بوضعها في مكان دافئ لمدة ساعه ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة. ثم نشكل العجينة على شكل التي ترغبين فيه ونقوم بوضع الحشو في الداخل ثم نقوم بغلق العجينة لتصبح جاهزة. نقوم بوضع الفطائر على ورق زبدة في الصينية ونقوم بدهن وجه الفطائر بالزبدة ثم نضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين الثلاثين دقيقة إلي خمس وثلاثين دقيقة بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. مقادير للحشوة:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير فطائر البطاطس المقلية الشهية بطريقة سريعة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.