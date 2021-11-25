طريقة عمل كيكة السينابون الهشه الرائعه بالصور خطوه بخطوه

تعتبر كيكة السينابون من الحلويات اللذيذه و الشهية. وتعتبر افضل انواع الحلويات. وتعتبر كيكة السينابون من الحلويات الغربية وأصلها سويسرا وامريكا . وهى حلوه يتم تحضيرها غالبا بالقرفه او الشكولاته. مع صوص الكراميل. وتقدم فى معظم المناسبات لطعمها الخطير. وتميز كيكة السينابون بأنها سهلة التحضير وطريقة الحشو سهله.وننصح ربات البيوت الذين يبحثون عن افضل انواع الكيك عمل كيكة السينابون الشهية اللذيذة. وسوف نوضح فى الخطوات التاليه افضل طريقة لعمل كيكة السينابون اللذيذة الطعم. طريقة عمل كيكة السينابون الهشه اللذيذه طريقة عمل كيكة السينابون الهشه اللذيذه سيدتى حتى تحصلى على افثل كيكة سينابون هشه ولذيذه يجب مراعة المقادير والمكونات الازمه. مكونات ومقادير كيكة السينابون الهشه المقادير الازمه للكيكه اربع اكواب من الدقيق النقي الجيد.

خمس بيضات.

كوب ونصف من السكر.

علبة زبادى كبيرة.

واحد كوب لبن اى حليب.

ملعقة كبيرة فانيليا.

اثنين ونصف ملعقة بيكنج بودر.

مقدار كوب من الزيت. مكونات الحشو والتغطيه مقدار نصف كوب من البسكويت المكسر او الناعم.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ربع كوب زبدة .

مغلف من كريم كراميل.

واحد مغلف من كريم شانتي.

مقدار مغلف من دريم ويب.

واحد كوب من جوز الهند.

ربع كوب سكر.

ملعقه من القرفه. مكونات صوص كيكة السينابون الهشة نصف كيلو من الحليب المكثف.

6 مكعبات جبن كيرى طريقة عمل كيكة السنابون الهشه .احضرى وعاء كبير وضعي الدقيق مع البيكنج بودر واخلطيهم جيدا ثم اتركى الوعاء جانبا. طريقة عمل كيكة السنابون الهشه قومى بإحضار وعاء آخر وأضيفي إليه كل من البيض والسكر والفانليا واللبن والزبادى والزيت .

اخفقي جيدا بالمضرب الكهربائى حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

اضافة مزيج الدقيق على مزيج البيض تدريجيا مع استمرار الخفق جيد فى وعاء آخر قومي بخلط مكونات الحشو معا بطريقة جيدة.

فى قالب او صينية الكيك وادهنيها بقليل من الزيت والزبدة ثم قومى بفرد نصف كمية خليط الدقيق والمكونات الاخرى.

قومى بوضع خليط الحشو عليها. بعد ذلك ضعى بقية خليط الدقيق على الحشو.

سخنى الفرن على درجة 180 درجة مئوية.

ادخلي الكيكة الى الفرن واتركيها حتى تنضج مدة تتراوح من عشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة.

فى اناء آخر اخلطي مكونات الصوص وبعد أن تخرج الكيكه من الفرن اتركيها حتى تبرد ثم قومى بتزيين الكيكه بالصوص ثم قدميها الى اسرتك. الوسوم

تعتبر كيكة السينابون من الحلويات اللذيذه و الشهية. وتعتبر افضل انواع الحلويات. وتعتبر كيكة السينابون من الحلويات الغربية وأصلها سويسرا وامريكا . وهى حلوه يتم تحضيرها غالبا بالقرفه او الشكولاته. مع صوص الكراميل. وتقدم فى معظم المناسبات لطعمها الخطير. وتميز كيكة السينابون بأنها سهلة التحضير وطريقة الحشو سهله.وننصح ربات البيوت الذين يبحثون عن افضل انواع الكيك عمل كيكة السينابون الشهية اللذيذة. وسوف نوضح فى الخطوات التاليه افضل طريقة لعمل كيكة السينابون اللذيذة الطعم. طريقة عمل كيكة السينابون الهشه اللذيذه طريقة عمل كيكة السينابون الهشه اللذيذه سيدتى حتى تحصلى على افثل كيكة سينابون هشه ولذيذه يجب مراعة المقادير والمكونات الازمه. مكونات ومقادير كيكة السينابون الهشه المقادير الازمه للكيكه اربع اكواب من الدقيق النقي الجيد.

خمس بيضات.

كوب ونصف من السكر.

علبة زبادى كبيرة.

واحد كوب لبن اى حليب.

ملعقة كبيرة فانيليا.

اثنين ونصف ملعقة بيكنج بودر.

مقدار كوب من الزيت. مكونات الحشو والتغطيه مقدار نصف كوب من البسكويت المكسر او الناعم.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ربع كوب زبدة .

مغلف من كريم كراميل.

واحد مغلف من كريم شانتي.

مقدار مغلف من دريم ويب.

واحد كوب من جوز الهند.

ربع كوب سكر.

ملعقه من القرفه. مكونات صوص كيكة السينابون الهشة نصف كيلو من الحليب المكثف.

6 مكعبات جبن كيرى طريقة عمل كيكة السنابون الهشه .احضرى وعاء كبير وضعي الدقيق مع البيكنج بودر واخلطيهم جيدا ثم اتركى الوعاء جانبا. طريقة عمل كيكة السنابون الهشه قومى بإحضار وعاء آخر وأضيفي إليه كل من البيض والسكر والفانليا واللبن والزبادى والزيت .

اخفقي جيدا بالمضرب الكهربائى حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

اضافة مزيج الدقيق على مزيج البيض تدريجيا مع استمرار الخفق جيد فى وعاء آخر قومي بخلط مكونات الحشو معا بطريقة جيدة.

فى قالب او صينية الكيك وادهنيها بقليل من الزيت والزبدة ثم قومى بفرد نصف كمية خليط الدقيق والمكونات الاخرى.

قومى بوضع خليط الحشو عليها. بعد ذلك ضعى بقية خليط الدقيق على الحشو.

سخنى الفرن على درجة 180 درجة مئوية.

ادخلي الكيكة الى الفرن واتركيها حتى تنضج مدة تتراوح من عشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة.

فى اناء آخر اخلطي مكونات الصوص وبعد أن تخرج الكيكه من الفرن اتركيها حتى تبرد ثم قومى بتزيين الكيكه بالصوص ثم قدميها الى اسرتك.

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