بعلبة زبادي اعملي أحلى كيكة هشه وطرية وطعم جنان

يعد الكيك اجمل وألذ نوع من أنواع الحلويات وبالتحديد كيكة الزبادي فهي تعتبر من أنواع الكيك الخفيفة بسبب احتواء مكوناتها علي زبادي، وغير هذا إنها من الكيكات الهشة والسريعة في تحضيرها حيث إنها لا تستغرق مدة طويلة لكي تكون جاهزة، فهي لها مميزات كثيرة منها طعمها الشهي واللذيذ ورائحتها الطيبة وشكلها الجذاب والتي يعشقها عدد كبير من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وغي ذلك إن تناولها مناسب في جميع الأوقات ومن الممكن إن نتناولها بجانب كوب من الشاي أو العصير، وبالرغم من طعمها الحلو لكن ينصح دائما بعدم تناولها بكثرة وخاصة للأشخاص اللذين يعانون من أمراض كثيرة مثل مرض السكر أو أمراض القلب، وهذا بسبب احتوائها علي كمية من السكريات والدهون لذلك يجب المراعاة جيدا في تناول كيكة الزبادي. مكونات كيكة الزبادي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السمنة.

اربع بيضات.

ثلاثة أكواب كبيرة من الزبادي.

رشه من الفانيليا البودر او الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

كوب وربع من السكر.

رشه من جوز الهند المبشور للتزيين. طريقة عمل كيكة الزبادي في البداية لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيدا، ثم قومي بتحضير قالب الكيك ونضع به ملعقة كبيرة من السمنة ثم ضيفي رشه بسيطة من الدقيق حتي يتم تغليف القالب.

ثم قومي بذوبان السمنة وهذا عن طريق وضع كوب كبير من السمنة في إناء ويتم الإناء علي النار وبعد ذوبانها يتم رفعها من علي النار.

وبعد ذلك جهزي طبق عميق وضعي به السمنة ثم ضيفي إليها اربع بيضات ورشة من الفانيليا مع كوب إلا ربع من السكر، ثم يتم تشغيل مضرب البيض الكهربائي حتي يكون قوامهم كريمي ناعم.

ثم نضيف ثلاثة أكواب من الزبادي وقومي بتشغيل المضرب مرة اخري.

وفي طبق اخري نضع الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطهم، ثم يتم إضافة خليط الدقيق علي القوام الكريمي مع الاستمرار في التقليب باستخدام مضرب سلك حتي نحصل علي عجينة كيك مناسبة.

ثم نقوم بوضعها في القالب ونضع القالب في الفرن، وبعد ذلك نتركها في الفرن حوالي نصف ساعة ثم يتم إخراجها من الفرن، ومن الممكن ان نضيف إليها شربات ورشة من جوز الهند. مكونات كيكة الزباديطريقة عمل كيكة الزبادي الوسوم

يعد الكيك اجمل وألذ نوع من أنواع الحلويات وبالتحديد كيكة الزبادي فهي تعتبر من أنواع الكيك الخفيفة بسبب احتواء مكوناتها علي زبادي، وغير هذا إنها من الكيكات الهشة والسريعة في تحضيرها حيث إنها لا تستغرق مدة طويلة لكي تكون جاهزة، فهي لها مميزات كثيرة منها طعمها الشهي واللذيذ ورائحتها الطيبة وشكلها الجذاب والتي يعشقها عدد كبير من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وغي ذلك إن تناولها مناسب في جميع الأوقات ومن الممكن إن نتناولها بجانب كوب من الشاي أو العصير، وبالرغم من طعمها الحلو لكن ينصح دائما بعدم تناولها بكثرة وخاصة للأشخاص اللذين يعانون من أمراض كثيرة مثل مرض السكر أو أمراض القلب، وهذا بسبب احتوائها علي كمية من السكريات والدهون لذلك يجب المراعاة جيدا في تناول كيكة الزبادي. مكونات كيكة الزبادي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السمنة.

اربع بيضات.

ثلاثة أكواب كبيرة من الزبادي.

رشه من الفانيليا البودر او الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

كوب وربع من السكر.

رشه من جوز الهند المبشور للتزيين. طريقة عمل كيكة الزبادي في البداية لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيدا، ثم قومي بتحضير قالب الكيك ونضع به ملعقة كبيرة من السمنة ثم ضيفي رشه بسيطة من الدقيق حتي يتم تغليف القالب.

ثم قومي بذوبان السمنة وهذا عن طريق وضع كوب كبير من السمنة في إناء ويتم الإناء علي النار وبعد ذوبانها يتم رفعها من علي النار.

وبعد ذلك جهزي طبق عميق وضعي به السمنة ثم ضيفي إليها اربع بيضات ورشة من الفانيليا مع كوب إلا ربع من السكر، ثم يتم تشغيل مضرب البيض الكهربائي حتي يكون قوامهم كريمي ناعم.

ثم نضيف ثلاثة أكواب من الزبادي وقومي بتشغيل المضرب مرة اخري.

وفي طبق اخري نضع الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطهم، ثم يتم إضافة خليط الدقيق علي القوام الكريمي مع الاستمرار في التقليب باستخدام مضرب سلك حتي نحصل علي عجينة كيك مناسبة.

ثم نقوم بوضعها في القالب ونضع القالب في الفرن، وبعد ذلك نتركها في الفرن حوالي نصف ساعة ثم يتم إخراجها من الفرن، ومن الممكن ان نضيف إليها شربات ورشة من جوز الهند. مكونات كيكة الزباديطريقة عمل كيكة الزبادي

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