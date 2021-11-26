الكنافة بالمانجو فخطوتين وزي الجاهزة

الكنافة من الأشياء المشهورة في المطبخ المصري والعربي ايضاً متعددة الأنواع والأطعمة ولكل طريقة تطهى بها مذاقها الخاص والمميز وهي طبق حلوى اساسي في رمضان الكنافة هي الطبق الذي ينير السفرة الرمضانية ويمكن تناولها في اي وقت طوال السنة و اليوم سوف نتناول طرق مختلفة وسهله للكنافة. مكونات الكنافة بالمانجو: نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة بلدي.

نصف كوب شربات كنافة.

مانجو مكعبات.

كوب كريم شانتيه.

كوب سكر بودرة.

كوب ونصف حليب مثلج. طريقة تحضير كنافة المانجو : نقوم بوضع الكنافة في الفريزر وبعد أن تتجمد نقوم بتكسيرها بالأيدي حتى تصبح مفتتة. نضع عليها السمنة السائحة ونقلبها حتى تمتزج تماماً الكنافة مع السمنة. نضعها في صينية وندخلها الفرن حتى تأخد لون ذهبي او نقوم بتقليبها على النار بإستمرار حتى نحصل على اللون الذهبي. ثم نضع عليها الشربات ونقلب. نقوم بتحضير طبقة الكريم شانتيه في وعاء نضع الكريم شانتيه والسكر والحليب المثلج ونخفق حتى يتضاعف الكريم شانتيه ويصبح قوامه سميك. نقوم بتحضير الكنافة في بولة كبيرة او كاسات نضع طبقة من الكنافة وعليها طبقة من الكريم شانتيه وعليها طبقة من المانجو المقطع شرائح ثم طبقة اخري الكنافة وعليها طبقة اخري من الكريم شانتيه واخيرا طبقة من المانجو المقطع شرائح. مكونات الكنافة النابلسية: نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو جبنة مشكل (عكاوي وموتزاريلا).

ربع كوب سكر بودرة.

كوب سمنة بلدي. طريقة عمل الكنافة النابلسية: مكونات الكنافة بالمانجو:طريقة تحضير كنافة المانجو :مكونات الكنافة النابلسية:طريقة عمل الكنافة النابلسية: نقوم بتكسير الكنافة بعد أن تجمدت. نخلط الكنافة والسمنة البلدي والسكر ونقلب حتى تمتزج معاً. نقوم بنقع الجبنة العكاوي في ماء حتى نتخلص من الملح الذي بها. نحضر صينية مدهونة سمنة أو زيت ونضع بها نصف كمية الكنافة في شكل طبقة متساوية ثم أضع كل كمية مشكل الجبن ثم باقي كمية الكنافة ونجعلها متساوية وندخلها الفرن حتى تأخد اللون الذهبي. مكونات تجهيز الشربات لتسقية الكنافة: كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير الشربات: في وعاء نضع كل المكونات ونرفعها على النار وعندما نحصل على القوام المطلوب نطفئ النار ونتركه يبرد ونستخدمة وهو بارد. قوام الشربات نتحكم فيه بمدة تركه على النار اذا أردنا الشربات خفيف نتركة ١٠ دقائق بعد أن يغلي الخليط واذا أردنا القوام ثقيل بعض الشئ تركناه على النار مدة أطول. مكونات الكنافة بالنوتيلا: نصف كيلو كنافة مثلجة.

٣ معالق سكر بودرة.

كوب سمنة.

٢ قشطة.

نوتيلا للحشو.

شربات كنافة.

مكسرات للتزين. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا: نقوم بفرم الكنافة المثلجة ونضع عليها السمنة والسكر ونقلب حتى تمتزج كل المكونات. في صينية مدهونة سمنة نقوم نفرد الكنافة وندخلها الفرن حتى تأخد اللون الذهبي. نقوم بإحضار صينية للتقديم ونضع بها طبقة من الكنافة التي تم تحميرها فالفرن ثم نضع طبقة اخري من النوتيلا ثم نعمل طبقة اخري من الكنافة. نسقي كل طبقة من الكنافة بشربات الكنافة. نزين وجه الصينية بالنوتيلا والمكسرات. مكونات الكنافة بالفراولة: نصف كيلو كنافة مثلجة ومفرومة.

٢ معالق سكر بودرة.

كوب سمن.

كريم شانتية.

٢ كوب فراولة بيوريه(مفرومة بدون إضافة ماء)

٢ ملعقة نشأ.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

فراولة متقطعة شرائح. طريقة الكنافة بالفراولة: نقوم بتحمير الكنافة المضاف لها السكر والسمن والقشطة في الفرن حتى تأخد لون ذهبي. نجهز الكريم شانتية كالآتي نضع كوب كريم شانتية وكوب ماء مثلج و٢ ملعقة سكر ونخفق حتى يتضاعف ويثقل الكريم شانتية. نقوم بتحضير صوص الفراولة كالآتي في وعاء نضع الفراولة والسكر والنشأ ونصف كوب ماء ونقلب على البارد ثم نرفع المقدار على النار حتى يصبح يثقل. نحضر كاسات ونضع بها طبقة من الكنافة ثم طبقة من صوص الفراوله ثم طبقة اخري من الكنافة ونزين الوجة بقطع الفراوله المتقطعة شرائح. مكونات تجهيز الشربات لتسقية الكنافة:خطوات تحضير الشربات:مكونات الكنافة بالنوتيلا:طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا:مكونات الكنافة بالفراولة:طريقة الكنافة بالفراولة: الوسوم

الكنافة من الأشياء المشهورة في المطبخ المصري والعربي ايضاً متعددة الأنواع والأطعمة ولكل طريقة تطهى بها مذاقها الخاص والمميز وهي طبق حلوى اساسي في رمضان الكنافة هي الطبق الذي ينير السفرة الرمضانية ويمكن تناولها في اي وقت طوال السنة و اليوم سوف نتناول طرق مختلفة وسهله للكنافة. مكونات الكنافة بالمانجو: نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة بلدي.

نصف كوب شربات كنافة.

مانجو مكعبات.

كوب كريم شانتيه.

كوب سكر بودرة.

كوب ونصف حليب مثلج. طريقة تحضير كنافة المانجو : نقوم بوضع الكنافة في الفريزر وبعد أن تتجمد نقوم بتكسيرها بالأيدي حتى تصبح مفتتة. نضع عليها السمنة السائحة ونقلبها حتى تمتزج تماماً الكنافة مع السمنة. نضعها في صينية وندخلها الفرن حتى تأخد لون ذهبي او نقوم بتقليبها على النار بإستمرار حتى نحصل على اللون الذهبي. ثم نضع عليها الشربات ونقلب. نقوم بتحضير طبقة الكريم شانتيه في وعاء نضع الكريم شانتيه والسكر والحليب المثلج ونخفق حتى يتضاعف الكريم شانتيه ويصبح قوامه سميك. نقوم بتحضير الكنافة في بولة كبيرة او كاسات نضع طبقة من الكنافة وعليها طبقة من الكريم شانتيه وعليها طبقة من المانجو المقطع شرائح ثم طبقة اخري الكنافة وعليها طبقة اخري من الكريم شانتيه واخيرا طبقة من المانجو المقطع شرائح. مكونات الكنافة النابلسية: نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو جبنة مشكل (عكاوي وموتزاريلا).

ربع كوب سكر بودرة.

كوب سمنة بلدي. طريقة عمل الكنافة النابلسية: مكونات الكنافة بالمانجو:طريقة تحضير كنافة المانجو :مكونات الكنافة النابلسية:طريقة عمل الكنافة النابلسية: نقوم بتكسير الكنافة بعد أن تجمدت. نخلط الكنافة والسمنة البلدي والسكر ونقلب حتى تمتزج معاً. نقوم بنقع الجبنة العكاوي في ماء حتى نتخلص من الملح الذي بها. نحضر صينية مدهونة سمنة أو زيت ونضع بها نصف كمية الكنافة في شكل طبقة متساوية ثم أضع كل كمية مشكل الجبن ثم باقي كمية الكنافة ونجعلها متساوية وندخلها الفرن حتى تأخد اللون الذهبي. مكونات تجهيز الشربات لتسقية الكنافة: كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير الشربات: في وعاء نضع كل المكونات ونرفعها على النار وعندما نحصل على القوام المطلوب نطفئ النار ونتركه يبرد ونستخدمة وهو بارد. قوام الشربات نتحكم فيه بمدة تركه على النار اذا أردنا الشربات خفيف نتركة ١٠ دقائق بعد أن يغلي الخليط واذا أردنا القوام ثقيل بعض الشئ تركناه على النار مدة أطول. مكونات الكنافة بالنوتيلا: نصف كيلو كنافة مثلجة.

٣ معالق سكر بودرة.

كوب سمنة.

٢ قشطة.

نوتيلا للحشو.

شربات كنافة.

مكسرات للتزين. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا: نقوم بفرم الكنافة المثلجة ونضع عليها السمنة والسكر ونقلب حتى تمتزج كل المكونات. في صينية مدهونة سمنة نقوم نفرد الكنافة وندخلها الفرن حتى تأخد اللون الذهبي. نقوم بإحضار صينية للتقديم ونضع بها طبقة من الكنافة التي تم تحميرها فالفرن ثم نضع طبقة اخري من النوتيلا ثم نعمل طبقة اخري من الكنافة. نسقي كل طبقة من الكنافة بشربات الكنافة. نزين وجه الصينية بالنوتيلا والمكسرات. مكونات الكنافة بالفراولة: نصف كيلو كنافة مثلجة ومفرومة.

٢ معالق سكر بودرة.

كوب سمن.

كريم شانتية.

٢ كوب فراولة بيوريه(مفرومة بدون إضافة ماء)

٢ ملعقة نشأ.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

فراولة متقطعة شرائح. طريقة الكنافة بالفراولة: نقوم بتحمير الكنافة المضاف لها السكر والسمن والقشطة في الفرن حتى تأخد لون ذهبي. نجهز الكريم شانتية كالآتي نضع كوب كريم شانتية وكوب ماء مثلج و٢ ملعقة سكر ونخفق حتى يتضاعف ويثقل الكريم شانتية. نقوم بتحضير صوص الفراولة كالآتي في وعاء نضع الفراولة والسكر والنشأ ونصف كوب ماء ونقلب على البارد ثم نرفع المقدار على النار حتى يصبح يثقل. نحضر كاسات ونضع بها طبقة من الكنافة ثم طبقة من صوص الفراوله ثم طبقة اخري من الكنافة ونزين الوجة بقطع الفراوله المتقطعة شرائح. مكونات تجهيز الشربات لتسقية الكنافة:خطوات تحضير الشربات:مكونات الكنافة بالنوتيلا:طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا:مكونات الكنافة بالفراولة:طريقة الكنافة بالفراولة:

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