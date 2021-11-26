طريقة عمل البطاطس المقلية الصحية بدون ما تشرب نقطة زيت بطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر البطاطس من الخضروات التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار، نظرا لأنها ذات طعم شهي وجميل، حيث يمكن تناولها مع العديد من الوجبات ومنها الوجبات السريعة وكذلك المأكولات الشعبية، وبذلك يمكن تقديمه على شكل ساندوتشات يمكن تناولها في اي مكان، حيث يعتبر من عيوب هذا البطاطس هي إمتصاصه كمية كبيرة من الزيت، حيث يعتبر هذا الزيت يمثل خطر كبير يهدد صحتنا وصحة أبنائنا وله العديد من النتائج الوخيمة التي من المؤكد أنها تصيب الإنسان، لذلك من عمليات البحث المتداولة هي كيفية عمل البطاطس المقلية دون زيت وبطريقة صحية، حيث توجد العديد من الوصفات التي تقدم طريقة عمل البطاطس بدون زيت ولكنه يبدو بطعم غير مقبول وغير مستساغ لكثير من الأطفال، ولكننا سوف نقدم إليكي وصفة سحرية لعمل البطاطس بدون زيت بالإضافة إلي طعم رائع ومدهش وجميل. طريقة قلي البطاطس الصحية طريقة قلي البطاطس الصحية المكونات أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري. طريقة التحضير نقوم أولا بغسيل حبات البطاطس جيدا، ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلي أصابع.

ثم نحضر طبق كبير ونضع به أصابع البطاطس، ثم نضع عليه ملعقتان صغيرتان من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الخل وربع ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة من الكاري.

نخلط أصابع البطاطس مع هذه التوابل جيدا حتي تمتزج أصابع البطاطس مع هذه المكونات، ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية من الزيت ونتركها علي النار.

ثم نحضر أصابع البطاطس بعد نقعها في هذه الخلطة التي تم تحضيرها، ثم نقوم بقليها في مقلاة الزيت بعد سخونته.

نترك أصابع البطاطس المقلية حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد وصول أصابع البطاطس إلي اللون الذهبي، نقوم بإخراجها من المقلاة ونضعها على طبق تقديم ونقوم بفرشه بمناديل المطبخ الخالية من أي روائح لأن هذه المناديل تعمل علي إمتصاص قدر كبير من الزيت الممتص، وبذلك نكون حصلنا علي طريقة لتناول البطاطس المقلية بطريقة صحية وذات طعم شهي وجميل. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر البطاطس من الخضروات التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار، نظرا لأنها ذات طعم شهي وجميل، حيث يمكن تناولها مع العديد من الوجبات ومنها الوجبات السريعة وكذلك المأكولات الشعبية، وبذلك يمكن تقديمه على شكل ساندوتشات يمكن تناولها في اي مكان، حيث يعتبر من عيوب هذا البطاطس هي إمتصاصه كمية كبيرة من الزيت، حيث يعتبر هذا الزيت يمثل خطر كبير يهدد صحتنا وصحة أبنائنا وله العديد من النتائج الوخيمة التي من المؤكد أنها تصيب الإنسان، لذلك من عمليات البحث المتداولة هي كيفية عمل البطاطس المقلية دون زيت وبطريقة صحية، حيث توجد العديد من الوصفات التي تقدم طريقة عمل البطاطس بدون زيت ولكنه يبدو بطعم غير مقبول وغير مستساغ لكثير من الأطفال، ولكننا سوف نقدم إليكي وصفة سحرية لعمل البطاطس بدون زيت بالإضافة إلي طعم رائع ومدهش وجميل. طريقة قلي البطاطس الصحية طريقة قلي البطاطس الصحية المكونات أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري. طريقة التحضير نقوم أولا بغسيل حبات البطاطس جيدا، ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلي أصابع.

ثم نحضر طبق كبير ونضع به أصابع البطاطس، ثم نضع عليه ملعقتان صغيرتان من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الخل وربع ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة من الكاري.

نخلط أصابع البطاطس مع هذه التوابل جيدا حتي تمتزج أصابع البطاطس مع هذه المكونات، ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية من الزيت ونتركها علي النار.

ثم نحضر أصابع البطاطس بعد نقعها في هذه الخلطة التي تم تحضيرها، ثم نقوم بقليها في مقلاة الزيت بعد سخونته.

نترك أصابع البطاطس المقلية حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد وصول أصابع البطاطس إلي اللون الذهبي، نقوم بإخراجها من المقلاة ونضعها على طبق تقديم ونقوم بفرشه بمناديل المطبخ الخالية من أي روائح لأن هذه المناديل تعمل علي إمتصاص قدر كبير من الزيت الممتص، وبذلك نكون حصلنا علي طريقة لتناول البطاطس المقلية بطريقة صحية وذات طعم شهي وجميل. طريقة التحضير

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