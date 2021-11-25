كيكة التمر اللذيذة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعد كيكة التمر ، من أفضل أنواع الكيك الذي يمكن تقديمها والاستمتاع بما يحتوي عليه من فوائد، فهو يحتوي على البلح الذي يعتبر مفيد جداً ويمد الجسم بالطاقة وغني جداً بالعناصر الغذائية، ومن أهم ما يميز هذا النوع عن الكيك الآخر أنه يمتاز بطعم لذيذ وجديد وله مذاق مختلف مع المشروبات الساخنة خاصة القهوة العربي، وهو لا يختلف كثيراً عن الكيك العادي من حيث القوام فهو له قوام طري وهش جداً ويمكن تزينه بأكثر من نوع من أنواع الصوص المختلفة التي يمكن استخدامها لتزين الكيك، فهو كيك رائع وجميل من حيث الشكل والقوام، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة التمر اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة التمر

تتكون الكيكة من هذه المكونات البسيطة وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

كوب من الحليب.

1 كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

مكونات خليط التمر

كوب تمر منزوع النواة.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة التمر بخطوات سهلة داخل المنزل هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاَ بتحضير خليط التمر وذلك بنقع التمر في كوب من الماء الساخن ونقلب المكونات جيداً، ثم نقوم بخلط المكونات في الخلاط حتي يصبح الخليط ناعم ثم يترك الخليط لكي يبرد تماماً. في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض مع السكر والفانيليا ونخلط المكونات جيداً، حتي يصبح الخليط لونه أبيض فاتح وهش. ثم نضيف الزيت ونخفق مرة أخرى ثم نضيف الحليب ونخفق مرة أخرى ثم نضيف خليط التمر البارد ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً. نخلط الدقيق مع البيكنج البودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق ونقلب المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نسكب الخليط في قالب كيك مبطن بالزيت ورشة من الدقيق.

طريقة التسوية

طريقة التسوية تختلف من فرن لآخر ولكن من أهم الخطوات لتسوية الكيك ما يلي:ـ