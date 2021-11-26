سر نجاح البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي بطعم تحفة

البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر أنواع البسبوسة الجديدة في المطبخ الشرقي فهي سهلة التحضير ولكنها تختلف في المقادير المستخدمة والخطوات المطلوبة بالترتيب للحصول على عجينة ناعمة طيبة المذاق وأيضا طبقة الكراميل التي توضع على سطح البسبوسة لتعطي لها مذاق جديد ومميز وسنوضح في هذا الموضوع سر نجاح هذه الوصفة والمكونات الخاصة بالتحضير. خطوات عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي البسبوسة المكرملة المكونات المطلوبة لعجين البسبوسة ثلاثة أكواب من السميد أي ما يعادل نصف كيلو.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

كوب واحد من مزيج السمن النباتي والزيت.

نصف كوب من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن.

عدد اثنان ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عدد اثنان من حليب البودرة المجفف.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل الشربات كوب ونصف من الماء الفاتر.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة من السمن البلدي. طريقة التزيين هذه المكسرات اختيارية إذا كانت متوفرة.

شرائح لوز محمص.

فستق مطحون.

كراميل جاهز.

كريم شانتيه أو قشطة طازجة. طريقة خلط مكونات البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي في صحن جاف ضعي كل المكونات السائلة مع خفق المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.

في صحن آخر ضعي جميع المكونات الجافة مع ضرورة تقليبها ثم ضعي المكونات السائلة تدريجيا.

بعد خلط جميع المكونات مع بعضها سوف تحصلين على عجينة ناعمة طيبة المذاق.

قومي بدهن صينية الخبز بالسمن النباتي مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد الانتهاء من تحضير عجين البسبوسة قومي بتجهيز الشربات الخاص بالحلويات.

صبي الخليط في الصينية مع تزيينها بشرائح اللوز على سطح قالب البسبوسة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصبح ذهبية اللون إلى أن تنضج.

الشربات ضعيه على قالب البسبوسة واتركيها إلى أن يمتص الشربات بالتدريج.

على الوجه طبقة من الكراميل الجاهز أو يمكن تحضيره في المنزل.

يمكن تزيين البسبوسة بكريمة الخفق أو القشطة الطازجة فهي تعطي مذاق رائع مع الكراميل.

تقدم قطع البسبوسة في صحن مع كرة من أيس كريم الفانيليا كوب من العصير الطبيعي أو الشاي الساخن. الوسوم

البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر أنواع البسبوسة الجديدة في المطبخ الشرقي فهي سهلة التحضير ولكنها تختلف في المقادير المستخدمة والخطوات المطلوبة بالترتيب للحصول على عجينة ناعمة طيبة المذاق وأيضا طبقة الكراميل التي توضع على سطح البسبوسة لتعطي لها مذاق جديد ومميز وسنوضح في هذا الموضوع سر نجاح هذه الوصفة والمكونات الخاصة بالتحضير. خطوات عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي البسبوسة المكرملة المكونات المطلوبة لعجين البسبوسة ثلاثة أكواب من السميد أي ما يعادل نصف كيلو.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

كوب واحد من مزيج السمن النباتي والزيت.

نصف كوب من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن.

عدد اثنان ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عدد اثنان من حليب البودرة المجفف.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل الشربات كوب ونصف من الماء الفاتر.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة من السمن البلدي. طريقة التزيين هذه المكسرات اختيارية إذا كانت متوفرة.

شرائح لوز محمص.

فستق مطحون.

كراميل جاهز.

كريم شانتيه أو قشطة طازجة. طريقة خلط مكونات البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي في صحن جاف ضعي كل المكونات السائلة مع خفق المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.

في صحن آخر ضعي جميع المكونات الجافة مع ضرورة تقليبها ثم ضعي المكونات السائلة تدريجيا.

بعد خلط جميع المكونات مع بعضها سوف تحصلين على عجينة ناعمة طيبة المذاق.

قومي بدهن صينية الخبز بالسمن النباتي مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد الانتهاء من تحضير عجين البسبوسة قومي بتجهيز الشربات الخاص بالحلويات.

صبي الخليط في الصينية مع تزيينها بشرائح اللوز على سطح قالب البسبوسة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصبح ذهبية اللون إلى أن تنضج.

الشربات ضعيه على قالب البسبوسة واتركيها إلى أن يمتص الشربات بالتدريج.

على الوجه طبقة من الكراميل الجاهز أو يمكن تحضيره في المنزل.

يمكن تزيين البسبوسة بكريمة الخفق أو القشطة الطازجة فهي تعطي مذاق رائع مع الكراميل.

تقدم قطع البسبوسة في صحن مع كرة من أيس كريم الفانيليا كوب من العصير الطبيعي أو الشاي الساخن.

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