ألذ طاجن هيشرفك طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ بالتتبيلة السرية بمذاق وريحة لذيذة

البطاطس من اجمل الخضروات التي يحبها الناس سواء كبار أو صغار، حيث أنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البروتينات والنشويات، ويعد طاجن البطاطس من أشهر وأجمل الطواجن في مصر، كما أنه يدخل في معظم الاكلات اللذيذة، ويوجد العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة ويمكننا بالبطاطس عمل طاجن البطاطس بالفراخ أو اللحم، ويوجد ايضاً وصفة البطاطس المحشية باللحمة وتوجد أنواع وأصناف كثيرة للبطاطس، في هذا المقال نعرف طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ بطريقة مختلفة وغير تقليدية. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات: فرخة كاملة متقطعة اربع .

4 أو 3 حبات كبار بطاطس متقطعة حلقات .

2 حبة بصل مفروم.

2 كوب صلصة طماطم.

معلقة صغيرة ملح

نص معلقة صغيرة فلفل اسود.

نص معلقة صغيرة كمون وكزبرة ناشفة.

2 حبة فلفل اخضر متقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

2 معلقة كبيرة زيت. طريقة التحضير: اولا نقوم بغسل الفرخة جيد ثم نقوم بنقع الفرخة في خل وملح لمدة نص ساعة.

ثم نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزيت والبصل المفروم، ثم نقلبهم ونضيف الفلفل الأخضر ثم نضيف الثوم المفروم.

ونقلبهم حتى يذبل وبعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ثم نضيف البهارات ( ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة) .

ثم نتركها تغلى لمدة عشر دقائق ثم نضيف الفراخ تغلى لمدة ربع ساعة لأن الفراخ تأخذ وقت أطول من البطاطس في السوي.

ثم نضيف الخليط في طواجن ونقوم بانتظام البطاطس ثم فوقها قطع الفراخ.

ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص او ثلث ساعة.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم لعائلتك ونضع بجانبها ارز بالشعرية وبالهنا والشفا. اهم فوائد البطاطس من فوائدها تعزيز صحة القلب، حيث البطاطس تحتوي على ألياف غذائية وتحتوى أيضا على كلا من الفيتامينات ( ب٦،ج) وتحتوي على البوتاسيوم.

أيضا البطاطس تحمي الجسم من الإصابة من الأمراض.

تحتوى أيضا على الحديد والفسفور والكالسيوم وذلك يعمل على تعزيز الكالسيوم .

تعمل على خفض خطر الإصابة من مرض السرطان، حيث تحتوي على حمض الفوليك التي تقوم بمنع انتشار الخلايا السرطانية.

وأيضا من فوائد البطاطس تلعب دورا مهما في فقدان الوزن، حيث تحتوى على ألياف غذائية تقوم بالشعور بالشبع لفترة طويلة. اهم فوائد البطاطس الوسوم

البطاطس من اجمل الخضروات التي يحبها الناس سواء كبار أو صغار، حيث أنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البروتينات والنشويات، ويعد طاجن البطاطس من أشهر وأجمل الطواجن في مصر، كما أنه يدخل في معظم الاكلات اللذيذة، ويوجد العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة ويمكننا بالبطاطس عمل طاجن البطاطس بالفراخ أو اللحم، ويوجد ايضاً وصفة البطاطس المحشية باللحمة وتوجد أنواع وأصناف كثيرة للبطاطس، في هذا المقال نعرف طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ بطريقة مختلفة وغير تقليدية. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات: فرخة كاملة متقطعة اربع .

4 أو 3 حبات كبار بطاطس متقطعة حلقات .

2 حبة بصل مفروم.

2 كوب صلصة طماطم.

معلقة صغيرة ملح

نص معلقة صغيرة فلفل اسود.

نص معلقة صغيرة كمون وكزبرة ناشفة.

2 حبة فلفل اخضر متقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

2 معلقة كبيرة زيت. طريقة التحضير: اولا نقوم بغسل الفرخة جيد ثم نقوم بنقع الفرخة في خل وملح لمدة نص ساعة.

ثم نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزيت والبصل المفروم، ثم نقلبهم ونضيف الفلفل الأخضر ثم نضيف الثوم المفروم.

ونقلبهم حتى يذبل وبعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ثم نضيف البهارات ( ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة) .

ثم نتركها تغلى لمدة عشر دقائق ثم نضيف الفراخ تغلى لمدة ربع ساعة لأن الفراخ تأخذ وقت أطول من البطاطس في السوي.

ثم نضيف الخليط في طواجن ونقوم بانتظام البطاطس ثم فوقها قطع الفراخ.

ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص او ثلث ساعة.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم لعائلتك ونضع بجانبها ارز بالشعرية وبالهنا والشفا. اهم فوائد البطاطس من فوائدها تعزيز صحة القلب، حيث البطاطس تحتوي على ألياف غذائية وتحتوى أيضا على كلا من الفيتامينات ( ب٦،ج) وتحتوي على البوتاسيوم.

أيضا البطاطس تحمي الجسم من الإصابة من الأمراض.

تحتوى أيضا على الحديد والفسفور والكالسيوم وذلك يعمل على تعزيز الكالسيوم .

تعمل على خفض خطر الإصابة من مرض السرطان، حيث تحتوي على حمض الفوليك التي تقوم بمنع انتشار الخلايا السرطانية.

وأيضا من فوائد البطاطس تلعب دورا مهما في فقدان الوزن، حيث تحتوى على ألياف غذائية تقوم بالشعور بالشبع لفترة طويلة. اهم فوائد البطاطس

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