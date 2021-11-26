بيتزا الطاسة بدون عجن في 10 دقائق وبمذاق مميز ولذيذ أحلى من المطاعم

بيتزا الطاسة بدون عجن ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا التي يتم صنعها، فهي لا تحتاج عجن ولا مجهود ولا وقت لتحضيرها، كما أنها من أنواع البيتزا المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار أيضاً، حيث نالت على إعجاب الجميع، كما أصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وتحظى بإقبال الجميع من كل حدب وصوب أيضاً، فهي تتميز بمذاق خاص ومميز لا يوصف، وبقوام لا مثيل له، وبشكل جذاب أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا رول وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون عجن بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم.

مكونات بيتزا الطاسة بدون عجن

تتكون بيتزا الطاسة بدون عجن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقادير الحشو

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بيتزا الطاسة بدون عجن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة فورية، ثم نقلبهم جيداً.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونقلب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

ثم نحضر مقلاة متوسطة الحجم، ثم ندهنها جيداً بالزيت، ثم نسكب فيها العجين ونساويه جيداً.

بعد ذلك ندهن العجينة بصلصة البيتزا مع ترك الأطراف فارغة، ثم نوزع فوقها الجبن المرغوب مع الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نوزع الفلفل الألوان، ثم حلقات الزيتون، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نضع المقلاة عل نار هادئة جداً، ثم نغطيها ونتركها حتى تنضج لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

بعد ذلك نرفع البيتزا من على النار، ونقطعها وهي ساخنة.

ثم نقدم البيتزا في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصلة صغيرة مبشورة ناعم.

حبة طماطم كبيرة مفرومة في الخلاط.

رشة فلفل أسود.

فص ثوم كبير مهروس.

رشة ملح.

رشة أوريجانو.

ملعقة صغيرة من الكاتشب أو معجون الطماطم.

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المبشور ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف الثوم المهروس والطماطم المفروم ونقلب من وقت لآخر ونتركه حتى تغلي. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وأوريجانو ونقلبهم، ثم نتركها حتى تستوي قليلا. بعد ذلك نضيف الكاتشب ونقلبهم ثم نترك الصلصة تستوي تماماً. ثم نرفع صلصة البيتزا من على النار ونتركها تبرد. بعد ذلك تكون صلصة البيتزا جاهزة للاستخدام.

طريقة التحضير