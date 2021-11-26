السويسرول الجاهز الملفوف طبقات في المنزل وأروع من الجاهز

يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات ذات الكيكة الخفيفة المحشية بالكريمة أو الشيكولاتة أو أى نوع من الحشوات وملفوفة على شكل أسطواني، وعن تقطيعها وتقديمها تأخذ شكل القرص المموج ذو الألوان المتداخلة مما يساعد على فتح شهية كن يراه ويتناوله.
والسويسرول من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال وأهم ما يميز تلك الحلوى أنها لا تستغرق وقت في التحضير بالإضافة لرائحتها الشهية التي تشعرنا بالبهجة وبالأخص في ليالي الشتاء الباردة بجوار كوب من المشروبات الساخنة مع سماع الأغاني المفضلة.
وطريقة تحضير السويسرول سهلة وبسيطة خطواتها غير شاقة ومكوناتها غير مكلفة وموجودة داخل مطبخك، وتابعوا معنا في مقالنا هذا أفضل وأسرع وأسهل طريقة لتحضير السويسرول في المنزل.
يتم تحضير السويسرول بطريقة سهلة للغاية، فكل أم ترغب في صناعة الحلوى لطفلها في المنزل بدل من شرائها من الخارج يمكن تحضير تلك الوصفة فسيحبها الطفل على الفور وفقط ما عليكم هو إحضار المقادير الآتية.مقادير السويسرول
- كأس ونصف من الدقيق.
- نصف كأس من بودرة الكاكاو.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة ونصف الملعقة الصغيرة من البيكنج باودر.
- خمسة بيضات حجمها كبير.
- كأس من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
يتم تحضير السويسرول في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات التي نضمن لكم بها نجاح السويسرول من أول مرة.خطوات تحضير السويسرول
- القيام بتسخين الفرن ثم تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن.
- يحضر إناء عميق ويتم نخل فيه الدقيق ثم يتم إضافة كلًا من الملح والبيكنج بودر والكاكاو.
- بعد ذلك يتم تثبيت المضرب في إناء الخلاط ثم يتم إضافة بياض البيض ويتم تشغيل المضرب ثم الخلط.
- يتم نقل البيض إلى خلاط ثم تنظيف وعاء المضرب وإضافة فيه كلًا من صفار البيض والسكر والفانيليا ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق الذي تم تحضير والخلط مرة أخرى ثم يتم الحصول على ذلك الخليط وإضافته لبياض البيض يتم التقليب.
- يتم الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورقة من الزبدة ثم وضع الخليط.
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يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات ذات الكيكة الخفيفة المحشية بالكريمة أو الشيكولاتة أو أى نوع من الحشوات وملفوفة على شكل أسطواني، وعن تقطيعها وتقديمها تأخذ شكل القرص المموج ذو الألوان المتداخلة مما يساعد على فتح شهية كن يراه ويتناوله.
والسويسرول من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال وأهم ما يميز تلك الحلوى أنها لا تستغرق وقت في التحضير بالإضافة لرائحتها الشهية التي تشعرنا بالبهجة وبالأخص في ليالي الشتاء الباردة بجوار كوب من المشروبات الساخنة مع سماع الأغاني المفضلة.
وطريقة تحضير السويسرول سهلة وبسيطة خطواتها غير شاقة ومكوناتها غير مكلفة وموجودة داخل مطبخك، وتابعوا معنا في مقالنا هذا أفضل وأسرع وأسهل طريقة لتحضير السويسرول في المنزل.
يتم تحضير السويسرول بطريقة سهلة للغاية، فكل أم ترغب في صناعة الحلوى لطفلها في المنزل بدل من شرائها من الخارج يمكن تحضير تلك الوصفة فسيحبها الطفل على الفور وفقط ما عليكم هو إحضار المقادير الآتية.مقادير السويسرول
- كأس ونصف من الدقيق.
- نصف كأس من بودرة الكاكاو.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة ونصف الملعقة الصغيرة من البيكنج باودر.
- خمسة بيضات حجمها كبير.
- كأس من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
يتم تحضير السويسرول في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات التي نضمن لكم بها نجاح السويسرول من أول مرة.خطوات تحضير السويسرول
- القيام بتسخين الفرن ثم تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن.
- يحضر إناء عميق ويتم نخل فيه الدقيق ثم يتم إضافة كلًا من الملح والبيكنج بودر والكاكاو.
- بعد ذلك يتم تثبيت المضرب في إناء الخلاط ثم يتم إضافة بياض البيض ويتم تشغيل المضرب ثم الخلط.
- يتم نقل البيض إلى خلاط ثم تنظيف وعاء المضرب وإضافة فيه كلًا من صفار البيض والسكر والفانيليا ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق الذي تم تحضير والخلط مرة أخرى ثم يتم الحصول على ذلك الخليط وإضافته لبياض البيض يتم التقليب.
- يتم الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورقة من الزبدة ثم وضع الخليط.
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