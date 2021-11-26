بالمقص فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة البرق بدون ماكينة هتلفي اكبر كمية في ثواني

لف ورق العنب والكرنب بالمقص هي من أكثر الطرق المشهورة من أجل إعداد محشي الكرنب وورق العنب، حيث يعد محشي الكرنب وورق العنب من أهم الأطباق الرئيسية المصرية والعربية، وتعد الفوائد الغذائية للكرنب وورق العنب لا حصر لها، حيث أن كلاهما يتميز باحتوائه على المعادن والفيتامينات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، ولكن مشكلة لف ورق الكرنب وورق العنب تعد هي أصعب شيء من أجل تحضير ألذ وأشهى طبق من المحشي.

لف ورق العنب والكرنب بالمقص

تعد طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص من أسهل الطرق التقليدية في طهي الطعام، وهذه الطريقة تسهل على ربات المنازل وأصحاب المطاعم لف أكبر كمية ممكنة من أصابع محشي الكرنب وورق العنب، وتعتمد هذه الطريقة على وجود مقص عادي، ووجود إناء للطهي فقط، ويتم تنفيذ الخطوات التالية:

يتم سلق الكرنب وورق العنب في ماء مغلي مضاف اليه عصير ليمونة وملح ابيض.

يتم تصفية الكرنب وورق العنب للتخلص من ماء السلق المغلي.

يتم تجهيز أوراق الكرنب وأوراق العنب في طبق واسع، ثم نقوم باستخدام المقص في عمل الورق على شكل مربعات مناسبة للحشو.

ثم يتم رص الأوراق المربعة التي تم قصها بالمقص على الرخامة أو صينية، ثم بالملعقة نضع ملعقة من الحشو على الورقة المربعة الواحدة، ثم تلف على شكل إصبع متناسق.

لابد من تقليل كمية الحشو في الورقة الواحدة حتى لا تتفكك الورقة، ويتناثر الحشو، ويتفكك فوق الأصابع.

لابد من لف كمية من ورق العنب والكرنب مناسبة لحجم الإناء بمعنى أخر أن يتم ملء الوعاء لأكثر من نصفه بالأصابع ونترك مساحة في الإناء للمرقة من أجل التسوية.

بعد أن قمنا بلف ورق العنب والكرنب وتم وضع الحشو بداخلها.

نقوم بإحضار حلة للتسوية ونضع في أسفلها أي نوع من أنواع الخضروات مثل البطاطس أو الطماطم أو الفلفل أو الكوسا أو الباذنجان أو الجزر أو البصل.

ثم نقوم برص الأصابع التي تم إعدادها مسبقا بنظام داخل الحلة، ثم نضيف الشوربة المناسبة للتسوية.

وتتم علمية التسوية على نار متوسطة لمدة ربع ساعة ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج المحشي.

خطوات تسوية ورق العنب والكرنب