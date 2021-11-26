بتتبيلة الحاتي الخطيرة طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية

كفتة الفراخ المشوية، تعتبر كفتة الدجاج من اشهى الاكلات والتي يحبها الجميع نظرا لطعمها الشهى اللذيذ والذي يختلف عن كفتة اللحم فهى تتميز بسهولة تحضيرها ونكهتها وكفتة الفراخ لخا اكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكوّنات أربع قطع من فيلية الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى أرباع.

ثلاثة فصوص من الثوم الصحيح.

بقدونس متقطع ناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب من البقسماط. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الفراخ والبصل والثوم ونقوم بفرمهم ناعم ثم نقوم بإضافة البقدونس والشطة والكزبرة والملح والفلفل الاسود والبقسماط ثم نقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس يسهل تشكيله.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة ووضعها في الأسياخ واذا كان غير متوفر لديكي الاسياخ يمكن استخدام الاعواد الخشبية.

ثم نقوم بتسخين مقلاة ابشوى او الشواية ومسحها بقليل من الزيت حتى لا تلتصق بها الكفتة ثم نقوم بوضع الكفتة بها وشويها وتقليبها على الجانبين حتى تنضج وتتحول للون الاحمر. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكوّناتطريقة التحضير:طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية المكوّنات أربع قطع كبيرة من صدور الدجاج المخلية.

ملعقتان كبيرتان من الطحين.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج،

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من المايونيز.

بيضة كبيرة.

بصلتان متوسطتان مفرومتان فرماً ناعماً.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. مكوّنات الطبقة العلوية: كوب من جبن الشيدر.

بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى جوانح.

ربع كوب من الجبن الرومي أو البارميزان.

حبتان متوسطتا الحجم من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

كوبان من المشروم المقطع إلى شرائح.

ملعقتان كبيرتان من الريحان المجفف.

كوب من جبن الموزاريلا. طريقة التحضير نقوم بفرم الدجاج فرما ناعما، ثم نقوم بأضافة الدقيق وبهارات الدجاج والبابريكا والمايونيز والبيض والشطة والبصل والثوم والملح والفلفل الاسود، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم باحضار مقلاة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونضعها على نار متوسطة وعندما يسخن الزيت نضع نقوم اصابع من كفتة الدجاج او يمكن تشكيلها على ا.شكل اقراص ونقلبها على الجانبين حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ونقوم باخراجها في طبق الفرن . لتحضير الطبقة العلوية نضع البصل في المقلاة التي تم تحضير الكفته بها ثم نقوم بتقليبه على الجانبين ثم نقوم باضافة المشروم وتقليبه ثم نقوم بوضعه فوق الكفتة ونضع شرائح الطماطم، وتوزيع خليط الجبن، ثم نقوم بادخاله الى الفرن لمدة نصف ساعة. المكوّناتمكوّنات الطبقة العلوية:طريقة التحضيرلتحضير الطبقة العلوية الوسوم

كفتة الفراخ المشوية، تعتبر كفتة الدجاج من اشهى الاكلات والتي يحبها الجميع نظرا لطعمها الشهى اللذيذ والذي يختلف عن كفتة اللحم فهى تتميز بسهولة تحضيرها ونكهتها وكفتة الفراخ لخا اكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكوّنات أربع قطع من فيلية الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى أرباع.

ثلاثة فصوص من الثوم الصحيح.

بقدونس متقطع ناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب من البقسماط. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الفراخ والبصل والثوم ونقوم بفرمهم ناعم ثم نقوم بإضافة البقدونس والشطة والكزبرة والملح والفلفل الاسود والبقسماط ثم نقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس يسهل تشكيله.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة ووضعها في الأسياخ واذا كان غير متوفر لديكي الاسياخ يمكن استخدام الاعواد الخشبية.

ثم نقوم بتسخين مقلاة ابشوى او الشواية ومسحها بقليل من الزيت حتى لا تلتصق بها الكفتة ثم نقوم بوضع الكفتة بها وشويها وتقليبها على الجانبين حتى تنضج وتتحول للون الاحمر. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكوّناتطريقة التحضير:طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية المكوّنات أربع قطع كبيرة من صدور الدجاج المخلية.

ملعقتان كبيرتان من الطحين.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج،

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من المايونيز.

بيضة كبيرة.

بصلتان متوسطتان مفرومتان فرماً ناعماً.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. مكوّنات الطبقة العلوية: كوب من جبن الشيدر.

بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى جوانح.

ربع كوب من الجبن الرومي أو البارميزان.

حبتان متوسطتا الحجم من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

كوبان من المشروم المقطع إلى شرائح.

ملعقتان كبيرتان من الريحان المجفف.

كوب من جبن الموزاريلا. طريقة التحضير نقوم بفرم الدجاج فرما ناعما، ثم نقوم بأضافة الدقيق وبهارات الدجاج والبابريكا والمايونيز والبيض والشطة والبصل والثوم والملح والفلفل الاسود، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم باحضار مقلاة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونضعها على نار متوسطة وعندما يسخن الزيت نضع نقوم اصابع من كفتة الدجاج او يمكن تشكيلها على ا.شكل اقراص ونقلبها على الجانبين حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ونقوم باخراجها في طبق الفرن . لتحضير الطبقة العلوية نضع البصل في المقلاة التي تم تحضير الكفته بها ثم نقوم بتقليبه على الجانبين ثم نقوم باضافة المشروم وتقليبه ثم نقوم بوضعه فوق الكفتة ونضع شرائح الطماطم، وتوزيع خليط الجبن، ثم نقوم بادخاله الى الفرن لمدة نصف ساعة. المكوّناتمكوّنات الطبقة العلوية:طريقة التحضيرلتحضير الطبقة العلوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة الحاتي الخطيرة طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.