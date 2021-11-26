بتحتارى تعملي إيه فطار للمدرسة هقولك طريقة عمل البرجر مثل المحلات المشهورة في المنزل

طريقه عمل البرجر مثل المحلات المشهورة في المنزل، إليكم طريقه عمل البرجر مثل الجاهز تماما وذات طعم مميز جدا فمن منا لا يعشق ساندويتش البرجر والأطفال بخاصه، فهو وجبه مغذيه لإنه مكون من اللحم الذي يحتوي علي البروتينات مع إضافة بعض الخضروات مثل الخير والطماطم والبصل والخيار فتزداد قيمته الغذائية لإنه معد منزليا ومن دون إضافات للمواد الحافظة المضرة بالصحة ومناعه الجسم، تابعونا لمعرفه طريقه التحضير والمكونات. طريقه عمل البرجر مثل المحلات المشهورة في المنزل سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير طريقه عمل البرجر في المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات أعداد برجر اللحم في المنزل : ١/٢كيلو من اللحم المفروم .

١/٢كوب من فول الصويا.

٢ ملعقه كبيره من الماء .

١ حبه بصل متوسطة مفرومه .

٢ ملعقه كبيره من بهارات البرجر .

١ملعقه كبيره من الصويا صوص ويمكنك الاستغناء عنها فهي اعطي لون غامق البرجر.

ملح.

فلفل أسود.

خس مقطع .

طماطم مقطعه .

بصل شرائح .

كاتشب.

مايونيز.

خبز كاسبر. مكونات أعداد برجر اللحم في المنزل : طريقه تحضير برجر اللحم في المنزل: في وعاء ضعي مقولتلهاش مع نصف كوب الفول الصويا واتركيه حتي تشرب الماء .

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم ثم بعد ذلك ضعي عليه الفلول الصويا .

أخطليهم جيدا ثم ضعي البصل المفروم وتواصل البرجر والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

اخلطي ٨ليط البرجر جيدا في المفيدة حتي يصبح خليط البرجر ناعم ومتجانسه.

شكلي وحدات البرجر بواسطه مكبس البرجر أو بواسطه غطاء .

بعد تشكيل وحدات البرجر ضعيها في الفريزر حتي تمام التجميد للحصول علي نتيجة افضل .

لعمل ساندويتش البرجر قومي بشراء البرجر في القليل من الزيت في مقلاه تيفال أو علي شواية من الفحم إذا كانت متوافره لديكي.

حضري الخبز الكايزر وضعي فيه الخس وشرائح الطماطم والبصل والكاتشب والمايونيز حسب الرغبة ثم أضيفي البرجر ويمكنك إضافة شريحه من الجبن الشيدر ثم أعيدي البرجر في المقلايه حتي تذوب الجبن الشيدر داخل ساندويتش البرجر.

يمكنك تقديم البرجر بالبيض حسب الرغبة أو ساده أو مع الخضروات.

قدمي مع البرجر البطاطس المحمرة فهي تقدم بجانب البرجر

ملحوظه لابد من وضع البرجر داخل المجمد بعد تحضيره حتي تحصلين علي نتيجة ممتازه.

اصنعي البرجر في المنزل سيدتي لأطفالك فهو لا يحتوي علي المواد المحافظة المضرة بصحتهم. طريقه تحضير برجر اللحم في المنزل: الوسوم

طريقه عمل البرجر مثل المحلات المشهورة في المنزل، إليكم طريقه عمل البرجر مثل الجاهز تماما وذات طعم مميز جدا فمن منا لا يعشق ساندويتش البرجر والأطفال بخاصه، فهو وجبه مغذيه لإنه مكون من اللحم الذي يحتوي علي البروتينات مع إضافة بعض الخضروات مثل الخير والطماطم والبصل والخيار فتزداد قيمته الغذائية لإنه معد منزليا ومن دون إضافات للمواد الحافظة المضرة بالصحة ومناعه الجسم، تابعونا لمعرفه طريقه التحضير والمكونات. طريقه عمل البرجر مثل المحلات المشهورة في المنزل سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير طريقه عمل البرجر في المنزل بطريقة سهله وبسيطة مكونات أعداد برجر اللحم في المنزل : ١/٢كيلو من اللحم المفروم .

١/٢كوب من فول الصويا.

٢ ملعقه كبيره من الماء .

١ حبه بصل متوسطة مفرومه .

٢ ملعقه كبيره من بهارات البرجر .

١ملعقه كبيره من الصويا صوص ويمكنك الاستغناء عنها فهي اعطي لون غامق البرجر.

ملح.

فلفل أسود.

خس مقطع .

طماطم مقطعه .

بصل شرائح .

كاتشب.

مايونيز.

خبز كاسبر. مكونات أعداد برجر اللحم في المنزل : طريقه تحضير برجر اللحم في المنزل: في وعاء ضعي مقولتلهاش مع نصف كوب الفول الصويا واتركيه حتي تشرب الماء .

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم ثم بعد ذلك ضعي عليه الفلول الصويا .

أخطليهم جيدا ثم ضعي البصل المفروم وتواصل البرجر والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

اخلطي ٨ليط البرجر جيدا في المفيدة حتي يصبح خليط البرجر ناعم ومتجانسه.

شكلي وحدات البرجر بواسطه مكبس البرجر أو بواسطه غطاء .

بعد تشكيل وحدات البرجر ضعيها في الفريزر حتي تمام التجميد للحصول علي نتيجة افضل .

لعمل ساندويتش البرجر قومي بشراء البرجر في القليل من الزيت في مقلاه تيفال أو علي شواية من الفحم إذا كانت متوافره لديكي.

حضري الخبز الكايزر وضعي فيه الخس وشرائح الطماطم والبصل والكاتشب والمايونيز حسب الرغبة ثم أضيفي البرجر ويمكنك إضافة شريحه من الجبن الشيدر ثم أعيدي البرجر في المقلايه حتي تذوب الجبن الشيدر داخل ساندويتش البرجر.

يمكنك تقديم البرجر بالبيض حسب الرغبة أو ساده أو مع الخضروات.

قدمي مع البرجر البطاطس المحمرة فهي تقدم بجانب البرجر

ملحوظه لابد من وضع البرجر داخل المجمد بعد تحضيره حتي تحصلين علي نتيجة ممتازه.

اصنعي البرجر في المنزل سيدتي لأطفالك فهو لا يحتوي علي المواد المحافظة المضرة بصحتهم. طريقه تحضير برجر اللحم في المنزل:

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