فطائر باللبنة والجبن هشة وخفيفة من المطبخ التركي

فطائر الجبن واللبنة التركية، تعتبر الفطائر اللذيذة فهي من المطبخ التركي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في كل مطبخ، ويمكن عملها بالجبن أو باللبنة أو بالحليب الرايب أو بالزبادي، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة تحضير عمل الفطائر السريعة من المطبخ التركي، والمقادير والمكونات لعجينة الفطائر اللذيذة.

فطائر تركية باللبنة والجبن:

تعد الفطائر التركية من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثيرين نظرًا لمذاقها الجيد فترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم طريقة عمل فطائر الجبن باللبنة، ولها أكثر من نكهة وطريقة في التحضير سوف نوضحها من خلال السطور التالية.

المقادير والمكونات فطائر الجبن واللبنة:

تعتبر فطائر الجبنة من أكثر أنواع الفطائر التي يفضل تناولها من قبل الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار ويتم تحضيرها بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطائر التركية:

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الحليب.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوب من الجبن الكريمي.

كوب من الجبن السائل.

كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

مقادير الحشو:خطوات تحضير الفطائر التركية:

يتم تحضير الفطائر التركية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: