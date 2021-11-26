بسكويت الشاي اللذيذ بطريقة سهلة وصحية وبتكلفة بسيطة ومثل أشهر محلات المخبوزات

بسكويت الشاي من ألذ وأطعم المخبوزات اللذيذة ويعتبر من أشهر المخبوزات المفضلة علي الإفطار لدي معظم دول العالم وخاصتا في دول الوطن العربي، وذلك لما يحتويه بسكويت الشاي علي عناصر غذائية مميزة وكبيرة خاصتا لأطفالنا في وقت الدراسة والذين يبذلون مجهودات كبيرة في هذه الفترة، حيث أن بسكويت الشاي يساعد أمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تعمل علي تنشيط الجسم، وتساعد علي تنشيط الذاكرة، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية لعمل بسكويت الشاي في المنزل وبمكونات مغذية لأطفالنا ومفيدة وذلك من خلال طريقتنا المميزة والمفضلة لدي الكثيرين لأحلي وألذ بسكويت الشاي. أحلي طريقة لعمل بسكويت الشاي ومكوناتها المكونات بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير، ونضع به البيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.

ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.

عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.

ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتبع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.

عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.

وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.

نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.

بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها. أحلي طريقة لعمل بسكويت الشاي ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير الوسوم

بسكويت الشاي من ألذ وأطعم المخبوزات اللذيذة ويعتبر من أشهر المخبوزات المفضلة علي الإفطار لدي معظم دول العالم وخاصتا في دول الوطن العربي، وذلك لما يحتويه بسكويت الشاي علي عناصر غذائية مميزة وكبيرة خاصتا لأطفالنا في وقت الدراسة والذين يبذلون مجهودات كبيرة في هذه الفترة، حيث أن بسكويت الشاي يساعد أمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تعمل علي تنشيط الجسم، وتساعد علي تنشيط الذاكرة، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية لعمل بسكويت الشاي في المنزل وبمكونات مغذية لأطفالنا ومفيدة وذلك من خلال طريقتنا المميزة والمفضلة لدي الكثيرين لأحلي وألذ بسكويت الشاي. أحلي طريقة لعمل بسكويت الشاي ومكوناتها المكونات بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير، ونضع به البيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.

ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.

عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.

ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتبع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.

عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.

وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.

نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.

بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها. أحلي طريقة لعمل بسكويت الشاي ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

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