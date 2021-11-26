طريقة عمل المسخن بوصفات وخطوات مختلفة بسيطة وسهلة

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طريقة عمل المسخن الفلسطيني هي أكلة من تراث المطبخ الريفي الفلسطيني الأصل وهي من أشهر الأكلات التي تعد في مدينتين جنين وطولكرم وسميت بهذا الاسم لتكونها لانها تعد من أرغفة خبز بائته وتسخن في الفرن ثم تدن بزيت الزيتون تتكون المسخن من عده طبقات من الأرغفة العيش السوري أو عيش الفينو، الرقاق تعطيها كمية كبيرة من البصل المبهر من السماق وبعض التوابل التي تميز طعمها وأساسها الدجاج المشوي.طريقة عمل المسخن الفلسطيني بوصفات مختلفة بسيطة وسهلة
أبدع المطابخ العربية في تقديمها بالطعم الفلسطيني مع أضافه بعض اللمسات التي تميز توابل كل مطبخ فمنهم من يقدمها كأصابع رول تشبه الشورما السوري يقدم بجانبها أشهي السلطات التي تفضليها أنتٍ وعائلتك ويفضل تناول هذه الوجبة مع عدد كبير من الأشخاص.طريقة عمل المسخن بالعيش السوري
المقادير
- دجاجة كاملة مقطعة.
- بصلة متوسطة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كركم.
- ثلاث فصوص حبهان.
- ورق لوري.
- عيش سوري.
مقادير الحشوة
- حبتان بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
- ملعقة صغيرة بهارات سبع.
- ملعقتان كبيرة سماق.
- ملعقة صغيرة كركم.
- نصف كوب زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نغسل الدجاجة جيداً، ونضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.
- نضيف البصل والتوابل وورق اللوري، الحبهان، الملح وقطع الدجاج .
- ونزيل الريم الأبيض من الوقت للأخر، نتركها حتي تسلق تماماً.
- ننشل قطع الدجاج ونفتلها قطع طولية صغيرة، نضع طاسة كبيرة عميقة على النار.
- نضيف زيت الزيتون، وجوانح البصل، ونقلبهم حتي يدبل ثم نضيف قطع الدجاج.
- نقلبهم ثم نضيف التوابل ونقلبهم ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق حتي يتشرب الزيت والسوائل.
- نقطع العيش السوري قطع متساوية مستطيلة ونضع كمية مناسبة من الحشوة.
- نلف العيش ونغلق الجوانب ونلفها على هيئة أصابع ونكرر العملية حتي نفاذ الكمية.
- ندهن صينية مناسب ونرص المسخن بالتساوي ثم ندهن الوجه بالزيت ونرش كمية من السماق.
- نضعها تحت الشواية لمدة عشر دقائق، تقدم ساخنة وبجانبها سلطة الطحينة.
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طريقة عمل المسخن الفلسطيني هي أكلة من تراث المطبخ الريفي الفلسطيني الأصل وهي من أشهر الأكلات التي تعد في مدينتين جنين وطولكرم وسميت بهذا الاسم لتكونها لانها تعد من أرغفة خبز بائته وتسخن في الفرن ثم تدن بزيت الزيتون تتكون المسخن من عده طبقات من الأرغفة العيش السوري أو عيش الفينو، الرقاق تعطيها كمية كبيرة من البصل المبهر من السماق وبعض التوابل التي تميز طعمها وأساسها الدجاج المشوي.طريقة عمل المسخن الفلسطيني بوصفات مختلفة بسيطة وسهلة
أبدع المطابخ العربية في تقديمها بالطعم الفلسطيني مع أضافه بعض اللمسات التي تميز توابل كل مطبخ فمنهم من يقدمها كأصابع رول تشبه الشورما السوري يقدم بجانبها أشهي السلطات التي تفضليها أنتٍ وعائلتك ويفضل تناول هذه الوجبة مع عدد كبير من الأشخاص.طريقة عمل المسخن بالعيش السوري
المقادير
- دجاجة كاملة مقطعة.
- بصلة متوسطة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كركم.
- ثلاث فصوص حبهان.
- ورق لوري.
- عيش سوري.
مقادير الحشوة
- حبتان بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
- ملعقة صغيرة بهارات سبع.
- ملعقتان كبيرة سماق.
- ملعقة صغيرة كركم.
- نصف كوب زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نغسل الدجاجة جيداً، ونضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.
- نضيف البصل والتوابل وورق اللوري، الحبهان، الملح وقطع الدجاج .
- ونزيل الريم الأبيض من الوقت للأخر، نتركها حتي تسلق تماماً.
- ننشل قطع الدجاج ونفتلها قطع طولية صغيرة، نضع طاسة كبيرة عميقة على النار.
- نضيف زيت الزيتون، وجوانح البصل، ونقلبهم حتي يدبل ثم نضيف قطع الدجاج.
- نقلبهم ثم نضيف التوابل ونقلبهم ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق حتي يتشرب الزيت والسوائل.
- نقطع العيش السوري قطع متساوية مستطيلة ونضع كمية مناسبة من الحشوة.
- نلف العيش ونغلق الجوانب ونلفها على هيئة أصابع ونكرر العملية حتي نفاذ الكمية.
- ندهن صينية مناسب ونرص المسخن بالتساوي ثم ندهن الوجه بالزيت ونرش كمية من السماق.
- نضعها تحت الشواية لمدة عشر دقائق، تقدم ساخنة وبجانبها سلطة الطحينة.
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