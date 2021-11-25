الكوكيز الفاخر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل والطعم أكثر من رائع

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يعد الكوكيز الفاخر من أفضل وأشهر أنواع البسكويت التي تقدم مع القهوة أو الشاي، وهو يختلف عن البسكويت العادي من حيث الشكل والنكهة، ويمكننا إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، كما أن مذاقه محبب جداً للأطفال والكبار، ودائماً تبحث الأمهات عن التجديد في الحلويات التي يقدموها لأطفالهم لتجنب شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة لما تحتويه من مواد حافظة تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكوكيز الفاخر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.مكونات الكوكيز الفاخر
يمكننا إعداد كوكيز فاخر في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البني( 100 جرام)
- ثلث كوب من السكر الأبيض الناعم (70 جرام)
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 3 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا (7 جرام).
- كوب مكسرات محمص ( اختياري).
- 1 كوب وربع من الدقيق الأبيض (185جرام).
- كوب ونصف قطع شوكولاتة ( شوكلت شيبس 265 جرام).
يتم تحضير الكوكيز الفاخر بطريقة سهلة وخطوات لا تستغرق الكثير من الوقت، وهي كالتالي:-
- نخفق الزبدة مع السكر في العجان الكهربي على سرعة هادئة لمدة ١٠ دقائق، ثم نضيف البيض والفانيليا مع استمرار الخفق.
- ثم نضيف الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر تدريجياً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف كوب من المكسرات وكوب ونصف من قطع الشوكولاتة مع التقليب بالملعقة حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- نشكل العجينة بواسطة ملعقة الآيس كريم للحصول على كوكيز بأحجام متساوية.
- ثم نضع الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والثانية، ثم تزين بقطع من الشوكولاتة.
- ندخل الصينية الثلاجة لمدة 20 دقيقة إذا كان الجو حار حتى لا يزيد حجمها كثيراً أثناء الخبز.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 15 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ولا نحرك قطع الكوكيز حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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يعد الكوكيز الفاخر من أفضل وأشهر أنواع البسكويت التي تقدم مع القهوة أو الشاي، وهو يختلف عن البسكويت العادي من حيث الشكل والنكهة، ويمكننا إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، كما أن مذاقه محبب جداً للأطفال والكبار، ودائماً تبحث الأمهات عن التجديد في الحلويات التي يقدموها لأطفالهم لتجنب شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة لما تحتويه من مواد حافظة تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكوكيز الفاخر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.مكونات الكوكيز الفاخر
يمكننا إعداد كوكيز فاخر في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البني( 100 جرام)
- ثلث كوب من السكر الأبيض الناعم (70 جرام)
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 3 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا (7 جرام).
- كوب مكسرات محمص ( اختياري).
- 1 كوب وربع من الدقيق الأبيض (185جرام).
- كوب ونصف قطع شوكولاتة ( شوكلت شيبس 265 جرام).
يتم تحضير الكوكيز الفاخر بطريقة سهلة وخطوات لا تستغرق الكثير من الوقت، وهي كالتالي:-
- نخفق الزبدة مع السكر في العجان الكهربي على سرعة هادئة لمدة ١٠ دقائق، ثم نضيف البيض والفانيليا مع استمرار الخفق.
- ثم نضيف الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر تدريجياً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف كوب من المكسرات وكوب ونصف من قطع الشوكولاتة مع التقليب بالملعقة حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- نشكل العجينة بواسطة ملعقة الآيس كريم للحصول على كوكيز بأحجام متساوية.
- ثم نضع الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والثانية، ثم تزين بقطع من الشوكولاتة.
- ندخل الصينية الثلاجة لمدة 20 دقيقة إذا كان الجو حار حتى لا يزيد حجمها كثيراً أثناء الخبز.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 15 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ولا نحرك قطع الكوكيز حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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