بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي

الكثير منا يعاني مع الشعر المجعد والذي نقوم باستخدام كريمات الفرد او الكرياتين والذي بالأضافة لسعره باهظ الثمن وتكلفته العالية الا اننا نواجه مشكلة اخرى هي ان مواد الفرد والكرياتين تؤثر على الشعر فيما بعد بالسلب، حتى استخدام المكواة او الاستشوار يؤثر على الشعر باثار سلبية على المدى البعيد فكثرة استخدام الحرارة على الشعر ضار جدا، وافضل الاشياء ان نقوم باستخدام المواد الطبيعية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على استخدام الخميرة في فرد الشعر.خلطة الخميرة لفرد الشعر:
تدخل الخميرة في الكثير من الماسكات فهي بجانب استخدامها في اعداد الطعام الا انها له تأثير جبار في الماسكات على البشرة والشعر وهو ما لا يصدقه الكثيرين، وتعمل الخميرة على فرد الشعر.المكونات
- ملعقة من عسل النحل.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زيت الزيتون.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة زيت اللوز.
- ملعقة زيت السمسم.
- نحضر وعاء ونضع به العسل وزيت الزيتون والنشا ونقوم بمزجهم معا جيدا ثم نتركهم لمدة خمس دقائق حتى يتفاعلوا معاً.
- وسوف نجد ان الخميرة قد تفاعلت وبدأت تصدر فقاعات نقوم باستخدامها على الفور.
- ثم نقوم باضافة باقي المكونات على خليط الخميرة ثم نقوم بالتقليب السريع حتى نحصل على خليط متجانس ويشبه القوام الكريمي.
- ثم نقوم بتطبيق الخليط السابق على الشعر مع ملاحظة ان يصل ان الخليط من فروة الرأس الى خصلات الشعر وتدليك الاطراف جيدا حتى لا يوجد خصلات ثم نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.
تحتوى الخميرة على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي لا حصر لها ولها الكثير من الفوائد على الشعر وفرده وفيما يلي بعض من فوائدها
- الحد من تساقط الشعر.
- يعالج الشعر الخشن والجاف
- تساعد على تقوية الشعر.
- يرطب وينعم ويلمع الشعر بشكل كبير.
- تناسب خلطة الخميرة جميع أنواع الشعر.
- تحمي فروة الرأس من الأمراض التي تصيبها مثل الحكة والتشقق والتساقط.
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الكثير منا يعاني مع الشعر المجعد والذي نقوم باستخدام كريمات الفرد او الكرياتين والذي بالأضافة لسعره باهظ الثمن وتكلفته العالية الا اننا نواجه مشكلة اخرى هي ان مواد الفرد والكرياتين تؤثر على الشعر فيما بعد بالسلب، حتى استخدام المكواة او الاستشوار يؤثر على الشعر باثار سلبية على المدى البعيد فكثرة استخدام الحرارة على الشعر ضار جدا، وافضل الاشياء ان نقوم باستخدام المواد الطبيعية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على استخدام الخميرة في فرد الشعر.خلطة الخميرة لفرد الشعر:
تدخل الخميرة في الكثير من الماسكات فهي بجانب استخدامها في اعداد الطعام الا انها له تأثير جبار في الماسكات على البشرة والشعر وهو ما لا يصدقه الكثيرين، وتعمل الخميرة على فرد الشعر.المكونات
- ملعقة من عسل النحل.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زيت الزيتون.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة زيت اللوز.
- ملعقة زيت السمسم.
- نحضر وعاء ونضع به العسل وزيت الزيتون والنشا ونقوم بمزجهم معا جيدا ثم نتركهم لمدة خمس دقائق حتى يتفاعلوا معاً.
- وسوف نجد ان الخميرة قد تفاعلت وبدأت تصدر فقاعات نقوم باستخدامها على الفور.
- ثم نقوم باضافة باقي المكونات على خليط الخميرة ثم نقوم بالتقليب السريع حتى نحصل على خليط متجانس ويشبه القوام الكريمي.
- ثم نقوم بتطبيق الخليط السابق على الشعر مع ملاحظة ان يصل ان الخليط من فروة الرأس الى خصلات الشعر وتدليك الاطراف جيدا حتى لا يوجد خصلات ثم نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.
تحتوى الخميرة على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي لا حصر لها ولها الكثير من الفوائد على الشعر وفرده وفيما يلي بعض من فوائدها
- الحد من تساقط الشعر.
- يعالج الشعر الخشن والجاف
- تساعد على تقوية الشعر.
- يرطب وينعم ويلمع الشعر بشكل كبير.
- تناسب خلطة الخميرة جميع أنواع الشعر.
- تحمي فروة الرأس من الأمراض التي تصيبها مثل الحكة والتشقق والتساقط.
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