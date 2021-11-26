طريقة عمل المسخن بوصفات وخطوات مختلفة بسيطة وسهلة

طريقة عمل المسخن الفلسطيني هي أكلة من تراث المطبخ الريفي الفلسطيني الأصل وهي من أشهر الأكلات التي تعد في مدينتين جنين وطولكرم وسميت بهذا الاسم لتكونها لانها تعد من أرغفة خبز بائته وتسخن في الفرن ثم تدن بزيت الزيتون تتكون المسخن من عده طبقات من الأرغفة العيش السوري أو عيش الفينو، الرقاق تعطيها كمية كبيرة من البصل المبهر من السماق وبعض التوابل التي تميز طعمها وأساسها الدجاج المشوي.

طريقة عمل المسخن الفلسطيني بوصفات مختلفة بسيطة وسهلة

أبدع المطابخ العربية في تقديمها بالطعم الفلسطيني مع أضافه بعض اللمسات التي تميز توابل كل مطبخ فمنهم من يقدمها كأصابع رول تشبه الشورما السوري يقدم بجانبها أشهي السلطات التي تفضليها أنتٍ وعائلتك ويفضل تناول هذه الوجبة مع عدد كبير من الأشخاص.

طريقة عمل المسخن بالعيش السوري

المقادير

دجاجة كاملة مقطعة.

بصلة متوسطة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كركم.

ثلاث فصوص حبهان.

ورق لوري.

عيش سوري.

مقادير الحشوة

حبتان بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة بهارات سبع.

ملعقتان كبيرة سماق.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير