بأربع ملاعق من النشا حضري حلوى ليالي لبنان الجميلة ذات الطعم الممتع

طريقة عمل ليالي لبنان المسكرة اللذيذة، وتعد من أنواع الحلويات المشهورة التي يعشقها كافة الناس ويفضلون تناولها في فصل الصيف وهي أيضاً يتم تناولها في جميع الأوقات، وتتكون من عدة مكونات صحية وجميلة منها القشطة والمكسرات كالفستق واللوز والجوز والحليب وجميع المكونات تعمل على تقوية العظام وحمايتها من الكسر وتساعد على تقوية الذاكرة وتنشيطها باستمرار، لذلك يجب أن نحرص على تقديم هذا الطبق دائماً لأولادنا وخاصة في أيام الدراسة حتى تكون ذاكرتهم نشطة وناضجة، وطريقة تحضيره لا تستغرق وقتاً كثيراً عند القيام بعملها حتى لا يكون للأمهات حجة، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل ليالي لبنان وطريقة تحضيرها بأدق التفاصيل من خلال هذه المقالة المختصرة.

مكونات عمل ليالي لبنان

ليالي لبنان من أشهى أطباق الحلويات اللبنانية وتتكون من مجموعة من المكونات الصحية التي تتواجد في كل مكان وهي كما يلي:-

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

٣ أكواب من الحليب.

نصف كيلو من القشطة.

٢ حبة من المستكة المطحونة.

عسل.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

ماء ورد.

٣ حبات من الموز.

مكسرات على حسب الرغبة ( فستق، لوز، جوز ).

طريقة الإعداد والتجهيز

طريقة إعداد هذا النوع من الحلويات تعد طريقة سهلة وفي مقدرة معظم النساء والفتيات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي: –

نضع الحليب في إناء على النار ونتركه حتى يغلي تماماً. ثم نقوم بإذابة النشا والسكر في وعاء آخر مع قليل من اللبن البارد ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نسكب خليط النشا على الحليب الساخن ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط، ثم نضيف عليهم ماء الورد والمستكة المطحونة ونستمر في التقليب. نسكب هذا الخليط في طبق التقديم ونتركه حتى يبرد، ثم نضع القشطة عليه ونرش الفستق واللوز والجوز من أعلى للتزيين. ثم نقوم بتقطيع حبات الموز إلى شرائح ونزين الطبق بها. بعد ذلك نسكب على هذا الخليط العسل وندخل الطبق الثلاجة، ونتركه حتى يبرد ويتماسك ويصبح جاهز للتقديم.

ثم نقوم بتقديم هذا الطبق في جميع المناسبات والأوقات لضيوفنا الحلوين بألف هنا وشفا.