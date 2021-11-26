طريقة تدميس الفول في المنزل بخلطة ومكونات سهلة وسر تدميسه زي الجاهز بالظبط

يعتبر الفول من الأطباق الأساسية التي لا غني عنه في نتناوله بشكل دائم كل يوم، لأن الفول المدمس يحتوي على عناصر غذائية والبروتين المفيدة جدا للجسم قد يحمي تناول الفول جسم الإنسان من الأمراض عديدة، فهو طبق أساسي في وجبة الإفطار تحرص ربة المنزل على إعداد الفول وتدميره في المنزل بشكل صحي وسليم حتى تضمن نظافتها عند تناوله بدلا من شرائه.

طريقة تدميس الفول

نجد أننا نستخدم الفول أيضا في شهر رمضان بشكل دائم وأساسي حيث يحتوي الفول علي البروتين والبوتاسيوم وكثير من المعادن الأخرى ومنها الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والحديد، كما يحتوي الفول على بعض الفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين أ وفيتامين ب وهذا الفيتامينات مفيدة جدا للجسم الإنسان وفيما يلي نتناول طريقه تدميسه:

المقادير

نصف كيلو فول.

كمية مناسبة من الماء اللازم نقع الفول.

نصف كوب كبير من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ثمرة واحدة من الجزر.

أربعة فصوص من الثوم.

حبتان من البصل المقطع.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام عند التقديم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ثمرة من الليمون.

ننقع نصف كيلو من الفول بكمية مناسبة من الماء في وعاء عميق فترة كافية من المساء حتي اليوم التالي.

نحضر دماسة الفول ونضع نصف كيلو من الفول المنقوع ثم نضيف عليه كمية مناسبة من الماء ثم نضيف نصف كوب من العدس الأصفر ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض يكون مشغول جيدا.

نضيف على الفول حبة من الجزر المقطعة وحبة من الطماطم المقطعة ثم نضيف أربعة من فصوص الثوم وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب كل الخليط مع بعضهم.

نضع دراسة الفول على نار هادئة ونتركه فترة كافية حتى أن يتم غليانه.

نرفع دراسة الفول بعد غليانه من على النار ومتأكد من أن يتم نضجها تماما.

نضع كمية مناسبة من الفول في طبق صغير للتقديم ونضيف عليه قليل من الزيت وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض ويتم تقديمه مع الخبز والسلطة.

طريقة التحضير