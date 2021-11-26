طريقة بسيطة لعمل السمبوسك في المنزل بأسهل بالخطوات والحشوات

جب أن نشير أن هذه الوصفة من الوصفات الشهية والبسيطة الذي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يمكنكم عملها بالعديد من الطرق المختلفة المتنوعة كما يمكنكم حشوها باللحم والبصل والبطاطس كما يمكنكم قليها بالجبنة أيضاً ويتم وضعها في الفرن ويتم حسبها بالجبن كما يمكنكم عمل السمبوسك بالشكولاتة أو يمكنكم حشوها بالخضار المختلفة أو حشوها بالمكسرات اللذيذة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السمبوسك في المنزل بكل سهولة بخطوات سهلة وبسيطة تابعوا معانا. طريقة تحضير السمبوسك المكونات نصف كيلو من البطاطس

كمية من الرقائق.

ملعقة كبيرة ملح طعام .

ملعقة كبيرة كمون .

ملعقة كبيرة فلفل ناعم حار

زيت نباتي للقلي .

ملعقة فلفل اسود .

بيضة واحدة طريقة التحضير الوصفة أولا يتم سلق البطاطس وعندما تصبح جاهزة يتم تقشيرها ثم يتم هرسها بعد ذلك .

ثانيا يتم إضافة البهارات من الكمون والملح والفلفل مع البطاطس ويتم خلطهم جيدا مع بعض.

ثالثا يتم توقيع الرقائق على شكل مربعات ثم يتم تقطيعها على شكل مستطيل عريض ضيق .

في كل قطعة يتم وضع كمية من الحشو السابق

ثم يتم لف قطعة الرقائق على الحشو على شكل مثلثات وذلك من أجل الحصول على سمبوسك مغلقة على الحشو جيدا .

ثم يتم خفق البيضة وتستخدم من أجل لصق جميع أطراف السمبوسك مع بعضها .

ثم يتم تكرر جميع الخطوات السابقة حتى إنهاء كمية الرقائق بالحشو .

ثم يتم تسخين الزيت في مقلاة يتم قلي الرقائق حتى يصبح لونها ذهبي .

ثم يتم رفعها من الزيت ويتم وضعها على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد. طريقة عمل سمبوسك بالجبن المكونات بيضة واحدة

٢ ملعقة كبيرة حبة البركة .

نصف كليو جبنة بادي .

نصف كوب من البقدونس الناعم .

ملعقة سمسم .

نصف كليو عجينة سمبوسك جاهزة.

رشة فلفل اسود طريقة التحضير الوصفة أولا يتم هرس الجبنة ثم يتم إضافة البقدونس والسمسم وجبة البركة .

ثم يتم إضافة فلفل اسود بعد ذلك من أجل الحصول على خليط متجانس .

في كل قطعة يتم وضع الحشو ولف العجينة جيدا من الأطراف .

ثم يتم وضع البيض من أجل إغلاق العجينة بشكل محكم .

ثم يتم تسخين الزيت في مقلاة على النار .

ويتم وضع قطع السمبوسك فيها ويتم اقلبيها حتى تصبح ذات لون ذهبي من جميع الاتجاهات .

وعندما ترفع من على الزيت يجب وضعها على الورق امتصاص الزيت الزائد فيها. الوسوم

جب أن نشير أن هذه الوصفة من الوصفات الشهية والبسيطة الذي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يمكنكم عملها بالعديد من الطرق المختلفة المتنوعة كما يمكنكم حشوها باللحم والبصل والبطاطس كما يمكنكم قليها بالجبنة أيضاً ويتم وضعها في الفرن ويتم حسبها بالجبن كما يمكنكم عمل السمبوسك بالشكولاتة أو يمكنكم حشوها بالخضار المختلفة أو حشوها بالمكسرات اللذيذة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السمبوسك في المنزل بكل سهولة بخطوات سهلة وبسيطة تابعوا معانا. طريقة تحضير السمبوسك المكونات نصف كيلو من البطاطس

كمية من الرقائق.

ملعقة كبيرة ملح طعام .

ملعقة كبيرة كمون .

ملعقة كبيرة فلفل ناعم حار

زيت نباتي للقلي .

ملعقة فلفل اسود .

بيضة واحدة طريقة التحضير الوصفة أولا يتم سلق البطاطس وعندما تصبح جاهزة يتم تقشيرها ثم يتم هرسها بعد ذلك .

ثانيا يتم إضافة البهارات من الكمون والملح والفلفل مع البطاطس ويتم خلطهم جيدا مع بعض.

ثالثا يتم توقيع الرقائق على شكل مربعات ثم يتم تقطيعها على شكل مستطيل عريض ضيق .

في كل قطعة يتم وضع كمية من الحشو السابق

ثم يتم لف قطعة الرقائق على الحشو على شكل مثلثات وذلك من أجل الحصول على سمبوسك مغلقة على الحشو جيدا .

ثم يتم خفق البيضة وتستخدم من أجل لصق جميع أطراف السمبوسك مع بعضها .

ثم يتم تكرر جميع الخطوات السابقة حتى إنهاء كمية الرقائق بالحشو .

ثم يتم تسخين الزيت في مقلاة يتم قلي الرقائق حتى يصبح لونها ذهبي .

ثم يتم رفعها من الزيت ويتم وضعها على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد. طريقة عمل سمبوسك بالجبن المكونات بيضة واحدة

٢ ملعقة كبيرة حبة البركة .

نصف كليو جبنة بادي .

نصف كوب من البقدونس الناعم .

ملعقة سمسم .

نصف كليو عجينة سمبوسك جاهزة.

رشة فلفل اسود طريقة التحضير الوصفة أولا يتم هرس الجبنة ثم يتم إضافة البقدونس والسمسم وجبة البركة .

ثم يتم إضافة فلفل اسود بعد ذلك من أجل الحصول على خليط متجانس .

في كل قطعة يتم وضع الحشو ولف العجينة جيدا من الأطراف .

ثم يتم وضع البيض من أجل إغلاق العجينة بشكل محكم .

ثم يتم تسخين الزيت في مقلاة على النار .

ويتم وضع قطع السمبوسك فيها ويتم اقلبيها حتى تصبح ذات لون ذهبي من جميع الاتجاهات .

وعندما ترفع من على الزيت يجب وضعها على الورق امتصاص الزيت الزائد فيها.

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