تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة

بلح الشام هو من الحلويات السورية ويرجع سبب تسميتها إلى شكلها لأنه يشبه البلح في تشكيله لذلك أُطلق عليه بلح الشام حيث يتشكل بعجينة وتوضع بالشربات ويعد بلح الشام من الحلويات المفضلة لأطفال المنتشرة في بعض الدول العربية، كما أن له ماق رائع وشهي، وفيما يلي طريقة التحضير بكل سهولة. تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش ١ كوب دقيق.

١ كوب ماء.

ربع كوباية صغيرة زيت.

ثلاث بيضات.

معلقة نشا صغيرة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

شربات لتحلية بلح الشام ويمكن عمله بسكر مطحون مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

نصف ليمونة ونقوم بعصرها.

رشة فانيليا. طريقة تحضير بلح الشام نأتي بحلة ونضعها على النار ثم نضيف الماء والزيت ونتركهم حتى الغليان.

أثناء غليان الماء والزيت على النار نقوم بإضافة الدقيق حتى تذوب المكونات ونضيف عليها الفانيليا والنشا حتى تصبح عجينة متماسكة.

نرفع العجين من على النار ونمزجها جيداً ويفضل استخدام العجان ثم نتركها قليلا حتى تبرد.

نبدأ بإضافة البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة نقوم بخلط المزيج جيداً.

نضع العجين في قمع الحلويات لتشكيل بلح الشام ثم نقوم بوضعه في زيت ساخن.

ننتظر حتى يتحول لونه للذهبي ثم نأتي بالشربات ونضع بلح الشام فيه وهو بارد

نرفع بلح الشام من الشربات ونقوم بتصفيته ثم نضعه في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات نحضر حلة ونضع فيها الماء والسكر وننتظر حتى الغليان.

نضيف عصير الليمون ورشه الفانيليا وترك المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم نرفعه عن النار.

نترك الشربات حتى يبرد لنضع فيه بلح الشام. مقادير أخرى لعمل بلح الشام 2 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة كبيرة سكر

2 كوب دقيق

مقدار 2 كوب ماء

2 معلقة كبيرة سميد

1 معلقة كبيرة نشاء الذرة

3 بيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 كوب زيت للتحمير طريقة تحضير بلح الشام بالسميد في وعاء على النار نضيف مكونات الشربات ونتركهم على نار هادئة مع التقليب لمدة 10 دقائق ثم نرفعه من على النار حتى يبرد.

بعد ذلك نضع الزبدة والسكر والماء والملح في وعاء على النار حتى يغلي.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب بملعقة خشب ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

بعدها نقم بإضافة البيض بالتدريج مع استمرار التقليب ثم نضيف السميد وبعده النشاء ونقلب لمدة 10 دقائق.

نضع العجين في كيس حلواني أو قمع ونصنع أصابع بلح الشام في الزيت ونقلبها حتى تنضج ثم نرفعها من على الزيت ونكرر العملية حتى تنتهي الكمية.

نضع بلح الشام في الشربات البارد بعد خروجه من الزيت مباشرة ونصفيها في طبق التقديم. تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش الوسوم

بلح الشام هو من الحلويات السورية ويرجع سبب تسميتها إلى شكلها لأنه يشبه البلح في تشكيله لذلك أُطلق عليه بلح الشام حيث يتشكل بعجينة وتوضع بالشربات ويعد بلح الشام من الحلويات المفضلة لأطفال المنتشرة في بعض الدول العربية، كما أن له ماق رائع وشهي، وفيما يلي طريقة التحضير بكل سهولة. تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش ١ كوب دقيق.

١ كوب ماء.

ربع كوباية صغيرة زيت.

ثلاث بيضات.

معلقة نشا صغيرة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

شربات لتحلية بلح الشام ويمكن عمله بسكر مطحون مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

نصف ليمونة ونقوم بعصرها.

رشة فانيليا. طريقة تحضير بلح الشام نأتي بحلة ونضعها على النار ثم نضيف الماء والزيت ونتركهم حتى الغليان.

أثناء غليان الماء والزيت على النار نقوم بإضافة الدقيق حتى تذوب المكونات ونضيف عليها الفانيليا والنشا حتى تصبح عجينة متماسكة.

نرفع العجين من على النار ونمزجها جيداً ويفضل استخدام العجان ثم نتركها قليلا حتى تبرد.

نبدأ بإضافة البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة نقوم بخلط المزيج جيداً.

نضع العجين في قمع الحلويات لتشكيل بلح الشام ثم نقوم بوضعه في زيت ساخن.

ننتظر حتى يتحول لونه للذهبي ثم نأتي بالشربات ونضع بلح الشام فيه وهو بارد

نرفع بلح الشام من الشربات ونقوم بتصفيته ثم نضعه في طبق التقديم. طريقة عمل الشربات نحضر حلة ونضع فيها الماء والسكر وننتظر حتى الغليان.

نضيف عصير الليمون ورشه الفانيليا وترك المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم نرفعه عن النار.

نترك الشربات حتى يبرد لنضع فيه بلح الشام. مقادير أخرى لعمل بلح الشام 2 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة كبيرة سكر

2 كوب دقيق

مقدار 2 كوب ماء

2 معلقة كبيرة سميد

1 معلقة كبيرة نشاء الذرة

3 بيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 كوب زيت للتحمير طريقة تحضير بلح الشام بالسميد في وعاء على النار نضيف مكونات الشربات ونتركهم على نار هادئة مع التقليب لمدة 10 دقائق ثم نرفعه من على النار حتى يبرد.

بعد ذلك نضع الزبدة والسكر والماء والملح في وعاء على النار حتى يغلي.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب بملعقة خشب ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

بعدها نقم بإضافة البيض بالتدريج مع استمرار التقليب ثم نضيف السميد وبعده النشاء ونقلب لمدة 10 دقائق.

نضع العجين في كيس حلواني أو قمع ونصنع أصابع بلح الشام في الزيت ونقلبها حتى تنضج ثم نرفعها من على الزيت ونكرر العملية حتى تنتهي الكمية.

نضع بلح الشام في الشربات البارد بعد خروجه من الزيت مباشرة ونصفيها في طبق التقديم. تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات وأسرار عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.