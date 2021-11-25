لازم تجربيها.. طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب نقطة زيت نهائيا

طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش، بإمكاننا أن نحضر الباذنجان المقلي وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة تساعدنا في القلي للباذنجان بحيث يكون قد تم تحضيره بالطريقة الصحية الملائمة وتلك الطريقة تكون استغناءا عن الطريقة العادية والتي نقوم من خلالها بقلي الباذنجان، والذي يعد أيضا بطريقة استعمال الكثير من الزيوت، وهذا ما قد يؤثر بشكل أو بآخر على الصحة حيث يعد استعمال الباذنجان المتشرب للزيوت بكثرة من أخطر ما يهدد صحة القلب والأوعية الدموية، وعن الطريقة الصحيحة التي نقوم من خلالها بقلي الباذنجان نتحدث فيما يلي من الفقرات في السطور القادمة.

طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش

من الممكن أن نحضرها وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بعدد من المكونات البسيطة، والتي تكون وسيلة من بين الوسائل الطبيعية الميزة والتي تساعدنا في التحضير لتلك الوجبة الأكثر شعبية وبشكل مميز، ومن الممكن أيضا أن نتبع خطوات بسيطة للغاية تمكننا من القلي لشرائح مجهزة من الباذنجان بالاستعانة بالشواية الخاصة بفرن البوتاجاز وتلك الطريقة تعتبر من بين أهم وأنجح الطرق والتي تساعد في التحضير للوصفة وبشكل بسيط وسهل، ومن خلال الاتباع للآتي من الخطوات، ولكن قبل عرض طريقة قلي الباذنجان نعرض مكونات مميزة تساعد في خطوة طهي الباذنجان بطريقة القلي:

كيلو من خضار الباذنجان.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة من مكون ملح الطعام.

كمية مناسبة من البهارات المشكلة.

القليل من بودرة الزنجبيل مع القرفة.

رشة من مكون الشطة حسب الرغبة.

ملعقة من مكون زيت دوار الشمس.

القليل من الثوم المفروم.

ملعقة من الخل.

مكونات لقلي الباذنجان بالطريقة الصحيةطريقة تحضير الباذنجان المقلي

من الممكن أن نقوم بالتحضير كما سيلي ذكره من خطوات في النقاط القادمة: