لو رقبتك سودة كالفحم دلكي بدلكة النشا وتخلصي من الأسمرار والجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق

يتحول لون الرقبة في بعض الأوقات إلى اللون الأسود وهذا السواد يسبب الإحراج للسيدات خاصة التي تهتم بمظهرها وتوجد عدة أسباب تكون السبب في ظهور هذا اللون الداكن، ومنها تقدم العمر والتعرض للشمس لفترات طويلة وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة تبييض سواد الرقبه فتابعونا. خلطة تبييض سواد الرقبة خلطة تبييض سواد الرقبة الدقيق والحليب المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كمية مناسبة من الحليب.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونخلط به جميع المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على الرقبة. نتركه لمدة 20 دقيقة ثم يمسح بماء الورد تكرر هذه الخلطة مرتين يوميا للتخلص من سواد الرقبة والحصول على رقبة بيضاء أكثر نعومة وجمال. بيكربونات الصوديوم بيكربونات الصوديوم المكونات: 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بعمل عجينة من المكونات السابقة ثم يوضع الخليط على الرقبة ويترك حتى يجف تماما ثم يفرك باستخدام أصابع رطبة. بعد ذلك تغسل بالماء ونضع زيت جوز الهند لترطيب المكان للحصول على أفضل نتيجة. النشا وعصير البرتقال النشا وعصير البرتقال المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة من الزبادي.

صفار بيضة.

نصف كوب عصير برتقال. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به النشا مع الزبادي ثم نضيف صفار البيض وعصير البرتقال ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس. يوضع الخليط على الرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. زيت الزيتون وعصير الليمون زيت الزيتون وعصير الليمون المكونات: ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج كمية متساوية من زيت الزيتون مع عصير الليمون ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على الرقبة بحركات دائرية. نترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. يحتوي الليمون على فيتامين c المعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها التفتيح والترطيب أما زيت الزيتون يوجد به مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات هامة لصحة الجلد والبشرة. الكركم الكركم نقوم بعمل عجينة لينة من الكركم والماء ونفردها على الرقبة ونتركها حتى تجف ثم تفرك بحركات دائرية وتغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة. الوسوم

يتحول لون الرقبة في بعض الأوقات إلى اللون الأسود وهذا السواد يسبب الإحراج للسيدات خاصة التي تهتم بمظهرها وتوجد عدة أسباب تكون السبب في ظهور هذا اللون الداكن، ومنها تقدم العمر والتعرض للشمس لفترات طويلة وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة تبييض سواد الرقبه فتابعونا. خلطة تبييض سواد الرقبة خلطة تبييض سواد الرقبة الدقيق والحليب المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كمية مناسبة من الحليب.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونخلط به جميع المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على الرقبة. نتركه لمدة 20 دقيقة ثم يمسح بماء الورد تكرر هذه الخلطة مرتين يوميا للتخلص من سواد الرقبة والحصول على رقبة بيضاء أكثر نعومة وجمال. بيكربونات الصوديوم بيكربونات الصوديوم المكونات: 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بعمل عجينة من المكونات السابقة ثم يوضع الخليط على الرقبة ويترك حتى يجف تماما ثم يفرك باستخدام أصابع رطبة. بعد ذلك تغسل بالماء ونضع زيت جوز الهند لترطيب المكان للحصول على أفضل نتيجة. النشا وعصير البرتقال النشا وعصير البرتقال المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة من الزبادي.

صفار بيضة.

نصف كوب عصير برتقال. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به النشا مع الزبادي ثم نضيف صفار البيض وعصير البرتقال ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس. يوضع الخليط على الرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. زيت الزيتون وعصير الليمون زيت الزيتون وعصير الليمون المكونات: ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج كمية متساوية من زيت الزيتون مع عصير الليمون ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على الرقبة بحركات دائرية. نترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. يحتوي الليمون على فيتامين c المعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها التفتيح والترطيب أما زيت الزيتون يوجد به مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات هامة لصحة الجلد والبشرة. الكركم الكركم نقوم بعمل عجينة لينة من الكركم والماء ونفردها على الرقبة ونتركها حتى تجف ثم تفرك بحركات دائرية وتغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو رقبتك سودة كالفحم دلكي بدلكة النشا وتخلصي من الأسمرار والجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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