سر من أسرار المطاعم طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت

طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت، إليكم طريقه عمل البوفتيك في المنزل بطريقه المطاعم بطعم مميز ولذيذ، فالجميع يعشق تلك الأكلة صغارا وكبارا، يعتبر وجبه مغذيه لإنه مكون من اللحم الذي يحتوي علي البروتينات والفيتامينات، ويمكنك تقديمه مع الأرز الأبيض أو مع البطاطس المهروسة بالزبدة، أو تقديمه مع المعكرونة والسلطة الخضراء، يعتبر بوفتيك اللحم من الأطباق الجانبية المميزة في العزومات. طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير البوفتيك في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات تحضير بوفتيك اللحم: ١/٢ كيلو من لحم البوفتيك .

١بصله مفرومه ومعصوره.

٢ ملعقه حليب بودرة.

٢ملعقه خل.

٢ ملعقه دقيق .

ملح .

فلفل أسود.

١ حبه بيض.

١/٤ كوب لبن .

بقسماط مطحون للتغليف . مكونات تحضير بوفتيك اللحم: طريقه تحضير بوفتيك اللحم: في وعاء عميق ضعي شرائح بوفتيك اللحم ثم بعد ذلك أضيفي إليها عصير البصل دون إضافة تفل البصل .

ثم بعد ذلك أضيفي إليها عصير البصل دون إضافة تفل البصل . ثم أضيفي إليهم الملح والفلفل الأسود واللبن البودرة والدقيق .

قلبهم جيدا حتي تمتزج المكونات المضافة مع شرائح البوفتيك .

قومي بعد ذلك بتغطية الوعاء وضعيه في الثلاجة مده لا تقل عن أربع ساعات ويمكنك عمل تلك الخطوة من الليل وترك البوفتيك في الثلاجة لمده ليله كامله فيعمل ذلك علي تعزيز النكهة وتطريه قطع لحم البوفتيك .

احضري بعد ذلك وعاء عميق وضعي فيه البقسماط المطحون .

ثم بعد ذلك احضري وعاء عميق صغير وضعي فيه البيض وربع ك ب اللبن والملح والفلفل .

قومي بوضع قطعه من البوفتيك في خليط البيض واللبن ثم بعد ذلك ضعيها في البقسماط واضغط عليها قليلا .

في خليط البيض واللبن ثم بعد ذلك ضعيها في البقسماط واضغط عليها قليلا . كرري تلك الخطوة مع جميع قطع اللحم .

بعد ذلك ضعي قطع بوفتيك اللحم في الثلاجة مده نصف ساعه . قومي بقلي قطع البوفتيك في الزيت الغزير حتي تمام التسوية من الجانبين .

قدمي قطع البوفتيك مع البطاطس المهروسة بالزبدة أو الأرز وسلطة الطحينة أو المعكرونة والسلطة الخضراء.

ملحوظه هامه لابد من ترك قطع لحم البوفتيك في خليط التتبيل مده لا تقل عن ٤ ساعات حتي تساعد على تطريه انسجه اللحم ولا تصبح قاسيه عند التسوية.

لابد من أن قالي قطع البوفتيك في الزيت الغزير حتي لا تتفكك من البقسماط . طريقه تحضير بوفتيك اللحم: الوسوم

طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت، إليكم طريقه عمل البوفتيك في المنزل بطريقه المطاعم بطعم مميز ولذيذ، فالجميع يعشق تلك الأكلة صغارا وكبارا، يعتبر وجبه مغذيه لإنه مكون من اللحم الذي يحتوي علي البروتينات والفيتامينات، ويمكنك تقديمه مع الأرز الأبيض أو مع البطاطس المهروسة بالزبدة، أو تقديمه مع المعكرونة والسلطة الخضراء، يعتبر بوفتيك اللحم من الأطباق الجانبية المميزة في العزومات. طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت طريقه عمل البوفتيك بدون ما يشرب زيت سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير البوفتيك في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات تحضير بوفتيك اللحم: ١/٢ كيلو من لحم البوفتيك .

١بصله مفرومه ومعصوره.

٢ ملعقه حليب بودرة.

٢ملعقه خل.

٢ ملعقه دقيق .

ملح .

فلفل أسود.

١ حبه بيض.

١/٤ كوب لبن .

بقسماط مطحون للتغليف . مكونات تحضير بوفتيك اللحم: طريقه تحضير بوفتيك اللحم: في وعاء عميق ضعي شرائح بوفتيك اللحم ثم بعد ذلك أضيفي إليها عصير البصل دون إضافة تفل البصل .

ثم بعد ذلك أضيفي إليها عصير البصل دون إضافة تفل البصل . ثم أضيفي إليهم الملح والفلفل الأسود واللبن البودرة والدقيق .

قلبهم جيدا حتي تمتزج المكونات المضافة مع شرائح البوفتيك .

قومي بعد ذلك بتغطية الوعاء وضعيه في الثلاجة مده لا تقل عن أربع ساعات ويمكنك عمل تلك الخطوة من الليل وترك البوفتيك في الثلاجة لمده ليله كامله فيعمل ذلك علي تعزيز النكهة وتطريه قطع لحم البوفتيك .

احضري بعد ذلك وعاء عميق وضعي فيه البقسماط المطحون .

ثم بعد ذلك احضري وعاء عميق صغير وضعي فيه البيض وربع ك ب اللبن والملح والفلفل .

قومي بوضع قطعه من البوفتيك في خليط البيض واللبن ثم بعد ذلك ضعيها في البقسماط واضغط عليها قليلا .

في خليط البيض واللبن ثم بعد ذلك ضعيها في البقسماط واضغط عليها قليلا . كرري تلك الخطوة مع جميع قطع اللحم .

بعد ذلك ضعي قطع بوفتيك اللحم في الثلاجة مده نصف ساعه . قومي بقلي قطع البوفتيك في الزيت الغزير حتي تمام التسوية من الجانبين .

قدمي قطع البوفتيك مع البطاطس المهروسة بالزبدة أو الأرز وسلطة الطحينة أو المعكرونة والسلطة الخضراء.

ملحوظه هامه لابد من ترك قطع لحم البوفتيك في خليط التتبيل مده لا تقل عن ٤ ساعات حتي تساعد على تطريه انسجه اللحم ولا تصبح قاسيه عند التسوية.

لابد من أن قالي قطع البوفتيك في الزيت الغزير حتي لا تتفكك من البقسماط . طريقه تحضير بوفتيك اللحم:

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