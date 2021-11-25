كيكة الليمون الهشة أحلى وألذ أنواع الكيك بالشتاء

تعد كيكة الليمون، من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول الكيك لأنها تتميز بطعمها اللذيذ الشهي ويتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة في المناسبات والرحلات كما أنها مناسب جداً لطلاب المدارس، فهي من أنواع الكيك التي تحتوي علي مواد غذائية مفيدة وهي غير مكلفة ومكوناتها بسيطة وتتمتع بمذاق لذيذ وقوام خفيف وهش ويمكن تقديمها في الصباح علي الفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهو من ألذ أنواع الكيك الذي الذي يقدم في الشتاء، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كيكة الليمون بأبسط المكونات والخطوات.

مكونات عمل كيكة الليمون

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

٤ بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من عصير الليمون.

نصف كوب الزيت.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الليمون بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل وهي كالآتي: –

في البداية نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية قبل تحضير الكيكة. ثم نحضر وعاء كبير ونضع به البيض ونخفق جيداً ثم يضاف السكر ورشة الملح والفانيليا، ونخفق المكونات حتي يصبح الخليط كريمي. يضاف بشر الليمون ونخفق مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة كوب من عصير الليمون ونصف كوب من الزيت علي مزيج البيض ونخلط جميع المكونات جيداً. ثم نقوم بوضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ويضاف الدقيق تدريجياً على الخليط السابق، حتي يختفي الدقيق تماماً ويصبح لدينا خليط متجانس. نسكب الخليط داخل قالب كيك مدهون بالزبدة أو الزيت ومبطن برشة من الدقيق.

طريقة التسوية

بكل سهولة يمكننا تسوية الكيكة كالآتي:ـ