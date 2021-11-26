فطائر باللبنة والجبن هشة وخفيفة من المطبخ التركي

فطائر الجبن واللبنة التركية، تعتبر الفطائر اللذيذة فهي من المطبخ التركي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في كل مطبخ، ويمكن عملها بالجبن أو باللبنة أو بالحليب الرايب أو بالزبادي، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة تحضير عمل الفطائر السريعة من المطبخ التركي، والمقادير والمكونات لعجينة الفطائر اللذيذة.فطائر تركية باللبنة والجبن:
تعد الفطائر التركية من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثيرين نظرًا لمذاقها الجيد فترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم طريقة عمل فطائر الجبن باللبنة، ولها أكثر من نكهة وطريقة في التحضير سوف نوضحها من خلال السطور التالية.المقادير والمكونات فطائر الجبن واللبنة:
تعتبر فطائر الجبنة من أكثر أنواع الفطائر التي يفضل تناولها من قبل الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار ويتم تحضيرها بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطائر التركية:
- نصف كيلو من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- كوب من الجبن الكريمي.
- كوب من الجبن السائل.
- كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- بيضتان.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
يتم تحضير الفطائر التركية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- إحضار إناء حجم كبير ويتم وضع فيه ربع كوب من الحليب مع الخميرة والسكر وبتم التقليب جيدًا ثم يتم وضع غطاء على إناء وتركه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- الحصول على إناء أخر ويوضع فيه كلًأ من الدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم التقليب لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة الدقيق إلى الخميرة ثم يتم إضافة الزيت ويتم الاستمرار في العجن لجين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من الحليب بشكل تدريجي ويتم الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية.
- يتم وضع غطاء على الإناء وتركه في مكان دافئ لمدة ساعة.
- إحضار إناء كبير عميق ويتم وضع فيه كلًا من الجبنة الكريمة والسائل الأبيض، ثم يتم التقليب لحين أن تختلط جميع المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة كوب من الموتزاريلا ويتم التقليب ثم تركه جانبًا.
- ثم بعد ذلك تشغيل الفرن ويتم تقسيم العجينة إلى جزأين ووضع الجزء الأول في قاع الصينية ثم يتم وضع طبقة من الجبنة ثم وضع الطبقة الثانية ثم وضع الجنبة فوق الجزء الثاني.
- القيام برش الجبنة الموتزاريلا على الوجه مع إضافة حبة البركة، يتم ترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
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فطائر الجبن واللبنة التركية، تعتبر الفطائر اللذيذة فهي من المطبخ التركي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في كل مطبخ، ويمكن عملها بالجبن أو باللبنة أو بالحليب الرايب أو بالزبادي، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة تحضير عمل الفطائر السريعة من المطبخ التركي، والمقادير والمكونات لعجينة الفطائر اللذيذة.فطائر تركية باللبنة والجبن:
تعد الفطائر التركية من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثيرين نظرًا لمذاقها الجيد فترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم طريقة عمل فطائر الجبن باللبنة، ولها أكثر من نكهة وطريقة في التحضير سوف نوضحها من خلال السطور التالية.المقادير والمكونات فطائر الجبن واللبنة:
تعتبر فطائر الجبنة من أكثر أنواع الفطائر التي يفضل تناولها من قبل الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار ويتم تحضيرها بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطائر التركية:
- نصف كيلو من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- كوب من الجبن الكريمي.
- كوب من الجبن السائل.
- كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- بيضتان.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
يتم تحضير الفطائر التركية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:
- إحضار إناء حجم كبير ويتم وضع فيه ربع كوب من الحليب مع الخميرة والسكر وبتم التقليب جيدًا ثم يتم وضع غطاء على إناء وتركه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- الحصول على إناء أخر ويوضع فيه كلًأ من الدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم التقليب لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة الدقيق إلى الخميرة ثم يتم إضافة الزيت ويتم الاستمرار في العجن لجين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من الحليب بشكل تدريجي ويتم الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية.
- يتم وضع غطاء على الإناء وتركه في مكان دافئ لمدة ساعة.
- إحضار إناء كبير عميق ويتم وضع فيه كلًا من الجبنة الكريمة والسائل الأبيض، ثم يتم التقليب لحين أن تختلط جميع المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة كوب من الموتزاريلا ويتم التقليب ثم تركه جانبًا.
- ثم بعد ذلك تشغيل الفرن ويتم تقسيم العجينة إلى جزأين ووضع الجزء الأول في قاع الصينية ثم يتم وضع طبقة من الجبنة ثم وضع الطبقة الثانية ثم وضع الجنبة فوق الجزء الثاني.
- القيام برش الجبنة الموتزاريلا على الوجه مع إضافة حبة البركة، يتم ترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
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