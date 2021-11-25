الكوكيز الفاخر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل والطعم أكثر من رائع

يعد الكوكيز الفاخر من أفضل وأشهر أنواع البسكويت التي تقدم مع القهوة أو الشاي، وهو يختلف عن البسكويت العادي من حيث الشكل والنكهة، ويمكننا إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، كما أن مذاقه محبب جداً للأطفال والكبار، ودائماً تبحث الأمهات عن التجديد في الحلويات التي يقدموها لأطفالهم لتجنب شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة لما تحتويه من مواد حافظة تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكوكيز الفاخر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

يمكننا إعداد كوكيز فاخر في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البني( 100 جرام)

ثلث كوب من السكر الأبيض الناعم (70 جرام)

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 3 جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا (7 جرام).

كوب مكسرات محمص ( اختياري).

1 كوب وربع من الدقيق الأبيض (185جرام).

كوب ونصف قطع شوكولاتة ( شوكلت شيبس 265 جرام).

يتم تحضير الكوكيز الفاخر بطريقة سهلة وخطوات لا تستغرق الكثير من الوقت، وهي كالتالي:-