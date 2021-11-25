طول عمرنا بنسوي الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب بطعم يجنن لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه

طول عمرنا بنسوي الكرنب غلط، من ألذ وصفات الطعام المصري، حيث يعد طبق محشي الكرنب واحد من أساسيات المطبخ المصري، وعلى المستوى العام فإن الكرنب نوع خضروات لذيذ جدا، ويمكن تحضيره بأكثر من شكل، ويطلق عليه اسم الملفوف في البلدان العربية، ويتميز الملفوف بوجد مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بداخله، لذلك طبق المحشي هو وجبة أساسية في كل منزل وخاصة في إفطار رمضان، وتعزيزا لفوائد الكرنب يتم إضافة الحليب له، مما يكسبه مذاق رائع وشهي من خلال الفقرات التالية سوف نوضح طريقة عمل الكرنب بالحليب.

طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب

يوجد أكثر من طريقة لعمل جميع أنواع المحاشي، ولكن محشي الكرنب مع الحليب فهذه الطريقة هي الأفضل على الإطلاق، وهي كما يلي:

المكونات

نصف كيلو كرنب مسلوق ومقطع.

3 كوب رز ابيض مغسول.

2 بصل مفروم ناعم.

خضار مفروم ناعم (شبت وكزبرة وبقدونس).

4 طماطم مفروم ناعم في الخلاط.

2 كوب لبن.

2 كوب كريمة طبخ.

1 كوب شوربة.

نصف كوب زيت

بهارات فراخ أو لحمة

ملعقة من كل من (كمون وكزبرة ناشفة وثوم بودرة وبصل بودرة وقرفة وزنجبيل وملح وفلفل أسود وزنجبيل).

في وعاء كبير تخلط جميع المكونات السابقة جيدا، ثم نرص أوراق الكرنب، وتملء كل ورقة بالخليط.

يتم لف الكرنب على شكل أصابع متساوية.

نضع في حلة التسوية مجموعة من الخضروات الطازجة مثل شرائح البطاطس والبصل والكوسا والطماطم والفلفل لعدم التصاق المحشي بقاع الحلة ويحترق.

يتم رص أصابع المحشي في الحلة فوق الخضروات، ثم نضيف اللبن والشوربة ونضع الحلة على النار حتى تنضج لمدة 45 دقيقة.

طريقة التحضيرفوائد محشي الكرنب بالحليب

يوجد الكثير من فوائد محشي الكرنب بالحليب، حيث يقوم بعمل ما يلي: