طريقة عمل بسكويت البرتقال بطعم مقرمش يذوب ذوب وبمقادير مظبوطة وغير مكلفة

بسكويت البرتقال أو بسكويت العيد من اشهر الحلويات، التي يتم تحضيرها في الاعياد والمناسبات، لا يمكن الاستغناء عنه في الاعياد هو بسكويت يتمتع بمذاق جميل ولذيذ ويقدم بجانب الشاي أو الشاي باللبن، حيث يتمتع برائحه جميلة وذكية، وهذا البسكويت ذو طابع مميز خاصة في الشتاء أيضاً لنتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة تحضيره في المنزل بمكونات غير مكلفة. طريقه عمل بسكويت البرتقال طريقه عمل بسكويت البرتقال المكونات: 1 كيلو دقيق ابيض لاستخدام الحلويات.

2 كوب ونصف سكر بودرة.

2 كوب سمنه مش باردة .

4 بيض.

كوب عصير برتقال.

معلقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

معلقة صغيرة ريحة البرتقال.

ذره ملح. طريقة التحضير: أولا في عجان كهربائي أو مضرب بيض أو خلاط كهربائي، نضع السمنة والسكر ثم نقوم بخلطهم جيدا

ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا عليهم، وأيضا نخلطهم جيدا حتى تتجانس جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في وعاء كبير، ثم نقوم بوضع الدقيق و بكينج بودر المخلوطين من بعض لوحدهم وننزل بهم تدريجيا حتى يصبح قوامه سميك شوية.

ثم نقوم بخلط في كوب العصير ريحة البرتقال ونخلطهم، ثم ننزل بهم تدريجيا ونخلطهم أيضا براحه حتى تتجانس العجين .

ثم نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك حتى لا تنشف ونتركها لمده عشر دقائق ترتاح في الثلاجة .

وبعد ذلك نضع العجين في كيس حلواني ثم نقوم بتشكيلها على ثواني الومنيوم مدهونة بزيت.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصواني الفرن على درجه حرارة 200، لمدة من 10 ال 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ويمكن تقديمه مع كوب من الشاي أو باللبن للأطفال والكبار. اسباب نجاح البسكويت عند خلط المكونات لا نقوم بخلطهم مدة طويلة.

وعندما نخرج البسكويت من الفرن نترك الصواني تهدأ ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل بسكويت جديد.

وعند دهن الصواني ندهنها بزيت خفيف.

وعند تشكيل البسكويت يجب أن يكون المكان الذى نخبز فيه بارد حتى لا يقوم البسكويت بطرد السمنة منه.

واخيرا عند تشكيل البسكويت نترك مسافات حتى لا يتداخل على بعض. اسباب نجاح البسكويت الوسوم

بسكويت البرتقال أو بسكويت العيد من اشهر الحلويات، التي يتم تحضيرها في الاعياد والمناسبات، لا يمكن الاستغناء عنه في الاعياد هو بسكويت يتمتع بمذاق جميل ولذيذ ويقدم بجانب الشاي أو الشاي باللبن، حيث يتمتع برائحه جميلة وذكية، وهذا البسكويت ذو طابع مميز خاصة في الشتاء أيضاً لنتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة تحضيره في المنزل بمكونات غير مكلفة. طريقه عمل بسكويت البرتقال طريقه عمل بسكويت البرتقال المكونات: 1 كيلو دقيق ابيض لاستخدام الحلويات.

2 كوب ونصف سكر بودرة.

2 كوب سمنه مش باردة .

4 بيض.

كوب عصير برتقال.

معلقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

معلقة صغيرة ريحة البرتقال.

ذره ملح. طريقة التحضير: أولا في عجان كهربائي أو مضرب بيض أو خلاط كهربائي، نضع السمنة والسكر ثم نقوم بخلطهم جيدا

ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا عليهم، وأيضا نخلطهم جيدا حتى تتجانس جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في وعاء كبير، ثم نقوم بوضع الدقيق و بكينج بودر المخلوطين من بعض لوحدهم وننزل بهم تدريجيا حتى يصبح قوامه سميك شوية.

ثم نقوم بخلط في كوب العصير ريحة البرتقال ونخلطهم، ثم ننزل بهم تدريجيا ونخلطهم أيضا براحه حتى تتجانس العجين .

ثم نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك حتى لا تنشف ونتركها لمده عشر دقائق ترتاح في الثلاجة .

وبعد ذلك نضع العجين في كيس حلواني ثم نقوم بتشكيلها على ثواني الومنيوم مدهونة بزيت.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصواني الفرن على درجه حرارة 200، لمدة من 10 ال 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ويمكن تقديمه مع كوب من الشاي أو باللبن للأطفال والكبار. اسباب نجاح البسكويت عند خلط المكونات لا نقوم بخلطهم مدة طويلة.

وعندما نخرج البسكويت من الفرن نترك الصواني تهدأ ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل بسكويت جديد.

وعند دهن الصواني ندهنها بزيت خفيف.

وعند تشكيل البسكويت يجب أن يكون المكان الذى نخبز فيه بارد حتى لا يقوم البسكويت بطرد السمنة منه.

واخيرا عند تشكيل البسكويت نترك مسافات حتى لا يتداخل على بعض. اسباب نجاح البسكويت

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