بعلبة زبادي اعملى مناقيش الجبنة والزعتر بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع

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تعد مناقيش الجبنة والزعتر من الوجبات الخفيفة والصحية التي يقبل عليها الجميع، وهي من المعجنات السورية المعروفة التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حيث أنها ترق بالشوبك وتضاف إليها الحشو، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجينة والحشو، ايضاً يمكن تحضيرها لأطفال المدارس حيث أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لصحة الجسم، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها ايضاً هناك عدة فوائد للزعتر على الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مناقيش الجبنة والزعتر الشهية في المنزل.مقادير عمل مناقيش الجبنة والزعتر
تحتوي مناقيش الجبنة والزعتر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- أربع ملاعق من الحليب.
- ملعقة من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- علبة من الزبادي.
للحشو
- زعتر.
- زيت زيتون.
- جبنة.
- طماطم مقطعة شرائح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مناقيش الجبنة والزعتر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم يخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الملح ثم نقوم بإضافة الحليب مع الزيت ونستمر بالتقليب.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الماء ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ثم نتركها لترتاح قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى أقراص كبيرة ونضغط عليها بالأصابع، ثم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.
- ثم نحشوها بالجبن والزعتر والطماطم وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لتتحمر من الأسفل أولا ثم من الاعلى.
- بعد ذلك نخرجها ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مناقيش بالجبنة والزعتر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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تعد مناقيش الجبنة والزعتر من الوجبات الخفيفة والصحية التي يقبل عليها الجميع، وهي من المعجنات السورية المعروفة التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حيث أنها ترق بالشوبك وتضاف إليها الحشو، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجينة والحشو، ايضاً يمكن تحضيرها لأطفال المدارس حيث أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة لصحة الجسم، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها ايضاً هناك عدة فوائد للزعتر على الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مناقيش الجبنة والزعتر الشهية في المنزل.مقادير عمل مناقيش الجبنة والزعتر
تحتوي مناقيش الجبنة والزعتر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- أربع ملاعق من الحليب.
- ملعقة من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- علبة من الزبادي.
للحشو
- زعتر.
- زيت زيتون.
- جبنة.
- طماطم مقطعة شرائح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مناقيش الجبنة والزعتر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم يخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الملح ثم نقوم بإضافة الحليب مع الزيت ونستمر بالتقليب.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الماء ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ثم نتركها لترتاح قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى أقراص كبيرة ونضغط عليها بالأصابع، ثم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.
- ثم نحشوها بالجبن والزعتر والطماطم وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لتتحمر من الأسفل أولا ثم من الاعلى.
- بعد ذلك نخرجها ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مناقيش بالجبنة والزعتر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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