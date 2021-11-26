6 منتجات تجميل بنستخدمها بشكل غلط

حتى افضل منتجات التجميل والعناية واكثرها تكلفة ممكن انها تفسد مظهرك لو ما استخدمتيهاش بشكل صحيح ، عشان كده ضروري تعرفي الاستخدام الصح لكل منتج عشان تاخدي اقصى استفادة منه ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنشارك معاكم 6 منتجات تجميل بنستخدمها غلط ، عشان تتجنبيها وتحافظي على مظهرك.

منتجات تجميل بنستخدمها غلط:

1- رج المانيكير قبل استخدامه:

ممكن يكون في كتير مننا بيعمل الحركة دي في المانيكير قبل استخدامه ، ولكن رج المانيكير هيخليه شكله سيء على الاظافر ، لان الحركة دي بتحبس الهوا وبيسبب فقاعات على ضوافرك ، بالاضافة كمان متحاوليش انك تضخي الفرشة في الازازة وتدخلي وتطلعي فيها ، افضل طريقة هي لف الازازة بين ايديكي يمين وشمال بالراحة من غير اي حركات حادة ، او ببساطة متعمليش فيها اي حاجة.

2- بتحطي البودرة على الوش كله:

البودرة هيكون كافي جدا انك تحطيها في اماكن معينة بس من الوش ، في معظم الحالات ، بينصح بوضع البودرة على منطقة اسفل العين, الجبهة, الانف, والدقن ، مع تجنب الخدين ، لانه غالبا المناطق دي هي اللي بتكون دهنية اكتر ومحتاجة بودرة ، لان وضع كمية كبيرة من البودرة بتبرز عيوب البشرة زي الندبات والاماكن الجافة.

3- بتسرحي شعرك من الجذور:

استخدام الفرشة بالطريقة دي من الجذور هتأدي لتكسر الشعر ، بدل كده ، تقسيم شعرك لاقسام وتمشيط الشعر من تحت لفوق هي الطريقة الصح ، بالاضافة ان الطريقة دي هتساعدك على فك تشابك شعرك بسهولة اكتر ، ممكن كمان تحاولي تفكي التشابك بصوابعك لتجنب تلف الشعر.

4- بتحطي البرفيوم مباشرة تحت الاذن او على شعرك:

لو عايزة البرفيوم يدوم فترة اطول ، حطيه بعد المرطب مباشرة ، واتجنبي رش البرفيوم على الشعر لانه ممكن يسبب جفافه لانه تركيبته بتحتوي على كحول ، وفرك البرفيوم على البشرة كمان بشكل مباشر طريقة مش صحيحة ، لان الاحتكاك بيسخن الجلد وبتخليه يطلق انزيمات طبيعية بتغير ريحة البرفيوم ، افضل طريقة هي رش البرفيوم على الملابس او فوق الاذن.

5- استخدام الشامبو مباشرة بعد ترطيب شعرك:

لما تيجي تغسلي شعرك خليه تحت الماية مدة كافية على الاقل دقيقة ، عشان يترطب كويس بالماية ولما تحطي الشامبو تحصلي على اقصى استفادة منه ، وفي فايدة تانية كمان من ترطيب الشعر كويس وهي انها هتخليكي تستخدمي كمية شامبو اقل.

6- وضع الروج من الزوايا الخارجية للمنتصف:

الطريقة الصح لوضع الروج هي من الداخل للخارج ، لان التركيز على نص الشفايف هيديكي تحكم اكتر وهيقلل من فرص الخروج بره حدود خط الشفايف ، وتقدري تستخدمي فرشة الروج او صوباعك حسب الطريقة اللي بتفضليها اكتر.

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