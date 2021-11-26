اصنعي غسول منزلي للوجه لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب بأقل تكلفة وفي 5 دقائق

يعتبر غسول الوجه من أهم مستحضرات التجميل عند السيدات ويوجد منه أنواع مختلفة في الأسواق وعلى الرغم من فوائدة العديدة للبشرة ومنها تنظيف الوجه من الأتربة والشوائب العالقة به إلا أن استخدامه على المدي البعيد يسبب أضرار بالغة ومنها تلف البشرة واحمرارها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم عمل غسول للوجه بمكونات طبيعية فتابعونا.

غسول لنضارة ونعومة البشرة:

عمل غسول للوجه

في وعاء نخلط ثمن كوب من اللوز المطحون مع ملعقة من عصير الليمون الطازج ثم نضيف 2 ملعقة من الحليب ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه مع التدليك برفق ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

غسول لتجديد خلايا البشرة:

نقشر تفاحة ونقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي مع ملعقة من زيت اللوز الحلو وملعقة من عصير الليمون ثم نضيف 2 ملعقة من الزبادي نخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس وشبة سائل.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد.

غسول لتنقية البشرة:

نضع على الوجه كمية مناسبة من العسل الأصلى مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة 15 دقيقة ونغسله بالماء الفاتر، يستخدم هذا الغسول مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل غسول للوجه بماء الورد

المكونات:

نصف كوب من ماء الورد.

صابون طبي مبشور.

3 نقاط من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نضع الصابون المبشور مع ماء الورد والقليل من زيت اللوز أو زيت الزيتون ثم نرفع المكونات على نار هادئة ونقلب. نترك المكونات حتى يذوب المزيج تماما ثم يحفظ في زجاجة للاستخدام اليومي لتنظيف والبشرة وترطيبها. في الصباح نضع كمية مناسبة من الماء على الوجه وبعد ذلك نضع كمية من الغسول وندلك الوجه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء.

طريقة عمل غسل للوجه بجل الصبار

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام: