رسم حواجب بالصبغة ثابتة دائمة بديل التاتو نصائح تطبيق الصبغة على حواجب

اصبغي حواجبك بنفسك في بيت من غير كوافير هتتعلمي ترسمي حاجب ثقيل عن طريق صبغة طبيعية وستظل لفترة طويلة من دون الحاجة إلى رسمها أكثر من مرة، فتواجه الفتيات والسيدات مشكلة كبيرة في شعر حواجب الخفيفة وتجعل شكل الوجه شاحب، حيث أن حواجب هامة لأنها هي التي تبرز جمال العيون وانتشرت في الآونة الأخيرة الميكروبلدنج لتكثيف حواجب ولكن نظرا لارتفاع ثمنه وتكلفته العالية سنقدم لكم طريقة سهلة لصبغ ورسم حواجب بالبيت بالتفاصيل.

صبغة حواجب ثابتة دائمة بديل التاتو

تبحث كثير من سيدات عن طريقة لصبغ حاجب التي تدوم وتستمر لمدة طويلة سنقدم لكم طريقة لعمل صبغة حواجب لمدة كبيرة تصل إلى شهر.

يتم إحضار صبغة قوية من نوعية Instant eyebrow tint، وتوجد داخلها مغلفين من صبغة ويمكن اختيار لون بني غامق أو لون بني متوسط أو بني فاتح أو اللون الأسود على حسب رغبتك قومي باختيار اللون. ثم قومي بتفريغ محتويات الصبغة كل مغلف يكفي حاجب بدون خلطهم وتترك صبغة على حواجب لمدة دقيقة بعد وضع صبغة على حواجب. ويتم وضع محتوى الثاني من مغلف على حاجب الثاني ويتم تركها لمدة 2 دقيقة، ثم تمسح صبغة حواجب عن طريق منديل قطني أو مبللة.

صبغ حواجب بالحناء الثابتة بديل التاتو

الحنة من مواد طبيعية التي تعطي لون طبيعي ولن تفرقيه عن لون الحاجب المعتاد لديك، كما أنها تعد علاج يعمل على تكثيف الحواجب وتقويتها وتستخدم في صالونات تجميل وكوافير وأماكن العناية بالبشرة لرسم حواجب بها وطريقة رسم حاجب وتكثيفه بالحناء يكون كالآتي:

يضاف ملعقة صغيرة من الحناء إلى وعاء صغير جاف من الماء ويضاف عليه ملعقة كبيرة من شاي الأحمر المغلي.

لو اردت الحصول على لون بني فاتح ضيفي على الحناء ربع ملعقة صغيرة من كركم.

صبغ حواجب بني محمر يضاف ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى الحناء من دون الشاي.

ثم ترسم حواجب عن طريق قلم حواجب بلون أبيض وترسم عن طريق قطعة خشبيه رفيعه جدا مثل الإبرة وترسم خطوط طويلة مثل شعر حواجب وتترك لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون بني المرغوب فيه لرسم حواجب بالصبغة.

أفضل نوع صبغة حواجب باللون بني طبيعية

يوجد خلطات أو وصفات لصبغ حواجب طبيعية ولكن تلك غير ثابتة مستمرة لمدة أسبوع فقط ويمكن تجديدها كل أسبوع فهي غير ضارة على العكس فهي مفيدة وتعمل على زيادة كثافة شعر الحاجب.

نحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ناعمة وتخلط مع ملعقة من الماء الدافئ. يضاف لها نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة كبيرة من كاكاو الخام. تخلط مكونات معا وتترك لمدة نصف ساعة ويوضع خليط على حاجب. ينتظر لمدة 20 دقيقة ثم يتم مسح خلطة صبغ حواجب ويغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

صبغة حواجب باللون البنيطرق تكثيف حواجب طبيعيا

تكثيف حواجب بالصبار أو جيل الصبار الذي له دور كبير في نمو شعر الحاجب وجعله كثيف طبيعي والذي يستخرج من نبات صبار وعن أهمية للشعر فإنه يغذي جذور الشعر ويملأ فراغات الحواجب ويساعد أيضا في ترطيب جلد والبشرة ولذلك سيمنع حدوث تشققات في جلد أو أن يصاب بالجفاف، وعن طريق تطبيقه على حاجب يوضع على شعر الحاجب لمدة 2 ساعة يوم بعد يوم.

جل حواجب ثابت أسهل طريقة لصبغ حاجب

يعد جل حواجب من أسهل طرق رسم وصبغ حاجب حتى تظهر ممتلأه وأكثر كثافة، حيث يستخدم الجيل الشفاف بالفرشاة ويمشط لأعلى للخارج للعناية أكثر بالحاجب.

نوع جل صبغ حواجب ثابت وكثيف

يعتبر جل حواجب من لايم كرايم الشفاف من أفضل أنواع صبغ حواجب له فرشاة نحيفة عملية في تمشيط ورسم الحاجب، كما يعمل على بناء وتكثيف الحاجب ويظهر بأكثر كثافة.

صبغة حواجب بخلطة الحنة

يوجد أكثر من طريقة لعمل حنة حواجب من المنزل وتكون بمكونات بسيطة لكي تعمل على نمو شعر الحاجب مرة أخرى وتكون طريقة كالاتي:

ملعقة من زبدة شيا الطرية. ملعقة من حناء السوداء او بني. فرشاة من ماسكرا نظيفة وقديمة.

طريقة رسم حاجب

توضع الحناء بوعاء صغير الحجم وتخلط بكمية قليلة جدا من الماء لتكون عجينة متماسكة.

ثم يغسل الحاجبين بغسول الوجه ويترك حتى يجف تماما.

ثم توضع زبدة الشيا على مكان محاط بالحاجب وتغطى تماما.

ويرسم على الحاجب بالحناء عن طريق فرشاة الماسكرا من أسفل لأعلى.

نصائح هامة قبل صبغ حواجب

ترعب كل فتاة في صبغ الحواجب بالصبغات الصناعية لإنها سريعة الصبغ وتدوم أطول، ولكن يجب الوقوف عند بعض نقاط الهامة التي تتبع عند وقبل رسم حواجب بالصبغة، حيث لا تقومي بإزالة شعر حواجب وتنظيفه قبل الصبغ لإن ذلك سوف يضرك ويدخل المادة الكيميائية داخل بصيلة الشعر وتسبب لديك فيما بعد تهيج أو عدوى وضرر مبالغ ولكن أصبغي حواجب كاملة ثم قومي بتهذيبها وتنظيفها.