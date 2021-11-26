سنين بنخزن الليمون غلط ملعقة سرية لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

تخزين الليمون من السنة للسنة بدون فريزر يعد الليمون من الخضروات المهمة في المنزل والتي لا يمكن الاستغناء عنها حتى اليوم واحد لأن الليمون تقريبا نستخدمه في جميع الأطباق اليومية التي نقوم بصناعتها إضافة إلى أنه هناك العديد من الأشخاص يفضلون عصر الليمون على الطعام قبل تناول كما أنه يتم صنع ال مثلجات والمشروبات الباردة بواسطة الليمون ويستخدم الليمون أيضا في تخفيف أعراض نزلات البرد واحتقان الحلق وغيرها من المشاكل الصحية عندما يتم تناوله مغليًا مع الماء لذلك لابد أن يكون الليمون متوفر في المنزل طوال الوقت وخلال هذا المقال سنة تعرف على طريقة تخزين الليمون في المنزل من السنة ‏دون الحاجة إلى فريزر.

أسباب تخزين الليمون من السنة للسنة بدون فريزر

الليمون يحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان كما انه يستخدم في العديد من الاستخدامات الأخرى لذلك من المهم جدا أن يتوفر الليمون في المنزل من خلال النقاط التالية سنتعرف على أسباب تخزين الليمون:

‏‏

تمر بعض الأوقات التي يكون الليمون فيها غير متوفر في الأسواق لذلك لابد أن يكون لدى الأم حل الاخر.

‏أحيانا يكون الليمون متواجد بكثرة في الأسواق لكنه يعاني من مشكلة إني حبات الليمون تكون فاسده وليس في أفضل حالاتها.

‏

هناك أوقات أخرى يكون الليمون فيها سعره مرتفع جدا مقارنة بسعرها في باقي ويكون من الصعب شراء الليمون في هذا الوقت.

طرق تخزين الليمون من السنة إلى السنة

توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين الليمون وهذه الطرق هي:

الطريقة الأولى:

غسل الليمون جيدًا.

إزالة حبات اللليمون الفاسدة حتى لا تتسبب في فساد باقي حبات اللليمون.

تغليف كل حبة من حبات الليمون بورق الألمونيوم.

وضع الليمون داخل الثلاجة وإذا احتجنا إليه نخرج كُل ليمونة على حدة.

غسل الليمون جيدًا.

اخضار كيس بلاستيكي كبير ومناسب لكمية الليمون التي لدينا.

وضع جميع حبات الليمون في الكيس والحرص على تفريغ الكيس تمامًا من الهواء حتى لا يتسبب في فياد الليمون.

نخرج الليمون من الكيس عند حاجتنا إليه فقط.

الطريقة الثانية لتخزين الليمون