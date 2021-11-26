طريقة عمل تورتة الليزي كيك بالفستق وبالقشطة والشكولاته

تعتبر حلوى الليزى كيك من وصفات الحلويات السهله واللذيذه .وتجهز باقل التكاليف ويتم تجهيزها بطرق مختلفة منها الليزى كيك بالحليب والقشطه ومنها الليزى كيك بالفستق الحلبى والشكولاته ومنها الليزى كيك بالفراوله و الليزى كيك بالبرتقال. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الليزي كيك بالقشطة والحليب المكثف. ايضا سوف نقوم بعمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته. حتى تستطيع ربات البيوت بالاستفادة الكبرى من طرق عمل الليزى كيك اللذيذ وبطرق سهله وبسيطه فى البيت. طربقة عمل الليزى كيك بالقشطه والحليب طربقة عمل الليزى كيك بالقشطه والحليب المقادير والمكونات الازمه لعمل الليزى كيك بالقشطه والحليب 300 جرام من البسكويت مكسر جيدا.

مائة وخمسون جرام من الزبدة.

كوب ونصف من السكر بودرة.

2 علبة قشطه.

نصف كوب كاكاو.

مقدار مناسب من كرات الشوكولاته البنية.

ربع كوب شكولاتة سائلة.

شوكولاته ملونه.

كوب حليب. طريقة تحضير تورتة الليزى كيك بالقشطه والحليب والشكولاته احضرى وعاء وضعى فيه الزبده على النار حتى تذوب ثم أضيفي الكاكاو و الحليب والسكر.

يتم تقليب المكونات جيدا ويتم رفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد.

اضيفي القشطة الى الخليط وقلبى المكونات جيدا.

قومى باضافة البسكويت الى خليط القشطه والكاكاو.

افردى الخليط في قوالب حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

بعد ذلك قومى بتزيين القوالب بكرات الشكولاته وقطع الشكولاته.

يتم وضع القوالب فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا. طريقة تحضير تورتة الليزى كيك بالقشطه والحليب والشكولاته طريقة عمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته طريقة عمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته المقادير الازمه لعمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته 300 جرام من البسكويت المكسر.

400 جرام شوكولاته مبشوره.

كوب من الحليب.

مقدار واحد كوب كريمة سائلة.

200 جرام فستق مطحون خشن.

نصف كوب صوص شوكولاته.

مائه وخمسون جرام زبده او نصف كو طريقة تحضير الليزى كيك بالفستق والشكولاته ضعى وعاء على النار وضعى فيه الزبده حتى تذوب.

ارفعى الوعاء من على النار ثم اضيفي عليها الشكولاته المبشوره.

أضيفى الحليب و الكريمة واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلى على خليط كريمي متجانس

.بعد ذلك قومى باضافة البسكويت المكسر فوق خليط الشكولاته.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى يتشكل خليط متجانس ومتماسك.

ضعى الخليط فى كيس ثم شكلى الخليط إلى الأشكال التي ترغبى فيها في قوالب جيدة.

قومى بوضع القالب في الثلاجة وتكون مغلفة.

اتركي القالب في الثلاجة لمدة 6 الى 7 ساعات حتى تتماسك جيدا.

بعد ذلك اخرجي القوالب و قومى بتقديمها الى افراد اسرتك وضيوفك. طريقة تحضير الليزى كيك بالفستق والشكولاته الوسوم

تعتبر حلوى الليزى كيك من وصفات الحلويات السهله واللذيذه .وتجهز باقل التكاليف ويتم تجهيزها بطرق مختلفة منها الليزى كيك بالحليب والقشطه ومنها الليزى كيك بالفستق الحلبى والشكولاته ومنها الليزى كيك بالفراوله و الليزى كيك بالبرتقال. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الليزي كيك بالقشطة والحليب المكثف. ايضا سوف نقوم بعمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته. حتى تستطيع ربات البيوت بالاستفادة الكبرى من طرق عمل الليزى كيك اللذيذ وبطرق سهله وبسيطه فى البيت. طربقة عمل الليزى كيك بالقشطه والحليب طربقة عمل الليزى كيك بالقشطه والحليب المقادير والمكونات الازمه لعمل الليزى كيك بالقشطه والحليب 300 جرام من البسكويت مكسر جيدا.

مائة وخمسون جرام من الزبدة.

كوب ونصف من السكر بودرة.

2 علبة قشطه.

نصف كوب كاكاو.

مقدار مناسب من كرات الشوكولاته البنية.

ربع كوب شكولاتة سائلة.

شوكولاته ملونه.

كوب حليب. طريقة تحضير تورتة الليزى كيك بالقشطه والحليب والشكولاته احضرى وعاء وضعى فيه الزبده على النار حتى تذوب ثم أضيفي الكاكاو و الحليب والسكر.

يتم تقليب المكونات جيدا ويتم رفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد.

اضيفي القشطة الى الخليط وقلبى المكونات جيدا.

قومى باضافة البسكويت الى خليط القشطه والكاكاو.

افردى الخليط في قوالب حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

بعد ذلك قومى بتزيين القوالب بكرات الشكولاته وقطع الشكولاته.

يتم وضع القوالب فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا. طريقة تحضير تورتة الليزى كيك بالقشطه والحليب والشكولاته طريقة عمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته طريقة عمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته المقادير الازمه لعمل الليزى كيك بالفستق والشكولاته 300 جرام من البسكويت المكسر.

400 جرام شوكولاته مبشوره.

كوب من الحليب.

مقدار واحد كوب كريمة سائلة.

200 جرام فستق مطحون خشن.

نصف كوب صوص شوكولاته.

مائه وخمسون جرام زبده او نصف كو طريقة تحضير الليزى كيك بالفستق والشكولاته ضعى وعاء على النار وضعى فيه الزبده حتى تذوب.

ارفعى الوعاء من على النار ثم اضيفي عليها الشكولاته المبشوره.

أضيفى الحليب و الكريمة واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلى على خليط كريمي متجانس

.بعد ذلك قومى باضافة البسكويت المكسر فوق خليط الشكولاته.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى يتشكل خليط متجانس ومتماسك.

ضعى الخليط فى كيس ثم شكلى الخليط إلى الأشكال التي ترغبى فيها في قوالب جيدة.

قومى بوضع القالب في الثلاجة وتكون مغلفة.

اتركي القالب في الثلاجة لمدة 6 الى 7 ساعات حتى تتماسك جيدا.

بعد ذلك اخرجي القوالب و قومى بتقديمها الى افراد اسرتك وضيوفك. طريقة تحضير الليزى كيك بالفستق والشكولاته

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