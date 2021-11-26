الفطير المشلتت الفلاحي المورق بالسمن الفلاحي

الفطير المشلتت المورق، يعد الفطير المشلتت الفلاحي من أنواع الفطائر اللذيذة والمحببة لدى الكثير ويتم تحضيرها في البيت بكل سهولة وبساطة لتواجد المكونات في كل مطبخ وهي عبارة عن الدقيق والسمن البلدي ورشة من الملح ويتم عجنها بالماء فقط ولا توجد أي تكلفة على أحد، فسوف نحضر المكونات كاملا من خلال السطور التالية.

الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله:

يعتبر الفطير المشلتت من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيعود الفطير المشلتت إلى المصريين القدماء وكان يطلق عليه اسم الملتوت، فترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل لتقديم إلى أفراد أسرتهم نظرًا لمذاقهم الجيد ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت.

مقادير الفطير المشلتت:

يتم تحضير الفطير المشلتت بطريقة سهلة وسريعة للغاية مع العلم أن المقادير متواجدة في مطبخكم بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفطير المشلتت:

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

كأس من المياه.

ربع كأس من السمنة.

ثلاثة كؤوس من الطحين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كأس من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الفطير المشلتت:

يمكن تحضير الفطير المشلتت بطريقة سهلة وسريعة ويمكنكم تحضيره في المنزل الآن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على إناء نظيف ويتم نخل فيه الطحين ثم يتم إضافة الملح. بعد ذلك يتم وضع المياه في إناء أخر ثم إضافة عصير الليمون والسكر مع التقليب. عمل حفرة في منتصف خليط الطحين ثم يتم إضافة المياه ثم العجن وترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة. يتم تقطيع العجينة إلى قطع دائرية حجمها متساوي. يتم خلط الزيت مع السمنة ثم وضع كمية على الطاولة ثم وضع العجينة ويتم فردها وجعلها تبدو في شكل ظرف. يتم فرد كمية كبيرة من العجينة ثم يتم وضع كمية من السمن والزيت بها ثم وضع العجينة التي على شكل ظرف في منتصف العجينة ويتم غلق أطرافها ويتم وضعها جانبًا. بعد ذلك يتم وضع كمية من الزيت في كرة ثالثة ويتم فردها ووضع بها العجينة الأولى والثانية في المنتصف. يتم تكرار ذلك بحيث يتم وضع كمية من العجين في عجينة أخرى لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. الحصول على صينية ويتم وضع العجينة بها وتركه لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. يتم إخراج العجين من الفرن ثم يتم وضعها في طبق وبالتالي تكون جاهزة للتقديم وبالهناء على الجميع.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي السريع:

الفطير المشلتت الفلاحي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة يمكن العجن بالحليب الدسم أو بالقشطة أو بالماء فمن خلال السطور التالية سنوضح كل نوع على حدى حتى يتم عملها بشكل مضمون وجيد ونجاح مائة بالمائة.

كوب زبادي بلدي.

كوبان دقيق أبيض.

نصف كوب ماء دافئ.

قومي بنخل الدقيق جيدا، ثم يتم إضافة الملح.

بعد ذلك يتم وضع المياه في إناء أخر ثم إضافة السكر والتقليب. قومي بعمل حفرة في منتصف خليط الدقيق، ثم قومي بإضافة المياه ثم العجن وترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة. يتم تقطيع العجينة إلى قطع دائرية حجمها متساوي.

مقادير عجين الفطير المشلتت بالزبادي:طريقة تحضير الفطير المشلتت: