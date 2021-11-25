اشحن الآن.. اسرع موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID احصلي على 9999 شدة يوميا

اسرع موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID، يمكننا القيام بالخطوة الخاصة بالشحن للشدات بشكل بسيط ومن خلال الاستخدام لطريقة من الممن حتى للاعبين المبتدئين أن يقوموا باستخدامها، ومن خلال الآتي من الفقرات والسطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أنسب طريقة يمكننا به الشحن للشدات، وفيما يأتي أيضا نوضح الطريقة المجانية، والطريقة المدفوعة لشحن الكميات المناسبة من الشدات والتي لا بد من الاستعانة بها حتى يتم إكمال مختلف مراحل لعبة الببجي الأصلية.

اسرع موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID

تلك الطريقة تعتبر من الطرق الأهم والتي من خلالها يستطيع كل مستخدم أن يقوم بالشحن للشدات، والخطوة الأولى من تلك الطريقة تكمن في أن يقوم اللاعب بالتواصل عبر هاتفه المحمول مع الموقع الرسمي shop2game الرسمية الخاصة باللعبة ببجي موبايل، ومن الممكن أن يتم التحميل لأي عدد شدات مطلوب عبر المنصة الرسمية الخاصة باللعبة، ولكن الطريقة تحتاج لبعض الخطوات.

والخطوة التالية بعد دخول المنصة هي الملأ لكامل البيبانات التي يحتاجها الموقع كي يتم استكمال طلب الشحن الخاص باللاعب، والأمر يتطلب أن يقوم الشخص بالإدخال الفوري لرقم اللعبة والذي يعرفها على المنصة ويسهل شحن شداتها، وهذا الرقم هو الآي دي مع ضرورة عدم نسيان كتابة رقم هاتف المستخدم حيث أنه عقب الشحن ستصل للاعب الرسالة التأكيدية والتي من خلالها يتأكد اللاعب من تمام عملية الشحن.

الخطوة التي تتبع ما سبق هو محاولة اختيار باقة الشدات المناسبة والتي لا بد من تفعيلها حتى يحصل اللاعب على الكم المطلوب من الشدات، ومن ثم يقوم اللاعب بالتفعيل عن طريق الخطوات التي ترشد لها المنصة والتفعيل خطوته النهائية هي النقر على الزر الخاص به.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق ID

الكثير يبحث عن الطرق الغير مدفوعة لاكتساب أكبر قدر من الشدات ولكن تلك الطريقة تكون محدودة بعدد شدات معين وقد يحتاج اللاعب عدد أكبر من الشدات، ومن خلال استعمال الباقات المعروفة باسم بطاقات جوجل من الممكن أن يقوم اللاعب بالشحن للشدات الموجودة، ومن الممكن بعد ذلك أن يكمل باستخدام شدات بطريقة مدفوعة كما ذكرنا في الفقرة السابقة.