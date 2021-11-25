بمكونات اقتصادية اعملي صينية البطاطس بالبيض لوجبة خفية وسريعة بدون لحوم

تعد صينية البطاطس بالبيض من الوجبات الخفيفة التي يتم تحضيرها بدون لحوم، وهي من الوجبات الاقتصادية التي يتم تحضيرها بأقل تكلفة، كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية المطلوبة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير كما أنها لها مذاق رائع وشهي دون الحاجة إلى استخدام لحوم، فهناك أسر ليس لديها القدرة لشراء اللحم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صينية البطاطس بالبيض الشهية في المنزل.

مقادير عمل صينية البطاطس بالبيض

تحتوي صينية البطاطس بالبيض على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من البطاطس.

٧ حبات من البيض.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

٤ سوسيس مقطع.

حبة من البصل مقطعة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من اللبن كامل الدسم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل صينية البطاطس بالبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-