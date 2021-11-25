طريقة عمل صوابع زينب مقرمشة ولذيذة وطعمها أحلى من الجاهزة ١٠٠ مرة

صوابع زينب من الحلويات الجميلة المحببة لدى الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة، وطعمها لذيذ ومميز، ورائحتها جميلة للغاية تجذب الناس إليها، وتعرف بقوامها الهش المقرمش، وشكلها الجميل الذي يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشرقية، وهى من الحلويات المشهورة في كثير من البلدان العربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صوابع زينب بكل سهولة وبخطوات سهلة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات صوابع زينب مكونات صوابع زينب تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب من سميد البسبوسة .

. ملعقتين من السكر.

رشه صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين من السمنة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صوابع زينب مقرمشة ولذيذة وطعمها أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والزيت، والسمنة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا. نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي العجين، ثم نتركه يرتاح لمدة 5 دقائق فقط لا غير حتى لا يتضاعف حجمه. نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم، ثم نتركها ترتاح لمدة دقيقتين. نحضر مصفي سلك، ونفرد عليها قطع العجين، ثم نلفها على شكل رول صغير الحجم. نقوم بوضع الأصابع في الزيت مباشرة حتى لا تختمر، ثم نقلبها من حين لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نقوم بوضع الأصابع في الشربات البارد مباشرةً حتى تتشرب تمامًا. نخرجها من الشربات، ثم نضعها في طبق التقديم وبألف صحة وهنا. سر نجاح صوابع زينب بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل عليها مقرمشة ولذيذة وهى كما يأتي:- يفضل تسخين الزيت قبل التشكيل.

عدم ترك العجين يختمر جيدًا.

يفضل أن يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

بعد تشكيل العجين يفضل وضعه في الزيت مباشرةً.

يجب أن يكون الشربات بارد تمامًا قبل وضع الأصابع به.

يفضل خلط جميع المكونات قبل وضع الماء.

يجب أن تكون العجينة متماسكة حتى يسهل تشكيلها.

وضع السمنة أفضل من الزبدة حتى لا تحترق الأصابع في الزيت.

وضع السكر للعجين يعطي له لون ذهبي جميل أثناء القلي. الوسوم

صوابع زينب من الحلويات الجميلة المحببة لدى الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة، وطعمها لذيذ ومميز، ورائحتها جميلة للغاية تجذب الناس إليها، وتعرف بقوامها الهش المقرمش، وشكلها الجميل الذي يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشرقية، وهى من الحلويات المشهورة في كثير من البلدان العربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صوابع زينب بكل سهولة وبخطوات سهلة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات صوابع زينب مكونات صوابع زينب تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب من سميد البسبوسة .

. ملعقتين من السكر.

رشه صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين من السمنة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صوابع زينب مقرمشة ولذيذة وطعمها أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والزيت، والسمنة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا. نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي العجين، ثم نتركه يرتاح لمدة 5 دقائق فقط لا غير حتى لا يتضاعف حجمه. نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم، ثم نتركها ترتاح لمدة دقيقتين. نحضر مصفي سلك، ونفرد عليها قطع العجين، ثم نلفها على شكل رول صغير الحجم. نقوم بوضع الأصابع في الزيت مباشرة حتى لا تختمر، ثم نقلبها من حين لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نقوم بوضع الأصابع في الشربات البارد مباشرةً حتى تتشرب تمامًا. نخرجها من الشربات، ثم نضعها في طبق التقديم وبألف صحة وهنا. سر نجاح صوابع زينب بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل عليها مقرمشة ولذيذة وهى كما يأتي:- يفضل تسخين الزيت قبل التشكيل.

عدم ترك العجين يختمر جيدًا.

يفضل أن يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

بعد تشكيل العجين يفضل وضعه في الزيت مباشرةً.

يجب أن يكون الشربات بارد تمامًا قبل وضع الأصابع به.

يفضل خلط جميع المكونات قبل وضع الماء.

يجب أن تكون العجينة متماسكة حتى يسهل تشكيلها.

وضع السمنة أفضل من الزبدة حتى لا تحترق الأصابع في الزيت.

وضع السكر للعجين يعطي له لون ذهبي جميل أثناء القلي.

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