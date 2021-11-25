كيفية تلوين الشعر الأبيض العنيد بمكونات تصبغ وتقوي الشعر في ساعتين

اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام افضل خلطات طبيعية لصبغ الشيب نهائيا هذا ما تبحث عنه السيدات والرجال حال ظهور الشعر الابيض، وقد يلجأ البعض إلى الصباغات الكيميائية التي تضر الشعر أكثر من نفعه بعكس الصبغات الطبيعية التي لا ضرر منها كما تعمل على تقوية الشعر وتساعد بشكل كبير على الوصول إلى تغطية مثالية واللون المطلوب بجميع درجاته سواء البني الداكن، واللون الأشقر واللون الأسود، والمحمر.

تغيير لون الشعر الابييض للون الاشقر

لكل سيدة تسعي إلى صبغ الشعر الأبيض باللون الاشقر الذهبي إليكي تلك الوصفة الرائعة التي تمنحك اخفاء كامل للشيب عن طريق مزج كوبان من الماء مع اربع ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم يوضعي الخليط على النار ويترك حتي يغلي ثم حتي يبرد بعد ذلك ثم يوزع بالكامل على الشعر ويغطي بمنشقة او كيس بلاستيك حتي لا يتساقط قطرات منه ويبقي حتي يجف لمدة ثلاث ساعات ثم يشطف الشعر بالماء، كرري تلك العملية مرة كل اسبوع كي تجدين النتيجة المرجوه.

اصبغي الشعر الابيض باللون البني الداكن

اما عن صبغ الشعر باللون البني الغامق هناك عدة وصفات طبيعية تعمل على تغيير لون الشعر للبني ونجد افضلها صباغة القهوة التي تحول شيب الشعر سريعا خلال خلط 4 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الخام ويضاف اليها 5 ملاعق كبيرة من الكاكاو مع اربع اكواب من الماء في وعاء ويوضع على النار ويقلب المزيج ويترك حتي يغلي لمدة 10 دقائق ثم ننتظر حتي يبرد، ثم يتطبق على الشعر ويمشط الشعر أثناء توزيع الخليط حتي يصل لجذور الشعر ثم يترك لمدة ساعة قبل غسله بالماء البارد، عليكي بالالتزام في تطبيق تلك الوصفة مرة من كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.