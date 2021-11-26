عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أفضل مشروب لطرد البلغم وعلاج البرد في ساعتين

مشروب لطرد البلغم والكحه يصاب العديد من الناس من نزلات البرد في الفترات التي تفصل بين فصل الصيف في فصل الشتاء وذلك لأن هذه الفترة يحدث فيها تغيير مفاجئ وغير متوقع في الأجواء لذلك فإنه الكثير من الناس يتعرضون فيها للمرض ولكن هذه الأعراض ربما تكون أعراض طبيعية يتعرض لها أي شخص ولا تكون مقلقة بشكل كبير من الأعراض التي تصاحب نزلات البرد خروج البلغم والكحة ‏وهم من الأعراض التي تسبب إلى ماء كبيرة خصوصا في الجهاز التنفسي ومنطقة الحلق لذلك من المهم التخلص من البلغم والكحة وتخفيف الأعراض الخاصة بهم من خلال هذا المقال سنتعرف على مشروب يساعد على التخلص من البلغم الكحة.

مشروبات لطرد البلغم والكحة

توجد العديد من المشروبات التي تساعد على التخلص من البلغم والكحة أو على الأفل تخفيف أعراضهما وهذه المشروبات هي:

طريقة مشروب الماء الدافئ والعسل

غلي كوب من الماء الدافئ.

إضافة ملعقتين من العسل للماء الساخن.

تناول المشروب طوال فترة المعاناة من البلغم والكحة.

طريقة عمل شاي الزنجبيل

يعد شاي الزنجبيل من أفضل المشروبات التي تستخدم في التخلص من الكحة لأنه قويًا ويعد من مضادات الإلتهاب الطبيعية وفينا يلي طريقة تحضيره:

تقطيع الزنجبيل الطارج إلى قطع صغيرة.

وضع كوب من الماء على الماء حتى يغلي.

نضع قطع الزنجبيل في الماء وهو يغلي.

يمكن إضافة العسل أو عصير الليمون لتحسين طعم المشروب.

مشروبات أخرى للتخلص من الكحة والبلغم

سنتحدث من خلال هذه الفقرة عن مشروبين آخرين يمكن من خلالها التخلص من الكحة والبلغم وهما:

مشروب النعناع

يعمل مشروب النعناع كمهدئ للمعدة كما انه يساعد على التخلص من المخاط المتكدس في منطقة الرئتين

وفيما يلي طريقة عمل مشروب النعناع:

إحضار أوراق النعناع الطارجة.

غسل الأوراق جيدًا.

غلي كوب من الماء ووضع النعناع فيه.

مشروب عرق السوس

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يساعد مشروب عرق السوس أيضا على التخلص من المخاط الموجود في الرئتين وتهدئة المعدة كما أنه ‏يعمل كمضاد للأكسدة: