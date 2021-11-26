طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي الهش الخفيف بمكونات سهلة ألذ بسكويت تفطري بيه

بسكويت الشاي يعد من أفضل أنواع البسكويت، الذي يحبها الجميع الكبار والصغار ويمكننا نتناولها في جميع الأوقات ويفضل أن نتناول البسكويت مع كوب من الشاي، ويمكن أن نحضر بسكويت الشاي بأشكال مختلفة حتي يحبها الاطفال أكثر وتعتبر وجبة أساسية للأطفال من 4 شهور ل سنه لأنها وجبة خفيفة على الأطفال، كما أنه يتمتع بمذاق جميل وطعم لذيذ ويمكن نتناول البسكويت في وقت المغرب أو في الصباح، في هذا المقال نتعرف على طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة مختلفة. طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا المكونات : 3 كوب من الدقيق الابيض لاستخدام الحلويات.

1 كوب من الزبدة اللينة .

1 كوب سكر بودره.

نصف كوب من اللبن السائل.

1 بيضة .

معلقة صغيرة فانيليا .

معلقة بكينج بودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: أولا نخفق البيض مع السكر و الفانيليا بمضرب كهربائي أو بالخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخفقان.

ثم اضيفي تدريجيا اللبن ثم الدقيق ثم بكينج بودر ورشة الملح ونستمر في العجن.

ثم تفرد العجينة على ورق زبدة .

ثم نقوم بتقطيع العجين بالأشكال المخصصة للعجين أو تقطع بالقطاعة البسكويت .

ثم ندخلها الفرن لمده عشر دقائق وبعد ذلك تقدم بارده. طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: 2 كوب دقيق ابيض لاستخدام الحلويات.

نصف كوب زيت.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب سكر بودره.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

2 معلقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير: أولا نخفق الزيت مع السكر ثم نضيف عصير البرتقال والفانيليا.

ثم نخلط الدقيق مع بكينج بودر ثم اضيفي الخليط على الزيت والسكر وعصير البرتقال ونعجنهم حتى يتماسكوا .

ثم نتركها ترتاح عشر دقائق في الثلاجة .

ثم نفردها على ورقة زبدة ونقوم بتقطيعها بأشكال جميلة.

وبعد ذلك ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بتقديمها بارد . اسباب نجاح البسكويت الشاي من نجاح البسكويت يجب ألا يعجن كثير ونكتفى بلم العجين فقط .

ومن نجاحه أيضا عند تشكيل العجينة يجب أن يكون المكان باردحتى لا تطرد العجين بالزبدة أو الزيت .

وكوب الزبدة يعادل 2 باكية صغيرة أو 100 جرام أو 113 جرام.

وعند إضافة الدقيق الي الخليط يجب إضافته تدريجيا لأن يوجد أنواع من الدقيق ويختلف مقاديره يفضل إضافته تدريجيا حتى يصبح العجين متماسك وسهل التشكيل . اسباب نجاح البسكويت الشاي الوسوم

بسكويت الشاي يعد من أفضل أنواع البسكويت، الذي يحبها الجميع الكبار والصغار ويمكننا نتناولها في جميع الأوقات ويفضل أن نتناول البسكويت مع كوب من الشاي، ويمكن أن نحضر بسكويت الشاي بأشكال مختلفة حتي يحبها الاطفال أكثر وتعتبر وجبة أساسية للأطفال من 4 شهور ل سنه لأنها وجبة خفيفة على الأطفال، كما أنه يتمتع بمذاق جميل وطعم لذيذ ويمكن نتناول البسكويت في وقت المغرب أو في الصباح، في هذا المقال نتعرف على طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة مختلفة. طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا المكونات : 3 كوب من الدقيق الابيض لاستخدام الحلويات.

1 كوب من الزبدة اللينة .

1 كوب سكر بودره.

نصف كوب من اللبن السائل.

1 بيضة .

معلقة صغيرة فانيليا .

معلقة بكينج بودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: أولا نخفق البيض مع السكر و الفانيليا بمضرب كهربائي أو بالخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخفقان.

ثم اضيفي تدريجيا اللبن ثم الدقيق ثم بكينج بودر ورشة الملح ونستمر في العجن.

ثم تفرد العجينة على ورق زبدة .

ثم نقوم بتقطيع العجين بالأشكال المخصصة للعجين أو تقطع بالقطاعة البسكويت .

ثم ندخلها الفرن لمده عشر دقائق وبعد ذلك تقدم بارده. طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: 2 كوب دقيق ابيض لاستخدام الحلويات.

نصف كوب زيت.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب سكر بودره.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

2 معلقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير: أولا نخفق الزيت مع السكر ثم نضيف عصير البرتقال والفانيليا.

ثم نخلط الدقيق مع بكينج بودر ثم اضيفي الخليط على الزيت والسكر وعصير البرتقال ونعجنهم حتى يتماسكوا .

ثم نتركها ترتاح عشر دقائق في الثلاجة .

ثم نفردها على ورقة زبدة ونقوم بتقطيعها بأشكال جميلة.

وبعد ذلك ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بتقديمها بارد . اسباب نجاح البسكويت الشاي من نجاح البسكويت يجب ألا يعجن كثير ونكتفى بلم العجين فقط .

ومن نجاحه أيضا عند تشكيل العجينة يجب أن يكون المكان باردحتى لا تطرد العجين بالزبدة أو الزيت .

وكوب الزبدة يعادل 2 باكية صغيرة أو 100 جرام أو 113 جرام.

وعند إضافة الدقيق الي الخليط يجب إضافته تدريجيا لأن يوجد أنواع من الدقيق ويختلف مقاديره يفضل إضافته تدريجيا حتى يصبح العجين متماسك وسهل التشكيل . اسباب نجاح البسكويت الشاي

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