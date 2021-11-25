بمقادير مظبوطة طريقة عمل كيك الحليب الساخن ألذ وأطري كيكة ستتذوقيها في حياتك

كيكة الحليب هي من أنواع الحلوى في هي افضل انواع الكيكات التي تتميز بطعمها اللذيذ المختلف، وهي من الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكننا أن نقوم بعملها في البيت بطرق سهلة وسلسة وبشكل آمن افضل بكثير من شرائها من الخارج حيث تكون صحية آمنة ومن جهه اخري توفير للنفقات. طريقة عمل كيكة الحليب كوب من الزبدة الباردة.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب من الحليب في اناء ونضيف عليه كوب من الزبدة الباردة ونضعهم على النار ونقلبهم جيدا.

نترك اللبن والزبدة حتي تبرد بعد رفعهما من علي النار.

ناتي بالخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث حبات من البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونبدأ في خفقها مع بعض ثم نضيف كوب واحد من السكر الأبيض ونخلطهم مع بعض.

نضيف خليط الحليب والزبدة علي البيض بشكل تدريجي مع كوب من الدقيق الأبيض و ندمجهم مع بعضهم.

نضيف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم على الخليط ونقلبهم مع بعض حتي يصبح عجينة مرنة متماسكة.

قبل البدء في خليط الكيكة بالحليب نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية ويكون ساخن عند وضع الكيكة بها.

ندهن الصينية بقليل من الزبدة ونقوم بوضع قليل من الدقيق في قاع الصينية ونحاول توزيع الدقيق الأبيض في جميع أركان الصينية حتى لا يعمل على التصاق الكيكة بالصينية أثناء وتسويتها.

نضع خليط كيكة بالحليب في الصينية ونحاول نرفع الصينية ونحركها في جميع أركانها لايتم توزيع العجين تكون بشكل مستوي في الصينية.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تتجاوز عن ساعة الا ربع او نصف ساعة مع ملاحظة أن لا يجب فتح الفرن عليها حتي لا تهبط.

نلاحظ أن يتم نضجها وتاخذ اللون الذهبي من اسفل الصينية وعلي وجهها.

نخرج صينية كيكة الزبادي من الفرن بعد نضجها ونتركها حتي تبرد ونبدأ نقطعها ونقدمها. طريقة عمل كيكة الحليبطريقة التحضير الوسوم

كيكة الحليب هي من أنواع الحلوى في هي افضل انواع الكيكات التي تتميز بطعمها اللذيذ المختلف، وهي من الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكننا أن نقوم بعملها في البيت بطرق سهلة وسلسة وبشكل آمن افضل بكثير من شرائها من الخارج حيث تكون صحية آمنة ومن جهه اخري توفير للنفقات. طريقة عمل كيكة الحليب كوب من الزبدة الباردة.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب من الحليب في اناء ونضيف عليه كوب من الزبدة الباردة ونضعهم على النار ونقلبهم جيدا.

نترك اللبن والزبدة حتي تبرد بعد رفعهما من علي النار.

ناتي بالخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث حبات من البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونبدأ في خفقها مع بعض ثم نضيف كوب واحد من السكر الأبيض ونخلطهم مع بعض.

نضيف خليط الحليب والزبدة علي البيض بشكل تدريجي مع كوب من الدقيق الأبيض و ندمجهم مع بعضهم.

نضيف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم على الخليط ونقلبهم مع بعض حتي يصبح عجينة مرنة متماسكة.

قبل البدء في خليط الكيكة بالحليب نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية ويكون ساخن عند وضع الكيكة بها.

ندهن الصينية بقليل من الزبدة ونقوم بوضع قليل من الدقيق في قاع الصينية ونحاول توزيع الدقيق الأبيض في جميع أركان الصينية حتى لا يعمل على التصاق الكيكة بالصينية أثناء وتسويتها.

نضع خليط كيكة بالحليب في الصينية ونحاول نرفع الصينية ونحركها في جميع أركانها لايتم توزيع العجين تكون بشكل مستوي في الصينية.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تتجاوز عن ساعة الا ربع او نصف ساعة مع ملاحظة أن لا يجب فتح الفرن عليها حتي لا تهبط.

نلاحظ أن يتم نضجها وتاخذ اللون الذهبي من اسفل الصينية وعلي وجهها.

نخرج صينية كيكة الزبادي من الفرن بعد نضجها ونتركها حتي تبرد ونبدأ نقطعها ونقدمها. طريقة عمل كيكة الحليبطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير مظبوطة طريقة عمل كيك الحليب الساخن ألذ وأطري كيكة ستتذوقيها في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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