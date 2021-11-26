طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل المعجزة لإزالة الجلد الميت والتجاعيد وتبيض فوري من أول استعمال

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل المعجزة، الوصفات الطبيعية والتي تساعد على التبييض وبفعالية للبشرة من الممكن أن نحصل عليها من خلال الإمداد بمكونات كلها طبيعية ومنزلية ولا نحتاج لأي مكون من المكونات التي قد تكون مؤذية وخطيرة على البشرة، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف بمزيد من التفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي تساعد في التفتيح السريع بواسطة الفازلين مع القرنفل، مع استعمال مكونات أخرى تجعل البشرة تتميز بالإشراق والإنارة المستمرة لها وهذا ما يغني عن الاستعمال للكثير من المستحضرات الغير طبيعية، وفيما يلي بيان بأهم المقادير والطريقة واجبة الاتباع للتحضير السريع والصحيح للوصفة مع بيان طريقة التطبيق للخليط من الفا.لين مع بودرة القرنفل.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل المعجزة

التبييض السريع والإشراقة الدائمة من الممكن أن نحصل عليها وبمنتهى السهولة وذلك من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة أهمها مادة رائعة الأثر في الترطيب وهي الفازلين مع مكون عشبي ممتاز لديه القدرة المذهلة على أن يعقم البشرة ويوفر لها المزيد من المغذيات والتي تسمح بنمو الخلايا الجلدية بشكل طبيعي تلقائي مع تجديد خلايا الجلد والتحسين من نشاطها وبالتالي فور الاستعمال الأول نجد أن الوجه قد أصبح فائق النضارة، وعن المكونات الأساسية المستخدمة في التفتيح للجلد بمساعدة المكونين السابقين نتحدث فيما يلي:

مكونات عمل كريم الفازلين والقرنفل

من بين أهم المكونات المستخدمة والتي لا غنى عنها للتحضير الصحيح والفعال لتلك النركيبة الطبيعية المتميزة ما يلي:

ملعقة من الفازلين الطبيعي المرطب.

ملعقة بودرة مكون القرنفل.

زيت زيتون.

زيت اللوز.

زيت جوز هند.

قطرات ليمون.

ملعقتان نشا.

ملعقة لبن بودرة.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل

التحضير يكون من خلال المزج ما بين المكونات التي سبق التعرف عليها مع ضرورة أن يكون الفازلين مذاب بالقدر الكافي ومن ثم يسهل الخلط السريع له مع النشاء وبودرة القرنفل ونظل نقلب إلى أن تتصاعد الرائحة المميزة للقرنفل، وبالتالي يتكون الخليط الكريمي المعزز لنقاء وحيوية البشرة.

تطبيق الخليط

لا بد من تنظيف البشرة قبل وضع الكريم عليها والذي يبقى على الوجه عشر دقائق.