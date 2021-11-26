أشهى طريقة لعمل كفتة الفراخ في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

من الأكلات التي يحبها أغلبية الناس والأطفال بالتحديد هي أكلة كفتة الفراخ التي تتميز بطعم لذيذ وشهي ورائحة جميلة تجذب إليها جميع الأشخاص، وان طريقة عمل كفتة الفراخ من أسهل ما يكون حتي في مكوناتها تكون بسيطة جدا ومتوافرة وموجودة في أي مطبخ، فالفراخ بوجه عام من اكثر اللحوم التي يرغب في تناولها كل الأطفال بلا استثناء لإنها اخف بكثير من اللحمة وجميع وصفاتها لذيذة، فقد توجد وصفات اخري للفراخ غير الكفتة منها وصفة الفراخ بانيه أو أصابع الفراخ المقرمشة وغير ذلك الكثير، فتكون هذه الوصفة مناسبة لتناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء وتعد وجبة من الوجبات المتكاملة عندما نقوم بتقديمها بجانب طبق من الأرز وطبق من البطاطس المقلية وسلطة وخبز. مكونات كفتة الفراخ كيلو من صدور الفراخ بانيه.

بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة.

فلفل اخضر مبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء.

نصف كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب.

ملعقتان كبيرتان من الزيت. طريقة تحضير كفتة الفراخ في الخطوة الأولي يتم تجهيز الفراخ فتقومي بتقطيع كمية الفراخ ثم قومي بفرمها جيدا حتي تكون ناعمة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كل كمية الفراخ المفرومة ثم نضيف إليها بصلة كبيرة مبشورة ونضع فلفل اخضر مبشور، وبعد ذلك نضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس ثم نضيف كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء، ثم نضع نصف كوب كبير من البقسماط ونضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والكاري وجوزة الطيب والزيت.

ثم يتم تقليب كل المكونات مع بعضها لنحصل علي عجينة متماسكة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات علي الأقل.

ثم يتم تشغيل الفرن حتي تسخن جيدا، ويتم تحضير صينية وبها نقطة من الزيت.

وبعد مرور ثلاثة ساعات نبدأ بتكوير كفتة الفراخ بالحجم المرغوب فيه، ثم يتم وضعها في الصينية ثم نضع الصينية داخل الفرن.

ونتركها في الفرن حوالي عشرون دقيقة ثم نقوم بإخراجها وتقديمها. مكونات كفتة الفراخطريقة تحضير كفتة الفراخ الوسوم

من الأكلات التي يحبها أغلبية الناس والأطفال بالتحديد هي أكلة كفتة الفراخ التي تتميز بطعم لذيذ وشهي ورائحة جميلة تجذب إليها جميع الأشخاص، وان طريقة عمل كفتة الفراخ من أسهل ما يكون حتي في مكوناتها تكون بسيطة جدا ومتوافرة وموجودة في أي مطبخ، فالفراخ بوجه عام من اكثر اللحوم التي يرغب في تناولها كل الأطفال بلا استثناء لإنها اخف بكثير من اللحمة وجميع وصفاتها لذيذة، فقد توجد وصفات اخري للفراخ غير الكفتة منها وصفة الفراخ بانيه أو أصابع الفراخ المقرمشة وغير ذلك الكثير، فتكون هذه الوصفة مناسبة لتناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء وتعد وجبة من الوجبات المتكاملة عندما نقوم بتقديمها بجانب طبق من الأرز وطبق من البطاطس المقلية وسلطة وخبز. مكونات كفتة الفراخ كيلو من صدور الفراخ بانيه.

بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة.

فلفل اخضر مبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء.

نصف كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب.

ملعقتان كبيرتان من الزيت. طريقة تحضير كفتة الفراخ في الخطوة الأولي يتم تجهيز الفراخ فتقومي بتقطيع كمية الفراخ ثم قومي بفرمها جيدا حتي تكون ناعمة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كل كمية الفراخ المفرومة ثم نضيف إليها بصلة كبيرة مبشورة ونضع فلفل اخضر مبشور، وبعد ذلك نضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس ثم نضيف كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء، ثم نضع نصف كوب كبير من البقسماط ونضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والكاري وجوزة الطيب والزيت.

ثم يتم تقليب كل المكونات مع بعضها لنحصل علي عجينة متماسكة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات علي الأقل.

ثم يتم تشغيل الفرن حتي تسخن جيدا، ويتم تحضير صينية وبها نقطة من الزيت.

وبعد مرور ثلاثة ساعات نبدأ بتكوير كفتة الفراخ بالحجم المرغوب فيه، ثم يتم وضعها في الصينية ثم نضع الصينية داخل الفرن.

ونتركها في الفرن حوالي عشرون دقيقة ثم نقوم بإخراجها وتقديمها. مكونات كفتة الفراخطريقة تحضير كفتة الفراخ

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