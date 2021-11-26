كريم خرافي لتبييض البشرة: من اول استعمال ونتائج مبهرة2021

سوف نقدم لكم كريم خرافي لتبييض البشرة ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علس تفتيح وتبييض البشرة من أول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من أول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم خرافي لتبييض البشرة من أول استخدام فوري ونتائج مبهرة2021

مكونات عمل كريم خرافي لتبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف الأن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب لتفتيح البشرة من أول مرة ونتائج خرافية من أول استخدام وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من حبة البركة المطحونة.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير الكريم في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وحبة البركة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام علي البشرة

نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-